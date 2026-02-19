РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости Президентские выборы Выборы в Украине
1 363 35

Зеленский готов инициировать проведение выборов, если будет два месяца прекращения огня

Новое заявление Зеленского о выборах: только во время тишины

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов, но при условии двухмесячного прекращения огня.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Президент считает, что партнерам стоит ответить на вопрос: чего они хотят?

"Они действительно хотят выборов или просто хотят заменить меня? Я считаю, что россияне хотят именно моей замены. И для этого они использовали то, о чем вы упоминали ранее: физическое устранение или другие шаги. Но есть и очень... как бы это сказать... цивилизованный путь. Да, цивилизованный путь - это выборы", - пояснил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что нельзя влиять на людей другой нации.

"Они должны сами выбирать, с кем им жить. Однако я сказал, что никогда не буду отказываться от каких-либо предложений американцев, если они смогут принести нам мир.

Итак, если мы сможем договориться о двух месяцах прекращения огня ради выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и убедить его пойти на шаг, который они сейчас не поддерживают", - отметил он

Также, по его словам, люди не поддерживают проведение выборов во время войны - потому что даже при условии двухмесячного перемирия это все равно война.

Читайте: Россия требует передать Украину под "внешнее управление" для проведения выборов, - МИД РФ

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

Читайте также: Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ

Автор: 

выборы (1759) Зеленский Владимир (10506)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ішак покине трон ногами вперед.Кацапи не такі ідіоти,що дадуть знищити агентуру створену через ЗЕ!Зе піде до кінця свого або України.Мудрому наріту вирішувати,що важливіше Україна чи тупі відосики
показать весь комментарий
19.02.2026 08:40 Ответить
+13
Всі його заяви за останні два роки є передвиборчою агітацією, бо мирна угода з паРашкою буде з жахливими умовами, тому необхідно грати роль безкомпромісного борця за інтереси країни, щоб зелений виборець зі сльозами щастя бачив "потужність"...
показать весь комментарий
19.02.2026 08:51 Ответить
+9
зате не готовий закрити марафон
воно готове щоб добити українців, фальсифікувавши вибори
показать весь комментарий
19.02.2026 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи підуть на припинення вогню?
показать весь комментарий
19.02.2026 08:40 Ответить
Достатньо по одному дрону в місяць запускати і умова не виконана
показать весь комментарий
19.02.2026 08:50 Ответить
Звісно шо ні, тому це чергова казка для лохів.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:54 Ответить
на пару днів, вони вже пообіцяли
у дні проведення виборів.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:21 Ответить
Так, підуть. Москалям потрібен зеленський або його людина на посаді президента, щоб досягнути своєї мети - захопити Україну. Не просто так зелений підар псує стосунки із ЄС і США.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:15 Ответить
Залужний не іде під час війни - вчора була заява.
Порошенко під незаконими санкціями - не іде.
У зеленського рейтинг нижче плінтуса. Залишається підконтрольний Буданов. Не просто так зелені почали лити гівно на нього: створюють обрис противника зеленському.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:21 Ответить
Ішак покине трон ногами вперед.Кацапи не такі ідіоти,що дадуть знищити агентуру створену через ЗЕ!Зе піде до кінця свого або України.Мудрому наріту вирішувати,що важливіше Україна чи тупі відосики
показать весь комментарий
19.02.2026 08:40 Ответить
Чмо заметушилось! Час розплати не за горами.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:41 Ответить
зате не готовий закрити марафон
воно готове щоб добити українців, фальсифікувавши вибори
показать весь комментарий
19.02.2026 08:42 Ответить
При ішаку виборів не буде,відповідно і фальсифікації.Мало 7 років,щоб розуміти елементарні речі?
показать весь комментарий
19.02.2026 08:48 Ответить
Тобто орки диктують, коли і як мають бути проведені вибори в іншій суверенній державі. Можна констатувати, що Зеленський просто знищив наш суверенітет. Він Президент держави робить те, що йому каже Трамп або Медінський. Ми вже опустилися нижче Венесуели і Ірану
показать весь комментарий
19.02.2026 08:44 Ответить
Зеленський так і сказав, що вибори це кацапське ІПСО.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:57 Ответить
Взагалі-то не "орки", а наше законодавство.
Змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" - і уперед.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:10 Ответить
мені здається США диктують

Зеленський їм набрид.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:22 Ответить
В борделі тривожно - корито посунули.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:46 Ответить
Всі його заяви за останні два роки є передвиборчою агітацією, бо мирна угода з паРашкою буде з жахливими умовами, тому необхідно грати роль безкомпромісного борця за інтереси країни, щоб зелений виборець зі сльозами щастя бачив "потужність"...
показать весь комментарий
19.02.2026 08:51 Ответить
Мародер до останього буде цеплятися за корито ,
показать весь комментарий
19.02.2026 08:55 Ответить
ну по перше царів в Украіні немає не було і не буде !
тому вибори ініціює не президент а Конституція і виборчій кодекс ...

на жаль ганебні сторінки історіі друкуються прямо зараз
показать весь комментарий
19.02.2026 09:00 Ответить
ініціатор хрєнов
показать весь комментарий
19.02.2026 09:00 Ответить
Вибори - передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом". Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.

Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
показать весь комментарий
19.02.2026 09:02 Ответить
На кого розрахована ця маячня?До кінця з ЗЕ-суть твого висеру
показать весь комментарий
19.02.2026 09:12 Ответить
Как раз такой идиот нужен Рашке.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:03 Ответить
Прострочений т.в.о. президента боїться виборів як вогню, бо чудово розумїє, що пролетить зі 100% ймовірністю проти будь-якого кандидата. Тому видумує дурнуваті відмазки і умови, на які рашка ніколи не піде.

Особисто я не розумію, чому магазини/пошта/всі держустанови спокійно працюють під час бойових дій, а для виборів обов'язково потрібна повна 'тиша' аж на два місяці.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:08 Ответить
Нехай переможе Ляшко
показать весь комментарий
19.02.2026 09:10 Ответить
Як же ця падаль чіпляється за своє крісло! Всеодно сядеш!
показать весь комментарий
19.02.2026 09:12 Ответить
І воєнний стан відмінить?
показать весь комментарий
19.02.2026 09:13 Ответить
Тобто, ЗЄ доповіли, що 2 місяці вистачить на усунення конкурентів.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:18 Ответить
Тільки не доповіли, що виборче законодавство передбачає три місяці. І не припинення вогню, а життя без воєнного стану.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:23 Ответить
А чому два місяці? Дуже велике бажання провести псевдо вибори? Втратити залишки легітимності і що потім? Або це гра слів, та дипломатичні викрутаси, або в голові у президента діється не те що потрібно.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:27 Ответить
зе готовий прийняти позицію ***** в любій позі та позиції.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:34 Ответить
Замість того щоб показувати і пояснювати світу про геноцид рашиських варварів проти українського народу ,недалекоглядні політики повторюють трампівські та рашиські тези про вибори і референдум без припинення вогню.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:34 Ответить
Тобто сам визнав, що зробить те, що не підтримують українці.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:34 Ответить
тоже ******* , росіяни хочуть вбити мене . тебе хочуть вбити українці . А москалі тебе оберігають , як свого часу сталін оберігав гітлера , де вони ще найдуть правителя який в розумовому плані застряг в 14-15 рочків .
показать весь комментарий
19.02.2026 09:37 Ответить
Є Зеленський - є Україна! 😁😡
показать весь комментарий
19.02.2026 09:38 Ответить
 
 