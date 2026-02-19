Зеленський готовий ініціювати проведення виборів, якщо буде два місяці припинення вогню

Нова заява Зеленського про вибори: тільки під час тиші

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів, але за умови двомісячного припинення вогню.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Президент вважає, що партнерам варто відповісти на питання: чого вони хочуть?

"Вони справді хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Я вважаю, що росіяни хочуть саме моєї заміни. І для цього вони використали те, про що ви згадували раніше: фізичне усунення або інші кроки. Але є й дуже... як би це сказати... цивілізований шлях. Так, цивілізований шлях - це вибори", - пояснив глава держави.

Водночас Зеленський зауважив, що не можна впливати на людей іншої нації.

"Вони мають самі обирати, з ким їм жити. Проте я сказав, що ніколи не відмовлятимуся від жодних пропозицій американців, якщо вони зможуть принести нам мир.

Отже, якщо ми зможемо домовитися про два місяці припинення вогню заради виборів, я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і переконати його піти на крок, який вони зараз не підтримують", - зазначив він

Також, за його словами, люди не підтримують проведення виборів під час війни - бо навіть за умови двомісячного перемир'я це все одно війна.

Читайте: Росія вимагає передати Україну під "зовнішнє управління" для проведення виборів, - МЗС РФ

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

Читайте також: Основна технологія Банкової - вибори під час воєнного стану, результати - передбачувані, - ЗМІ

Топ коментарі
Ішак покине трон ногами вперед.Кацапи не такі ідіоти,що дадуть знищити агентуру створену через ЗЕ!Зе піде до кінця свого або України.Мудрому наріту вирішувати,що важливіше Україна чи тупі відосики
19.02.2026 08:40 Відповісти
зате не готовий закрити марафон
воно готове щоб добити українців, фальсифікувавши вибори
19.02.2026 08:42 Відповісти
Всі його заяви за останні два роки є передвиборчою агітацією, бо мирна угода з паРашкою буде з жахливими умовами, тому необхідно грати роль безкомпромісного борця за інтереси країни, щоб зелений виборець зі сльозами щастя бачив "потужність"...
19.02.2026 08:51 Відповісти
Кацапи підуть на припинення вогню?
19.02.2026 08:40 Відповісти
Достатньо по одному дрону в місяць запускати і умова не виконана
19.02.2026 08:50 Відповісти
Звісно шо ні, тому це чергова казка для лохів.
19.02.2026 08:54 Відповісти
Так, підуть. Москалям потрібен зеленський або його людина на посаді президента, щоб досягнути своєї мети - захопити Україну. Не просто так зелений підар псує стосунки із ЄС і США.
19.02.2026 09:15 Відповісти
Залужний не іде під час війни - вчора була заява.
Порошенко під незаконими санкціями - не іде.
У зеленського рейтинг нижче плінтуса. Залишається підконтрольний Буданов. Не просто так зелені почали лити гівно на нього: створюють обрис противника зеленському.
19.02.2026 09:21 Відповісти
Ну ще є сценарії - подогнати Модурі сусідів ) але тут складність вище ! треба не Юєс форс , а боливіан чи коламбіан - головне щоб вони по англійські не розуміли. Та і зачиняти треба десь не в США бо, згадайте Лазаренко ) Беня та зеля мають імунітет -у ніх сделка со следстстіем США) Та і яника з янокивским списком як бачите теж не чипляють -поїхали, і живуть спокійно, бо так домовились в 14му (спитайте в Лукаш ))
19.02.2026 15:06 Відповісти
Бляха..мені..проти ночі баба жЮля згадалась..

Ще й пам'ятаю Вангу з її пророцтвами по 90м - Україну врятує жінка..

Свят-свят..
19.02.2026 21:14 Відповісти
Якщо б пу був потрібен саме Зе, то він би не розмухував тему його начебто нелігитимності...
пу потрібен хаос і всі проти всіх

якщо прокремлинський посіпака з бувших не пройде, пу вибори не визнає... буде наполягати, щоб на окупованих територіях, на раши і в бєлораши відкрили виборчи дільниці... абсурд!
Виборам під час війни НІ НІ НІ !!!
19.02.2026 21:54 Відповісти
біда більшості у тому, що вони тільки слухають те, що їм кажуть, але не дивляться на те що роблять розповідаючі. І взагалі у більшості немає критичного мислення.
19.02.2026 22:06 Відповісти
руцкий алкаш затямте собі:

- вибори під час війни вигідні тільки пу
і вони лише послаблять Україну
не може бути виборів під час війни
не може бути відміненим військовий стан під час війни - це козиром стане для пу

-під час військового стану апріорі не можуть бути знятими обмеження особливого режиму...

