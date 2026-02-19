Зеленський готовий ініціювати проведення виборів, якщо буде два місяці припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів, але за умови двомісячного припинення вогню.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Президент вважає, що партнерам варто відповісти на питання: чого вони хочуть?

"Вони справді хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Я вважаю, що росіяни хочуть саме моєї заміни. І для цього вони використали те, про що ви згадували раніше: фізичне усунення або інші кроки. Але є й дуже... як би це сказати... цивілізований шлях. Так, цивілізований шлях - це вибори", - пояснив глава держави.

Водночас Зеленський зауважив, що не можна впливати на людей іншої нації.

"Вони мають самі обирати, з ким їм жити. Проте я сказав, що ніколи не відмовлятимуся від жодних пропозицій американців, якщо вони зможуть принести нам мир.

Отже, якщо ми зможемо домовитися про два місяці припинення вогню заради виборів, я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і переконати його піти на крок, який вони зараз не підтримують", - зазначив він

Також, за його словами, люди не підтримують проведення виборів під час війни - бо навіть за умови двомісячного перемир'я це все одно війна.

Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

