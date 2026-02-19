Зеленський готовий ініціювати проведення виборів, якщо буде два місяці припинення вогню
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів, але за умови двомісячного припинення вогню.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Президент вважає, що партнерам варто відповісти на питання: чого вони хочуть?
"Вони справді хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Я вважаю, що росіяни хочуть саме моєї заміни. І для цього вони використали те, про що ви згадували раніше: фізичне усунення або інші кроки. Але є й дуже... як би це сказати... цивілізований шлях. Так, цивілізований шлях - це вибори", - пояснив глава держави.
Водночас Зеленський зауважив, що не можна впливати на людей іншої нації.
"Вони мають самі обирати, з ким їм жити. Проте я сказав, що ніколи не відмовлятимуся від жодних пропозицій американців, якщо вони зможуть принести нам мир.
Отже, якщо ми зможемо домовитися про два місяці припинення вогню заради виборів, я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і переконати його піти на крок, який вони зараз не підтримують", - зазначив він
Також, за його словами, люди не підтримують проведення виборів під час війни - бо навіть за умови двомісячного перемир'я це все одно війна.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко під незаконими санкціями - не іде.
У зеленського рейтинг нижче плінтуса. Залишається підконтрольний Буданов. Не просто так зелені почали лити гівно на нього: створюють обрис противника зеленському.
Ще й пам'ятаю Вангу з її пророцтвами по 90м - Україну врятує жінка..
Свят-свят..
пу потрібен хаос і всі проти всіх
якщо прокремлинський посіпака з бувших не пройде, пу вибори не визнає... буде наполягати, щоб на окупованих територіях, на раши і в бєлораши відкрили виборчи дільниці... абсурд!
Виборам під час війни НІ НІ НІ !!!
- вибори під час війни вигідні тільки пу
і вони лише послаблять Україну
не може бути виборів під час війни
не може бути відміненим військовий стан під час війни - це козиром стане для пу
-під час військового стану апріорі не можуть бути знятими обмеження особливого режиму...
І не тр і не пу диктувати Україні, коли вибори проводити... тим паче, що подавляюча більшисть виборців, політиків, ВР ... проти виборів під час військового стану і Конституція України однозначно забороняє цю метушню.
Це пряме втручання пу яке йому потрібне, щоб продемонструвати тр і світу, що немає суверенитету і незалежності держави Україна...
і треба вводити зовнішнє управління...
от і складаються пазли:
влада нелегитимна ...хаос...
зовнішнє управління...= пу досягає свої цілей диплом.шляхом
Проведення виборів можливо тільки
- у відповідності до Конституції України
- після підписання угоди про припинення вогню по лінії зіткнення
- надання конкретних юрид.закріплених гарантій безпеки з чітким переліком хто коли і як і чим буде відбивати новий напад... а не під слово і під вирішення особисто тр... чи був напад тривалим, суттєвим.. щоб на нього реагувати, при цьому, якщо СОУ нададуть негайну відповідь на агрессію, то тр аннулює свої гарантії... добто: друзяці пу можна все, а жертва не те, що обіцяной допомоги не дочекається, так ще і пручатися агрессії тр забороняє...
Абсурд(
виборам під час війни НІ НІ НІ !!!
( цеколи час лиш на підгтовку , проведення голосування )
НЕНАЧАСІ ДУМАТИ ПРО ОСОБИСТЕ ?
ДА БУРАТІНА?
..................
Однак, як розповів заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик у коментарі https://edition.cnn.com/2025/12/10/europe/ukraine-elections-explainer-intl CNN, для підготовки чесних і вільних виборів в Україні потрібно щонайменше шість місяців.
За його словами, якщо вибори відбудуться раніше, «неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів».
Експерти видання також застерігають, що поспішні вибори можуть призвести до політичного хаосу, на якому виграє росія, яка вже називає Зеленського «нелегітимним».
