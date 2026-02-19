Зеленский готов инициировать проведение выборов, если будет два месяца прекращения огня

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов, но при условии двухмесячного прекращения огня.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Президент считает, что партнерам стоит ответить на вопрос: чего они хотят?

"Они действительно хотят выборов или просто хотят заменить меня? Я считаю, что россияне хотят именно моей замены. И для этого они использовали то, о чем вы упоминали ранее: физическое устранение или другие шаги. Но есть и очень... как бы это сказать... цивилизованный путь. Да, цивилизованный путь - это выборы", - пояснил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что нельзя влиять на людей другой нации.

"Они должны сами выбирать, с кем им жить. Однако я сказал, что никогда не буду отказываться от каких-либо предложений американцев, если они смогут принести нам мир.

Итак, если мы сможем договориться о двух месяцах прекращения огня ради выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и убедить его пойти на шаг, который они сейчас не поддерживают", - отметил он

Также, по его словам, люди не поддерживают проведение выборов во время войны - потому что даже при условии двухмесячного перемирия это все равно война.

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

