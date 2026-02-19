Зеленский готов инициировать проведение выборов, если будет два месяца прекращения огня
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов, но при условии двухмесячного прекращения огня.
Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Президент считает, что партнерам стоит ответить на вопрос: чего они хотят?
"Они действительно хотят выборов или просто хотят заменить меня? Я считаю, что россияне хотят именно моей замены. И для этого они использовали то, о чем вы упоминали ранее: физическое устранение или другие шаги. Но есть и очень... как бы это сказать... цивилизованный путь. Да, цивилизованный путь - это выборы", - пояснил глава государства.
В то же время Зеленский отметил, что нельзя влиять на людей другой нации.
"Они должны сами выбирать, с кем им жить. Однако я сказал, что никогда не буду отказываться от каких-либо предложений американцев, если они смогут принести нам мир.
Итак, если мы сможем договориться о двух месяцах прекращения огня ради выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и убедить его пойти на шаг, который они сейчас не поддерживают", - отметил он
Также, по его словам, люди не поддерживают проведение выборов во время войны - потому что даже при условии двухмесячного перемирия это все равно война.
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.
у дні проведення виборів.
Порошенко під незаконими санкціями - не іде.
У зеленського рейтинг нижче плінтуса. Залишається підконтрольний Буданов. Не просто так зелені почали лити гівно на нього: створюють обрис противника зеленському.
воно готове щоб добити українців, фальсифікувавши вибори
Змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" - і уперед.
Зеленський їм набрид.
тому вибори ініціює не президент а Конституція і виборчій кодекс ...
на жаль ганебні сторінки історіі друкуються прямо зараз
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
Особисто я не розумію, чому магазини/пошта/всі держустанови спокійно працюють під час бойових дій, а для виборів обов'язково потрібна повна 'тиша' аж на два місяці.