За інформацією видання, вибори під час війни ускладнює те, що наразі за кордоном перебуває понад 5,9 мільйона українських біженців, а ще 4,4 мільйона людей є внутрішньо переміщеними. Оновлення і перевірка реєстру виборців стали б величезним завданням
воно готове щоб добити українців, фальсифікувавши вибори
Змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" - і уперед.
тому вибори ініціює не президент а Конституція і виборчій кодекс ...
на жаль ганебні сторінки історіі друкуються прямо зараз
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
Є конкретна ситуація.
І з неї треба виходити не з користю для Кремля, а для України.
Що на те Путін... І що далі ? Вибори це пастка для України, яку сконструював Путін і тепер її "продає" Україні Трамп
"Любой результат не понравится Кремлю и будет объявлен нелегитимным.
Путин не раз заявлял, что Зеленский уже не может представлять Украину, поскольку пересидел конституционные сроки.
Чья бы корова мычала, как говорится, но не нравится ему не то, что украинский президент засиделся в должности, а сам Зеленский, оказавшийся для него, вопреки всем ожиданиям, непосильным противником.
И тут хороших новостей для Путина нет:
ни в партийном поле, ни среди потенциальных кандидатов в украинские президенты (из числа реальных) нет никого, кто бы стал играть с Кремлем в ладушки - эти времена давно и надолго, если не навсегда, закончились.
Попытки повлиять на исход голосования путем создания в России избирательных участков для украинцев, откочевавших от войны на восток, перспективы не имеют: никто на этот шаг не согласится. Вот, кстати, и основание для непризнания украинских выборов российской стороной.
С подачи Стива Уиткоффа, который, не расплескав, доносит до Белого дома все идеи Кремля, тему "засидевшегося Зеленского" озвучивал и Дональд Трамп.
На что всегда получал простой ответ: будет гарантированный мир, будут и выборы, в чём проблема?
При этом позицию Путина - что Владимир Зеленский не имеет полномочий подписывать документы о мире - в Белом доме никогда не поддерживали, и на официальном уровне никаких требований срочных выборов не было и нет.
Хотя в целом позицию по этому вопросу зондировали, ведь требование послевоенных выборов содержится в пресловутых 28 пунктах «мирного плана Уиткоффа-Дмитриева»: оно под номером 25, на всё про всё отводится 100 дней. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/02/13/takogo-vybora-net
Особисто я не розумію, чому магазини/пошта/всі держустанови спокійно працюють під час бойових дій, а для виборів обов'язково потрібна повна 'тиша' аж на два місяці.
а фронт? ...всі на вибори...
Абсурд!
Є три базових, підкреслюю - базових сценаріїв закінчення війни:
1. Поразка України і окупація України московитами.
2. Поразка московії і відступ московії з усіх окупованих територій України.
3. Заморожування війни по лінії зіткнення.
П'ятий рік великої війни. Вже всім, навіть упоротим зайвохромосомним зрозуміло, що перший сценарій - поразка України - не реальна.
Звісно, для України найкращій 2-й сценарій. Але він теж не реальний. Московити ніколи не підуть на відступ.
А який сценарій з останніх двох найкращій для московії? Як це не виглядає неймовірним, але 2-й сценарій для московії є набагато кращім, ніж 3-й, найбільш вірогідний.
Джордж Фрідман, легендарний засновник та незмінний керівник приватної розвідувально-аналітичної компанії Стратфорд, яку у високих кабінетах Вашингтона та кулуарах великої світової політики негласно, але з величезною повагою називають тіньовим ЦРУ, докладно пояснює, чому для оркостану набагато вигідніше офіційно припинити війну та звільнити наші території, ніж заморозити війну по лінії зіткнення. (Не плутати з британським Лоуренсом Фрідманом, почесним професором військових досліджень в Королівському коледжі Лондона. Мабуть, ці Фрідмани всі генії, особливість прізвища на генному рівні).
