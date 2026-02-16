Росія вимагає передати Україну під "зовнішнє управління" для проведення виборів, - МЗС РФ

У Росії заявили про готовність обговорювати зі США, Європою та іншими країнами можливість запровадження в Україні "зовнішнього управління" під егідою ООН. У Кремлі стверджують, що це нібито дозволить провести вибори та підписати "легітимну" мирну угоду з Москвою.

Про це заявив російському агентству ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, його цитує агентство DPA, передає Цензор.НЕТ.

Погрози Росії

Росія пропонує передати Україну під міжнародний контроль, щоб провести вибори та сформувати "дієздатний та компетентний уряд".

За словами Галузіна, такий крок нібито дав би змогу організувати "демократичні вибори", після чого можна було б підписати повноцінний мирний договір та документи про майбутню співпрацю між державами.

У Росії також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента Володимира Зеленського. Водночас в Україні діє воєнний стан, запроваджений після повномасштабного вторгнення РФ, який не дозволяє проводити вибори під час війни.

Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