І не тр і не пу диктувати Україні, коли вибори проводити... тим паче, що подавляюча більшисть виборців, політиків, ВР ... проти виборів під час військового стану і Конституція України однозначно забороняє цю метушню.

Це пряме втручання пу яке йому потрібне, щоб продемонструвати тр і світу, що немає суверенитету і незалежності держави Україна...
і треба вводити зовнішнє управління...

от і складаються пазли:
влада нелегитимна ...хаос...
зовнішнє управління...= пу досягає свої цілей диплом.шляхом

Проведення виборів можливо тільки

- у відповідності до Конституції України

- після підписання угоди про припинення вогню по лінії зіткнення

- надання конкретних юрид.закріплених гарантій безпеки з чітким переліком хто коли і як і чим буде відбивати новий напад... а не під слово і під вирішення особисто тр... чи був напад тривалим, суттєвим.. щоб на нього реагувати, при цьому, якщо СОУ нададуть негайну відповідь на агрессію, то тр аннулює свої гарантії... добто: друзяці пу можна все, а жертва не те, що обіцяной допомоги не дочекається, так ще і пручатися агрессії тр забороняє...
Абсурд(
виборам під час війни НІ НІ НІ !!!
20.02.2026 07:58 Відповісти
нахера це ти мені пишеш? Вибори хоче зеленський і шобла, щоб остаточно узурпувати владу і зробити з України свою Північну Корею у складі рифи. Йому пиши і 73% ********.
20.02.2026 08:02 Відповісти
ДВА МІСЯЦІ - ЦЕ ЛИШ ОДИН ТУР!!!
( цеколи час лиш на підгтовку , проведення голосування )

НЕНАЧАСІ ДУМАТИ ПРО ОСОБИСТЕ ?

ДА БУРАТІНА?
19.02.2026 13:41 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/skilky-chasu-potribno-dlya-pidgotovky-chesnyh-i-vilnyh-vyboriv-v-********-shho-kazhut-v-czvk/ https://bigkyiv.com.ua/skilky-chasu-potribno-dlya-pidgotovky-chesnyh-i-vilnyh-vyboriv-v-********-shho-kazhut-v-czvkСкільки часу потрібно для підготовки чесних і вільних виборів в Україні - що кажуть в ЦВК
19.02.2026 13:42 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ-ЦЕ ВИРОК УКРАЇНІ ( місце виступу Буратіни -стадіон так стадіон - його особиста цитата)
..................

Однак, як розповів заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик у коментарі https://edition.cnn.com/2025/12/10/europe/ukraine-elections-explainer-intl CNN, для підготовки чесних і вільних виборів в Україні потрібно щонайменше шість місяців.

За його словами, якщо вибори відбудуться раніше, «неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів».

Експерти видання також застерігають, що поспішні вибори можуть призвести до політичного хаосу, на якому виграє росія, яка вже називає Зеленського «нелегітимним».

За інформацією видання, вибори під час війни ускладнює те, що наразі за кордоном перебуває понад 5,9 мільйона українських біженців, а ще 4,4 мільйона людей є внутрішньо переміщеними. Оновлення і перевірка реєстру виборців стали б величезним завданням
19.02.2026 13:44 Відповісти
Хрипате Буратіно фонтанує діарейними ідеями.
19.02.2026 20:28 Відповісти
Чмо заметушилось! Час розплати не за горами.
19.02.2026 08:41 Відповісти
При ішаку виборів не буде,відповідно і фальсифікації.Мало 7 років,щоб розуміти елементарні речі?
19.02.2026 08:48 Відповісти
Тобто орки диктують, коли і як мають бути проведені вибори в іншій суверенній державі. Можна констатувати, що Зеленський просто знищив наш суверенітет. Він Президент держави робить те, що йому каже Трамп або Медінський. Ми вже опустилися нижче Венесуели і Ірану
19.02.2026 08:44 Відповісти
Зеленський так і сказав, що вибори це кацапське ІПСО.
19.02.2026 08:57 Відповісти
Взагалі-то не "орки", а наше законодавство.
Змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" - і уперед.
19.02.2026 09:10 Відповісти
В борделі тривожно - корито посунули.
19.02.2026 08:46 Відповісти
Мародер до останього буде цеплятися за корито ,
19.02.2026 08:55 Відповісти
ну по перше царів в Украіні немає не було і не буде !
тому вибори ініціює не президент а Конституція і виборчій кодекс ...