Джордж Фрідман пояснює цей парадокс через призму фундаментальних, цинічних та незмінних законів виживання авторитарних режимів, законів, які працюють абсолютно безвідмовно протягом усієї писаної історії людства.
Перше і найголовніше - це фундаментальна і майже філософська різниця між кінцевою подією і нескінченним процесом.
Відступ, навіть принизливий і ганебний, і звільнення захоплених територій є саме кінцевою і завершеною історичною подією. Подія має чіткий і зафіксований у документах та пам'яті кінець. І цю подію знайдуть як пояснити і відбілити (дурні генерали, зрадники союзники, погодні умови, воювали з усім НАТО, весь світ проти нас…).
Режим отримує зрозумілу точку опори, після якої можна рішуче починати зовсім новий етап своєї історії, мобілізувати озлоблених і наляканих орків на священну ідею реваншу, перебудовувати економіку під нові реалії фортеці.
А ось заморожування війни - це не подія, а нескінченний процес гниття. Це перманентна невизначеність, яка виснажує всі матеріальні та психологічні ресурси.
Режим, побудований на пафосній ідеології повернення імперії, втрачає свою сакральну мету та виправдання. Він не може оголосити ні про перемогу, якої немає, ні про поразку, яку він панічно боїться.
Друге, і не менш важливе, це економіка.
У разі повного відступу і юридично закріпленого закінчення війни у московії з'являється слабка, але реальна можливість відродження економіки, зняття санкцій та відтворення економічних зв'язків з усім світом. Всі гроші б йшли не на війну, а на хоч якийсь розвиток. Це був би шлях виживання, а не неминучого та колапсу всієї державної машини.
Заморожений конфлікт створює вбивчу для економіки реальність. Гігантська лінія фронту в 1200 кілометрів, навіть без боїв, вимагає просто астрономічних щодобових витрат на її утримання. Необхідно тримати в полях сотні тисяч червоноармійців, забезпечувати їх їжею, паливом і ************, підтримувати військову техніку, лінії укріплень, дороги та виплачувати високе грошове забезпечення.
Окуповані території, на яких залишається окупанти - чорна діра для бюджету. Території зруйновані, роботи немає, інфраструктура вкрай пошкоджена, потребує все величезних грошей.
Третє - це санкції та тотальна міжнародна ізоляція.
Відступ і офіційне припинення війни створили б реальний базис для початку складних і багаторічних переговорів про зняття санкцій і місце московії в світі.
Заморожування війни гарантовано виключає оптимістичний сценарій. Поки московські війська залишаються на міжнародно визнаній території України, поки конфлікт не врегульований остаточно і справедливо, жодна з ключових секторальних санкцій, що б'ють за основами економіки, з видобутку нафти, банківського сектора, не буде знята ніколи. Приклад поправки Джексона-Вєника (1974) це доводить.
Четверте - це військово-стратегічний цугцванг. У стані замороженого конфлікту московія буде змушена вічно тримати свої найкращі підготовлені та технічно оснащені частини вздовж усієї гігантської лінії зіткнення з Україною, повністю оголюючи інші потенційно небезпечні та стратегічно важливі напрямки. Нестабільний Кавказ, кордон із Китаєм, непередбачуваний Татарстан, і все це в умовах постійної економічної кризи.
У цей же час Україна в прискореному темпі виробляє і отримує ************ західне озброєння, вчить свою армію за найпередовішими стандартами військової науки і активно впроваджувати нові систем.
Так каже пан Фрідман, і я дуже хочу щоб так сталось. Але не факт, що так буде, у нас же Портрет при владі разом з зеленими утирками.
П'яте і вкрай болюче є неминучий повзучий розпад та деградація суспільства. Заморожена війна створює в суспільстві небезпечну і наркотичну ілюзію того, що найстрашніше вже позаду, що війна в минулому і можна повернутися до нормального і ситого життя.
