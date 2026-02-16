Росія вимагає передати Україну під "зовнішнє управління" для проведення виборів, - МЗС РФ
У Росії заявили про готовність обговорювати зі США, Європою та іншими країнами можливість запровадження в Україні "зовнішнього управління" під егідою ООН. У Кремлі стверджують, що це нібито дозволить провести вибори та підписати "легітимну" мирну угоду з Москвою.
Про це заявив російському агентству ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, його цитує агентство DPA, передає Цензор.НЕТ.
Погрози Росії
Росія пропонує передати Україну під міжнародний контроль, щоб провести вибори та сформувати "дієздатний та компетентний уряд".
За словами Галузіна, такий крок нібито дав би змогу організувати "демократичні вибори", після чого можна було б підписати повноцінний мирний договір та документи про майбутню співпрацю між державами.
У Росії також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента Володимира Зеленського. Водночас в Україні діє воєнний стан, запроваджений після повномасштабного вторгнення РФ, який не дозволяє проводити вибори під час війни.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про про яке управління ви там цявкаєте , мразота 😡
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
марення агонізуючого буйла
триває четвертий рік триденної сво
.
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
переговорівще з одним гравцем який витягнув таку ж карту а насправді є підсадним. І грають в гру хто більше дістане з кишені грошей той забирає приз. І скільки б Лох не діставав грошей у підсадного завжди їх більше тому що кидала під столом передає гроші Лоха своєму підсадному. Тому Лох ніколи не виграє, хоча спочатку він думав що підсадний злякається і здасться побачивши яку пачку грошей лох дістав. Так і Зеля, як той Лох, думав що Х'уйло злякається коли Зеля кинув йому виклик піти на переговори. І тепер Зелю як того лоха розводять на все нові і нові поступки поки підсадний Х'уйло робить вигляд що він от-от здасться і що йому не вигідні переговори. Зеля теж не може вже з цих переговорів вилізти бо вже жалко що багато в них вкинув і думає що у підсадного Х'уйла от-от закінчаться карти.
Ми з таким же успіхом можемо наполягати на зовнішньому управлінні роісєю, як і планували коварні англосакси - Західно-Півнчну частину Європі, Східно-Північну США, Південь
ХамасуПалестині та Талібам. 😁
під дудку Трампа
Вони хворі на всю голову !
Це тільки у рф і у Трампа планують співпрацю жертви і терориста...
Навіть якщо цей план складається з одного пункту "запустіть процєс і смотрєть, как там всьо окончатєльно разваліваєтся".