на жаль ганебні сторінки історіі друкуються прямо зараз
19.02.2026 09:00 Відповісти
ініціатор хрєнов
19.02.2026 09:00 Відповісти
Вибори - передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом". Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.

Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
19.02.2026 09:02 Відповісти
На кого розрахована ця маячня?До кінця з ЗЕ-суть твого висеру
19.02.2026 09:12 Відповісти
Вам Prof #608516 перед тим як включати своє... Путін не зміг досягти своєї мети, але зумів нав'язати Трампу про вибори. І не тільки Трампу, а і ... таким як Вам. Якщо вибори відбудуються, то Путін їх результати не визнає, якщо результат не на його користь. Вибори, то пастка. Вам би слід занятися самоосвітою, якщо ви не корисний Кремлю ідіот.
19.02.2026 09:47 Відповісти
Пастка це ЗЕ при владі!Нагадати Оман,вагнергейт.Хто такий *****,щоб визнавати рішення народу України?У тебе розуму достатньо лише на копіювати і вставити.
19.02.2026 09:58 Відповісти
🤡 торчок повинен просто піти у відставку ,за станом здоров'я !!! Вибори сьогодні ,це порятунок для зрадника України зеленського !!! кремль та трамп йому допомагають ,він їм потрібен !!! Геть зеленого чорта !!!...
19.02.2026 10:58 Відповісти
Ви корисні привели зрадника до влади!Інфузоріїї
19.02.2026 10:01 Відповісти
Тепер не про історію - Ви ж не смотрящий історії, як Медінський (щодо історії, то "мудрий нарід" України всі тридцять років навчився "вибирати"... - Знаете кто у нас перэможэ из всех кандидатов, если среди них один - идиот? - Идиот! А вот когда два идиота, это уже целая проблема - второй тур..)- йдеться про долю України.

Є конкретна ситуація.

І з неї треба виходити не з користю для Кремля, а для України.
19.02.2026 10:19 Відповісти
А он прав.Но врял ли Залужный если выиграет то отдаст раше донецкую область
19.02.2026 10:09 Відповісти
Ситуація: Залужний попри шалену інформаційну атаку Кремля і наших, стане президентом.

Що на те Путін... І що далі ? Вибори це пастка для України, яку сконструював Путін і тепер її "продає" Україні Трамп
19.02.2026 11:01 Відповісти
Как раз такой идиот нужен Рашке.
19.02.2026 09:03 Відповісти
Просто субъектам типа Prof #608516 или полезных Кремлю идиотам следовало бы и свой ум иметь и развивать мыслительные способности. Или просто включать опцию ЗДРАВИЙ СМЫСЛ...

"Любой результат не понравится Кремлю и будет объявлен нелегитимным.

Путин не раз заявлял, что Зеленский уже не может представлять Украину, поскольку пересидел конституционные сроки.

Чья бы корова мычала, как говорится, но не нравится ему не то, что украинский президент засиделся в должности, а сам Зеленский, оказавшийся для него, вопреки всем ожиданиям, непосильным противником.

И тут хороших новостей для Путина нет:

ни в партийном поле, ни среди потенциальных кандидатов в украинские президенты (из числа реальных) нет никого, кто бы стал играть с Кремлем в ладушки - эти времена давно и надолго, если не навсегда, закончились.

Попытки повлиять на исход голосования путем создания в России избирательных участков для украинцев, откочевавших от войны на восток, перспективы не имеют: никто на этот шаг не согласится. Вот, кстати, и основание для непризнания украинских выборов российской стороной.

С подачи Стива Уиткоффа, который, не расплескав, доносит до Белого дома все идеи Кремля, тему "засидевшегося Зеленского" озвучивал и Дональд Трамп.

На что всегда получал простой ответ: будет гарантированный мир, будут и выборы, в чём проблема?

При этом позицию Путина - что Владимир Зеленский не имеет полномочий подписывать документы о мире - в Белом доме никогда не поддерживали, и на официальном уровне никаких требований срочных выборов не было и нет.

Хотя в целом позицию по этому вопросу зондировали, ведь требование послевоенных выборов содержится в пресловутых 28 пунктах «мирного плана Уиткоффа-Дмитриева»: оно под номером 25, на всё про всё отводится 100 дней. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/02/13/takogo-vybora-net
19.02.2026 10:05 Відповісти
Прострочений т.в.о. президента боїться виборів як вогню, бо чудово розумїє, що пролетить зі 100% ймовірністю проти будь-якого кандидата. Тому видумує дурнуваті відмазки і умови, на які рашка ніколи не піде.