Московія, яка не здобула ні ейфорії перемоги, ні гіркої протверезної поразки, буде в стані перманентної і незагоєної моральної травми, що буде роз'їдати її зсередини як кислота.
Шосте, метафізичне - це ідеологія та моральний дух скрепностану.
Була віра в непогрішну божественну мудрість та історичну правоту *****, в містичну велич залісся, в сакральний та священний хід подій. Швидка і яскрава перемога мала до межі зміцнити цю віру, перетворивши її на нову струю «побєдобєсія», яка виправдовує будь-які злочини та втрати.
Відступ і поразку можна пояснити і пережити, списавши все на підступних диявольськи хитрих ворогів та світового сіонізму. А що робити з замороженим конфліктом? Як держпропаганда може роками переконливо пояснювати ванькам, чому аналагавнєтна друга армія світу не змогла перемогти набагато менш численних кастрюлеголових укрів і заморозила війну?
Заморожена війна - це квінтесенція державної безглуздості агресора, реальна імпотенція режиму, його старість і нездатність досягти жодної із заявлених гучних і пафосних цілей.
Нарешті, сьоме - це остаточне та безповоротне перетворення московії на васала Китаю. В умовах замороженого конфлікту та тотальної ізоляції у московитів не залишається іншого вибору, окрім як йти на уклін до дядюшки Ляо, продаючи свої невідновлювані природні ресурси за безцінь і одержуючи натомість навіть не застарілі технології, а неякісну продукцію.
Вплив московії в Азії, в Африці, в Південній Америці стрімко падає до нуля, бо всі її ресурси, військові, дипломатичні та фінансові скуті на українському напрямі. І це ми вже бачим прямо зараз.
Висновок Джорджа Фрідмана звучить як історичний вирок. Кремліни, не здатні перемогти, намагаючись уникнути принизливої кінцевої поразки у вигляді відступу, усвідомлено, через страх і пихатість, рано чи пізно виберуть шлях повільного, болісного та гарантованого самогубства через заморожування війни. Вони наївно думають, що виграють час, що пересидять Захід, але насправді час починає працювати проти них з подвоєною руйнівною силою.
І найпарадоксальніше і найстрашніше полягає в тому, що колективний Захід розуміє це набагато краще і глибше, ніж самі кремліни.
Саме тому сценарій довгого заморожування може виявитися для Заходу кращим, ніж швидка та повна військова перемога України.
Не забуваємо, що примати з зайвою хромосомою є і у нас, в Україні. І на жаль, вони все ще при владі.
А це він про кого? Про попереднього Зе, який був не лох, і якому було 42 рочки, коли заглядав в очі ***** і був згодний зійтись десь посередені? Я вірно розумію? Чи цей поц про когось іншого тут говорить?
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=11499
чи відбулась тиха зміна устрою?
Коли ми говоримо про корупцію, ми помиляємося термінами.
Корупція - це відхилення від норми. Те, що відбувається сьогодні, є нормою чинної системи управління. А отже - це вже не корупція, а характеристика устрою.
Формально Конституція України існує.
Формально суди працюють.
Формально є вибори, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування.
Але фактично ми живемо в режимі, який можна назвати просто і чесно:
«Конституція на паузі».
Це не скасування і не переворот.
Це тихий перехід.
Що відбулося насправді
Україна де-факто перейшла до корпоративно-феодальної моделі управління, де:
посада сприймається як вотчина;
територія - як волость;
суд, поліція, контролюючі органи - як сервіс управлінця;
громадянин - як прикріплений ресурс, а не носій суверенітету.
У такій системі:
рішення судів - не про справедливість, а про доцільність;
силові структури - не про захист, а про контроль;
"антикорупція" - не про зміну правил, а про імітацію;
криза (війна, борги, надзвичайні режими) - інструмент управління, а не виняток.
Чому це не випадковість
Це не змова кількох людей і не "збій системи".