Особисто я не розумію, чому магазини/пошта/всі держустанови спокійно працюють під час бойових дій, а для виборів обов'язково потрібна повна 'тиша' аж на два місяці.
19.02.2026 09:08 Відповісти
спокійно працюють... угу шуткуєте мабудь?
а фронт? ...всі на вибори...
Абсурд!
19.02.2026 22:02 Відповісти
Нехай переможе Ляшко
19.02.2026 09:10 Відповісти
Як же ця падаль чіпляється за своє крісло! Всеодно сядеш!
19.02.2026 09:12 Відповісти
І воєнний стан відмінить?
19.02.2026 09:13 Відповісти
Наврядчи. Будуть бусами до дільниць возити
19.02.2026 10:40 Відповісти
Тобто, ЗЄ доповіли, що 2 місяці вистачить на усунення конкурентів.
19.02.2026 09:18 Відповісти
Тільки не доповіли, що виборче законодавство передбачає три місяці. І не припинення вогню, а життя без воєнного стану.
19.02.2026 09:23 Відповісти
А чому два місяці? Дуже велике бажання провести псевдо вибори? Втратити залишки легітимності і що потім? Або це гра слів, та дипломатичні викрутаси, або в голові у президента діється не те що потрібно.
19.02.2026 09:27 Відповісти
зе готовий прийняти позицію ***** в любій позі та позиції.
19.02.2026 09:34 Відповісти
Замість того щоб показувати і пояснювати світу про геноцид рашиських варварів проти українського народу ,недалекоглядні політики повторюють трампівські та рашиські тези про вибори і референдум без припинення вогню.
19.02.2026 09:34 Відповісти
Тобто сам визнав, що зробить те, що не підтримують українці.
19.02.2026 09:34 Відповісти
тоже ******* , росіяни хочуть вбити мене . тебе хочуть вбити українці . А москалі тебе оберігають , як свого часу сталін оберігав гітлера , де вони ще найдуть правителя який в розумовому плані застряг в 14-15 рочків .
19.02.2026 09:37 Відповісти
Є Зеленський - є Україна! 😁😡
19.02.2026 09:38 Відповісти
Це лише чергова маніпуляція. Він відтягує час,тому що боїться виборів, так як кульгає і в рейтингу, і на тлі конкуренції. Якби він був упевнений у своїй перемозі, то організував би усе за один день, і чхати йому на Конституцію, війну і на народ, яким він став останнім часом прикриватися. Зараз йому спокійніше і легше викручуватися, але втрата недоторканності стане для нього останнім цвяхом. Він це розуміє і чіплятиметься за владу до останнього.
19.02.2026 09:40 Відповісти
Тобто оце недоумкувате знову готове порушити Конституцію і провести вибори під час воєнного стану?
19.02.2026 09:45 Відповісти
Вибори за 2 місяці - це порушення виборчого законодавства України, в т.р. і Конституції. Тобто, такі вибори та їх результат завідомо НЕЛЕГІТИМНІ. А це - саме те, що треба *****.
19.02.2026 10:00 Відповісти
"Вони справді хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Я вважаю, що росіяни хочуть саме моєї заміни. Рашисти , за невиконання оманського договорняку,після демократичних виборів,котрих хочуть США.ЄС І український народ (адже підписувати якісь папірці з "простроченим" не бажають ні рашисти, ані американці) можливо і застосують гебняву методу (фізичне знищення) .
19.02.2026 10:11 Відповісти
ішак повністю ввійшов в роль Вождя🤡
19.02.2026 10:19 Відповісти
Кацапи не дадуть його переобрати, поки він не допоможе їм зсередини знищити Україну. Мудрий нарід власними руцями загнав власну країну в глухий кривавий кут, з якого демократичним шляхом немає виходу, це вже зрозуміло. Зелене падло або таки допоможе ***** знищити незалежну демократичну Україну або закінчить як Чаушеску чи Каддафі.
19.02.2026 10:27 Відповісти
пуйло не зупинить війну ні на день ні на тиждень ні на місяць/два - для нього це рівнозначно самогубству
19.02.2026 10:41 Відповісти
https://defence-line.info/?p=11499 Парадокс заморозки війни.

Є три базових, підкреслюю - базових сценаріїв закінчення війни:
1. Поразка України і окупація України московитами.
2. Поразка московії і відступ московії з усіх окупованих територій України.
3. Заморожування війни по лінії зіткнення.

П'ятий рік великої війни. Вже всім, навіть упоротим зайвохромосомним зрозуміло, що перший сценарій - поразка України - не реальна.

Звісно, для України найкращій 2-й сценарій. Але він теж не реальний. Московити ніколи не підуть на відступ.

А який сценарій з останніх двох найкращій для московії? Як це не виглядає неймовірним, але 2-й сценарій для московії є набагато кращім, ніж 3-й, найбільш вірогідний.

Джордж Фрідман, легендарний засновник та незмінний керівник приватної розвідувально-аналітичної компанії Стратфорд, яку у високих кабінетах Вашингтона та кулуарах великої світової політики негласно, але з величезною повагою називають тіньовим ЦРУ, докладно пояснює, чому для оркостану набагато вигідніше офіційно припинити війну та звільнити наші території, ніж заморозити війну по лінії зіткнення. (Не плутати з британським Лоуренсом Фрідманом, почесним професором військових досліджень в Королівському коледжі Лондона. Мабуть, ці Фрідмани всі генії, особливість прізвища на генному рівні).

Джордж Фрідман пояснює цей парадокс через призму фундаментальних, цинічних та незмінних законів виживання авторитарних режимів, законів, які працюють абсолютно безвідмовно протягом усієї писаної історії людства.

Перше і найголовніше - це фундаментальна і майже філософська різниця між кінцевою подією і нескінченним процесом.

Відступ, навіть принизливий і ганебний, і звільнення захоплених територій є саме кінцевою і завершеною історичною подією. Подія має чіткий і зафіксований у документах та пам'яті кінець. І цю подію знайдуть як пояснити і відбілити (дурні генерали, зрадники союзники, погодні умови, воювали з усім НАТО, весь світ проти нас…).

Режим отримує зрозумілу точку опори, після якої можна рішуче починати зовсім новий етап своєї історії, мобілізувати озлоблених і наляканих орків на священну ідею реваншу, перебудовувати економіку під нові реалії фортеці.

А ось заморожування війни - це не подія, а нескінченний процес гниття. Це перманентна невизначеність, яка виснажує всі матеріальні та психологічні ресурси.

Режим, побудований на пафосній ідеології повернення імперії, втрачає свою сакральну мету та виправдання. Він не може оголосити ні про перемогу, якої немає, ні про поразку, яку він панічно боїться.

Друге, і не менш важливе, це економіка.

У разі повного відступу і юридично закріпленого закінчення війни у московії з'являється слабка, але реальна можливість відродження економіки, зняття санкцій та відтворення економічних зв'язків з усім світом. Всі гроші б йшли не на війну, а на хоч якийсь розвиток. Це був би шлях виживання, а не неминучого та колапсу всієї державної машини.

Заморожений конфлікт створює вбивчу для економіки реальність. Гігантська лінія фронту в 1200 кілометрів, навіть без боїв, вимагає просто астрономічних щодобових витрат на її утримання. Необхідно тримати в полях сотні тисяч червоноармійців, забезпечувати їх їжею, паливом і ************, підтримувати військову техніку, лінії укріплень, дороги та виплачувати високе грошове забезпечення.

Окуповані території, на яких залишається окупанти - чорна діра для бюджету. Території зруйновані, роботи немає, інфраструктура вкрай пошкоджена, потребує все величезних грошей.

Третє - це санкції та тотальна міжнародна ізоляція.

Відступ і офіційне припинення війни створили б реальний базис для початку складних і багаторічних переговорів про зняття санкцій і місце московії в світі.

Заморожування війни гарантовано виключає оптимістичний сценарій. Поки московські війська залишаються на міжнародно визнаній території України, поки конфлікт не врегульований остаточно і справедливо, жодна з ключових секторальних санкцій, що б'ють за основами економіки, з видобутку нафти, банківського сектора, не буде знята ніколи. Приклад поправки Джексона-Вєника (1974) це доводить.

Четверте - це військово-стратегічний цугцванг. У стані замороженого конфлікту московія буде змушена вічно тримати свої найкращі підготовлені та технічно оснащені частини вздовж усієї гігантської лінії зіткнення з Україною, повністю оголюючи інші потенційно небезпечні та стратегічно важливі напрямки. Нестабільний Кавказ, кордон із Китаєм, непередбачуваний Татарстан, і все це в умовах постійної економічної кризи.

У цей же час Україна в прискореному темпі виробляє і отримує ************ західне озброєння, вчить свою армію за найпередовішими стандартами військової науки і активно впроваджувати нові систем.
19.02.2026 10:45 Відповісти
Через 5 чи 7 років такого стану ні миру, ні війни українська армія являтиме силу на порядок більш *******, мотивовану, технологічну та ефективнішу, ніж московська.

Так каже пан Фрідман, і я дуже хочу щоб так сталось. Але не факт, що так буде, у нас же Портрет при владі разом з зеленими утирками.