Це інша архітектура державності, яка:
зберігає демократичні форми;
але діє за логікою приватної корпорації;
де право - інструмент, а не межа;
де людина - ресурс, а не суб'єкт.
Саме тому:
моральні апеляції не працюють;
викриття не ламають систему;
заміна персоналій нічого не змінює.
Де головний обман:
Суспільству постійно пропонують говорити мовою вчорашньої держави
(Конституція, права, закон),
у той час як управління вже давно працює за іншими правилами.
Звідси - дисонанс, виснаження, відчуття безсилля.
Бо ми намагаємося діяти як громадяни правової республіки,
перебуваючи всередині корпоративно-феодального устрою.
Висновок:
Це не корупція.
Це не зрада.
Це не помилка.
Це - система управління, яка працює саме так, як вона збудована.
І доки ми не назвемо це своїм ім'ям,
ми будемо воювати з тінями, а не з конструкцією.
Питання не в тому, "хто винен".
Питання в тому, чи усвідомимо ми, що відбулась тиха зміна устрою - і чи зможемо діяти як суб'єкти, а не як паства.
Конституція на паузі -але відповідальність за майбутнє не на паузі.
То так війна буде вічною, вони теж зроблять все, щоб вона не завершувалась, аби грабувати вічно.
значит ишак хочет и дальше править.
сейчас на него кум-сва-брат ржавого ** анька окрикнут и он снова поменяет свою позицию.
але чесно кажучи , дуже важко воювати прайду левів,
керованих віслюками та відвертими злодіями - козлами ,
які сьогодні при владі !!
"Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової - призупинив вибори під час війни" - таке повідомлення
Зеленський, звичайно, не Черчіль, як і Україна, з населенням, яке так і не стало народом, не Великобританія - не країна зі зрілою демократією
***********************************************************************
Щоб мати уяву який хаос/ср*ч у головах того ж незрілого населення, яке так і не стало народом навіть за 10-ть років війни, необхідно прочитати їх коментарі... під любим з повідомлень на Цензор. Нет
Свобода слововиверження, тим більше на папір дає невичерпний матеріал для пізнання навколишнього світу ... людей, які перебувають на більш ніж 95% з різновидами ідіотизму.
Від природи вони не були такими - їх такими зробило ТБ, інтернет, пропаганда...
*************************************************************
Вибори в Україні для білорусізації України - нав'язування промосковського президента - Кремль, ЗМІ, ТВ, інтернет виготовлять президента, з будь кого, типу Грета Тумберг, а населення проголосує ......
Кремль "організує" вибори, а цнотлива Європа і США-обком з першим секретарем Трамп, як завжди прослідкують за тим, що б все було "демократично"
А потім підписання остаточної угоди з прокремліським "президентом".
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZY4jE_QTtLLqprKfiKh3lHj4mgSNA_eck_fP6Gq6spcC30BAR92klx00T4GlSYXIKMB0NY4cnZujeH1m6UDKw9EPj2prQs9rGvkmn5FgxgfPiQ1y1mHr9jRZd9Z2SJavPGKZTPcoV7sdxfEf_ISvQii4IsiIVsa4Bjo2wncl3HVtWuk5WTzxOcSKNYNEFguh-0&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Николай Нестор Нагорняк
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0CdDhmxNPfQvdNKqGVGTmSs8QwAPHe6PhRv89NhqiJr7QgNNxDEXwRpqkx1SRiXiol?__cft__[0]=AZY4jE_QTtLLqprKfiKh3lHj4mgSNA_eck_fP6Gq6spcC30BAR92klx00T4GlSYXIKMB0NY4cnZujeH1m6UDKw9EPj2prQs9rGvkmn5FgxgfPiQ1y1mHr9jRZd9Z2SJavPGKZTPcoV7sdxfEf_ISvQii4IsiIVsa4Bjo2wncl3HVtWuk5WTzxOcSKNYNEFguh-0&__tn__=%2CO%2CP-R 20 февраль 2025 г. ·