П'яте і вкрай болюче є неминучий повзучий розпад та деградація суспільства. Заморожена війна створює в суспільстві небезпечну і наркотичну ілюзію того, що найстрашніше вже позаду, що війна в минулому і можна повернутися до нормального і ситого життя.

Московія, яка не здобула ні ейфорії перемоги, ні гіркої протверезної поразки, буде в стані перманентної і незагоєної моральної травми, що буде роз'їдати її зсередини як кислота.

Шосте, метафізичне - це ідеологія та моральний дух скрепностану.

Була віра в непогрішну божественну мудрість та історичну правоту *****, в містичну велич залісся, в сакральний та священний хід подій. Швидка і яскрава перемога мала до межі зміцнити цю віру, перетворивши її на нову струю «побєдобєсія», яка виправдовує будь-які злочини та втрати.

Відступ і поразку можна пояснити і пережити, списавши все на підступних диявольськи хитрих ворогів та світового сіонізму. А що робити з замороженим конфліктом? Як держпропаганда може роками переконливо пояснювати ванькам, чому аналагавнєтна друга армія світу не змогла перемогти набагато менш численних кастрюлеголових укрів і заморозила війну?

Заморожена війна - це квінтесенція державної безглуздості агресора, реальна імпотенція режиму, його старість і нездатність досягти жодної із заявлених гучних і пафосних цілей.

Нарешті, сьоме - це остаточне та безповоротне перетворення московії на васала Китаю. В умовах замороженого конфлікту та тотальної ізоляції у московитів не залишається іншого вибору, окрім як йти на уклін до дядюшки Ляо, продаючи свої невідновлювані природні ресурси за безцінь і одержуючи натомість навіть не застарілі технології, а неякісну продукцію.

Вплив московії в Азії, в Африці, в Південній Америці стрімко падає до нуля, бо всі її ресурси, військові, дипломатичні та фінансові скуті на українському напрямі. І це ми вже бачим прямо зараз.

Висновок Джорджа Фрідмана звучить як історичний вирок. Кремліни, не здатні перемогти, намагаючись уникнути принизливої кінцевої поразки у вигляді відступу, усвідомлено, через страх і пихатість, рано чи пізно виберуть шлях повільного, болісного та гарантованого самогубства через заморожування війни. Вони наївно думають, що виграють час, що пересидять Захід, але насправді час починає працювати проти них з подвоєною руйнівною силою.

І найпарадоксальніше і найстрашніше полягає в тому, що колективний Захід розуміє це набагато краще і глибше, ніж самі кремліни.

Саме тому сценарій довгого заморожування може виявитися для Заходу кращим, ніж швидка та повна військова перемога України.

Не забуваємо, що примати з зайвою хромосомою є і у нас, в Україні. І на жаль, вони все ще при владі.


А це він про кого? Про попереднього Зе, який був не лох, і якому було 42 рочки, коли заглядав в очі ***** і був згодний зійтись десь посередені? Я вірно розумію? Чи цей поц про когось іншого тут говорить?

Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=11499
19.02.2026 10:47 Відповісти
...логічно, але пу з логікою не дружить і двіжух доя нього понад усе, а компас - заповіт петра І
19.02.2026 22:11 Відповісти
А яким боком Зеленський до ініціації виборів?
19.02.2026 10:46 Відповісти
Зеленська влада...
19.02.2026 10:55 Відповісти
Хтось не читав конституцію України і не збирається її виконувати.
19.02.2026 11:19 Відповісти
19.02.2026 11:20 Відповісти
Тоесть большинство укаинцев не хочет выборов, но если будет перемирие на 2 месяца , то пох на то что там хочет тот нарид) Или он сразу из захочет? Можно и выборы. Интересно большинство из тех 73% вообще хоть немного следят за логической цепочкой высеров этого ********? )
19.02.2026 11:23 Відповісти
Клоун не допустить ніяких нормальних виборів і рашка йому в цьому допоможе. На словах кацапня ніби вимагає переобрання простроченого клоуна, а на ділі не дасть їх провести обстрілами. Де кацапи ще візьмуть такого продажного, бездарного, нарциса, мародера і скотини.
19.02.2026 11:37 Відповісти
Ініціатор хєров,читай Конституцію,а не готовий ініціювати вибори.Хочемо на агітаційних мітингах кричати ЗЕлю геть,!,ЗЕлю на мило! Як це під час військового стану це зробити.Ще ти хочеш на другий строк прошмигнути,а заслуговуєш на нари в камері Лук'янівського СІЗО.
19.02.2026 12:06 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ НА ПАУЗІ

чи відбулась тиха зміна устрою?

Коли ми говоримо про корупцію, ми помиляємося термінами.

Корупція - це відхилення від норми. Те, що відбувається сьогодні, є нормою чинної системи управління. А отже - це вже не корупція, а характеристика устрою.

Формально Конституція України існує.

Формально суди працюють.

Формально є вибори, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування.

Але фактично ми живемо в режимі, який можна назвати просто і чесно:

«Конституція на паузі».

Це не скасування і не переворот.

Це тихий перехід.

Що відбулося насправді

Україна де-факто перейшла до корпоративно-феодальної моделі управління, де:

посада сприймається як вотчина;

територія - як волость;

суд, поліція, контролюючі органи - як сервіс управлінця;

громадянин - як прикріплений ресурс, а не носій суверенітету.

У такій системі:

рішення судів - не про справедливість, а про доцільність;

силові структури - не про захист, а про контроль;

"антикорупція" - не про зміну правил, а про імітацію;

криза (війна, борги, надзвичайні режими) - інструмент управління, а не виняток.

Чому це не випадковість

Це не змова кількох людей і не "збій системи".

Це інша архітектура державності, яка:

зберігає демократичні форми;

але діє за логікою приватної корпорації;

де право - інструмент, а не межа;

де людина - ресурс, а не суб'єкт.

Саме тому:

моральні апеляції не працюють;

викриття не ламають систему;

заміна персоналій нічого не змінює.

Де головний обман:

Суспільству постійно пропонують говорити мовою вчорашньої держави

(Конституція, права, закон),

у той час як управління вже давно працює за іншими правилами.

Звідси - дисонанс, виснаження, відчуття безсилля.

Бо ми намагаємося діяти як громадяни правової республіки,

перебуваючи всередині корпоративно-феодального устрою.

Висновок:

Це не корупція.

Це не зрада.

Це не помилка.

Це - система управління, яка працює саме так, як вона збудована.

І доки ми не назвемо це своїм ім'ям,

ми будемо воювати з тінями, а не з конструкцією.

Питання не в тому, "хто винен".

Питання в тому, чи усвідомимо ми, що відбулась тиха зміна устрою - і чи зможемо діяти як суб'єкти, а не як паства.

Конституція на паузі -але відповідальність за майбутнє не на паузі.
19.02.2026 12:18 Відповісти
Почему 2 месяца??? Для выборов пары дней достаточно.
19.02.2026 12:42 Відповісти
Ну, зрозуміло, я ж казав, ніяких виборів і референдумів не буде, це спектакль, наша думка вже нікого не цікавить, бо нас записали в смертники.
19.02.2026 13:05 Відповісти
Оно конституцию НЕ читало , от слова СОВСЕМ ?
19.02.2026 13:26 Відповісти
Краще б розповів, як там шаурма, що відправляв бюджетні гроші брату на окуповану територію, як там шефір зі своїм сенниченком, що вкрав 10 ярдів у фонді держмайна, міндич, умєров з 8 маєтками в Америці...
То так війна буде вічною, вони теж зроблять все, щоб вона не завершувалась, аби грабувати вічно.
19.02.2026 15:33 Відповісти
ага, ще хай скаже 10 рокoiв треба на вибори, а не один день. Він просто знаходитиме мільйон відмазок, щоб не проводити виборів. Було б бажання провести, він би думав, як їх організувати - наприклад онлайн та по почтi, як пiд час ковiду у США. А йому це не треба. Він сам визнав, що якщо будуть вибори, то його замінять. Тому що всі у всесвіті розуміють, що народ України його ненавидить за все, що вiн влаштував - бандитьску владу зробив усюди куди добрався. Просто всi органи, всi служби, вся влада, таможня, просто всюди злочинцi пилять країну. генералы говорять на вiйну влада не дають ресурсiв та тiльки сдають землю и людей *******. Воно й не дивно, якщо він із Деркачем обкрадає Україну.
19.02.2026 16:08 Відповісти
ну русня максимум пойдет на день-два.
значит ишак хочет и дальше править.

сейчас на него кум-сва-брат ржавого ** анька окрикнут и он снова поменяет свою позицию.
19.02.2026 18:04 Відповісти
Чи потрібно проводить вибори під час війни?, мабуть що ні. А, якщо країна несе великі втрати?, тим паче не вимушені, із за вини чи бездіяльності так званих обраної влади? Питання риторичне, так потрібно, в іншому випадку тенденція буде до ще гіршого. Тому вибори потрібні навіть під час війни поки не очистити владу, питання в іншому, як їх провести під час обстрілів, а електронний підсумок буде під питанням. Виход один, вибори і підрахунок потрібно проводити не таємно, а відкрито, доречі тоді і відповідалність може буде за кого проголосували і ті хто проголосував.
19.02.2026 18:45 Відповісти
І знов, як і всі останні 7 років, цей поц порушує Констітуцію - 100 днів з дати проголошення вр виборів у першу неділю місяця.
19.02.2026 18:59 Відповісти
При цьому всратий Патужнік робить все можливе, аби "припинення вогню" не було...
19.02.2026 20:57 Відповісти
краще б він ініціював екстрадицію міндіча та підозру дєрмаку!
19.02.2026 22:40 Відповісти
Вчорашнє Інтерв'ю Залужного вражаюче ,
але чесно кажучи , дуже важко воювати прайду левів,
керованих віслюками та відвертими злодіями - козлами ,
які сьогодні при владі !!
19.02.2026 22:42 Відповісти
Ох и человек-свисток. Ну так уже не хочется слазить с бочки...
20.02.2026 00:05 Відповісти
Кремлевские хозяева на все будут согласны лишь бы их ставленник зе остался президентом.Проще два месяца не стрелять чем Залужный будет президентом.Это кремлевский план а не этого дебила.Но инициатива должна исходить якобы от нелоха,почему он и озвучил это.
20.02.2026 08:13 Відповісти
Але, як тільки один постріл чи дрон, від окупантів, то все зупиняється і відлік починається по новій!
20.02.2026 09:26 Відповісти
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZY4jE_QTtLLqprKfiKh3lHj4mgSNA_eck_fP6Gq6spcC30BAR92klx00T4GlSYXIKMB0NY4cnZujeH1m6UDKw9EPj2prQs9rGvkmn5FgxgfPiQ1y1mHr9jRZd9Z2SJavPGKZTPcoV7sdxfEf_ISvQii4IsiIVsa4Bjo2wncl3HVtWuk5WTzxOcSKNYNEFguh-0&__tn__=-UC%2CP-R

"Зеленський вчинив як Черчилль у часи Другої світової - призупинив вибори під час війни" - таке повідомлення

Зеленський, звичайно, не Черчіль, як і Україна, з населенням, яке так і не стало народом, не Великобританія - не країна зі зрілою демократією

***********************************************************************

Щоб мати уяву який хаос/ср*ч у головах того ж незрілого населення, яке так і не стало народом навіть за 10-ть років війни, необхідно прочитати їх коментарі... під любим з повідомлень на Цензор. Нет

Свобода слововиверження, тим більше на папір дає невичерпний матеріал для пізнання навколишнього світу ... людей, які перебувають на більш ніж 95% з різновидами ідіотизму.

Від природи вони не були такими - їх такими зробило ТБ, інтернет, пропаганда...

*************************************************************

Вибори в Україні для білорусізації України - нав'язування промосковського президента - Кремль, ЗМІ, ТВ, інтернет виготовлять президента, з будь кого, типу Грета Тумберг, а населення проголосує ......

Кремль "організує" вибори, а цнотлива Європа і США-обком з першим секретарем Трамп, як завжди прослідкують за тим, що б все було "демократично"

А потім підписання остаточної угоди з прокремліським "президентом".

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZY4jE_QTtLLqprKfiKh3lHj4mgSNA_eck_fP6Gq6spcC30BAR92klx00T4GlSYXIKMB0NY4cnZujeH1m6UDKw9EPj2prQs9rGvkmn5FgxgfPiQ1y1mHr9jRZd9Z2SJavPGKZTPcoV7sdxfEf_ISvQii4IsiIVsa4Bjo2wncl3HVtWuk5WTzxOcSKNYNEFguh-0&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0CdDhmxNPfQvdNKqGVGTmSs8QwAPHe6PhRv89NhqiJr7QgNNxDEXwRpqkx1SRiXiol?__cft__[0]=AZY4jE_QTtLLqprKfiKh3lHj4mgSNA_eck_fP6Gq6spcC30BAR92klx00T4GlSYXIKMB0NY4cnZujeH1m6UDKw9EPj2prQs9rGvkmn5FgxgfPiQ1y1mHr9jRZd9Z2SJavPGKZTPcoV7sdxfEf_ISvQii4IsiIVsa4Bjo2wncl3HVtWuk5WTzxOcSKNYNEFguh-0&__tn__=%2CO%2CP-R 20 февраль 2025 г. ·
20.02.2026 10:51 Відповісти
 
 