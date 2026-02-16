УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Україні
8 894 68

Росія вимагає передати Україну під "зовнішнє управління" для проведення виборів, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін

У Росії заявили про готовність обговорювати зі США, Європою та іншими країнами можливість запровадження в Україні "зовнішнього управління" під егідою ООН. У Кремлі стверджують, що це нібито дозволить провести вибори та підписати "легітимну" мирну угоду з Москвою.

Про це заявив російському агентству ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, його цитує агентство DPA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погрози Росії

Росія пропонує передати Україну під міжнародний контроль, щоб провести вибори та сформувати "дієздатний та компетентний уряд".

За словами Галузіна, такий крок нібито дав би змогу організувати "демократичні вибори", після чого можна було б підписати повноцінний мирний договір та документи про майбутню співпрацю між державами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: 90% українців проти проведення виборів під час війни

У Росії також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента Володимира Зеленського. Водночас в Україні діє воєнний стан, запроваджений після повномасштабного вторгнення РФ, який не дозволяє проводити вибори під час війни.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

Читайте також: Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

Автор: 

вибори (6777) МЗС рф (969) росія (70128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
А яке відношення кцапи мають до України? Ідіть на йух і швиденько. Ми самі якось розберемося в своїй хаті, що нам робити.
показати весь коментар
16.02.2026 16:40 Відповісти
+39
Маразм крєпчал, нові ідеї з дурдому
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
+34
"Наглядачі" від ООН всі "випадково" виявляться з сильним мАцковскім акцентом.
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо будем робити з своїм олігархічним управлінням ??
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
Кацапи , ви вижили з розуму і повністю ох@ївші !!
Про про яке управління ви там цявкаєте , мразота 😡
показати весь коментар
16.02.2026 17:28 Відповісти
Взагалі-то, ідея не кацапська:
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
показати весь коментар
16.02.2026 17:36 Відповісти
Що ти бот тут забув?
показати весь коментар
16.02.2026 17:51 Відповісти
А ти чийсь холуй ??
показати весь коментар
16.02.2026 17:55 Відповісти
Маразм крєпчал, нові ідеї з дурдому
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
Просто тягнуть час і намагаються перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ніколи такого не було і ось знову.
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
а члєна в глотку він не хоче ?
показати весь коментар
16.02.2026 18:26 Відповісти
Джордж Орвелл тихенько курить у кутику...
показати весь коментар
16.02.2026 16:52 Відповісти
"мечты, мечты...."
марення агонізуючого буйла

триває четвертий рік триденної сво

.
показати весь коментар
16.02.2026 17:09 Відповісти
Та нічого нового, хіба забули:
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
показати весь коментар
16.02.2026 17:35 Відповісти
"Наглядачі" від ООН всі "випадково" виявляться з сильним мАцковскім акцентом.
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
це як його - ВолюнтаризмЬ
показати весь коментар
16.02.2026 16:39 Відповісти
А яке відношення кцапи мають до України? Ідіть на йух і швиденько. Ми самі якось розберемося в своїй хаті, що нам робити.
показати весь коментар
16.02.2026 16:40 Відповісти
Кацапи так себе поставили, що мають відношення геть до всього, крім засратості своїх ******, але це нікого чомусь не обурює і сприймається як належне.
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
Мені не обурює засратість їх ******, і засратість вітринних нерезинових нє****** теж не обурює. Мене обурює, коли вони свої гівняні рила сують в чистоту і охайність інших.
показати весь коментар
16.02.2026 17:54 Відповісти
Вони закріпили за собою це право, показуючи мАцкву.
показати весь коментар
16.02.2026 17:56 Відповісти
Дорозбирались до краю --
показати весь коментар
16.02.2026 16:43 Відповісти
Україну хочуть здати ООН - сильно - ООН собі ради не може дати
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
будуть со..ть як завжди
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
Що за маячня рашиських чортів ? коли наше МЗС мовчить про злочини рашизму ,ворог вигадує різні фантазії.
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
Ізащрьонность ***** росте нє па часам - й головне встигнути це передати Трампу через Мєдінскава та до осені втілити, поки він не приведе демократів у Палату на більшість .
показати весь коментар
16.02.2026 16:42 Відповісти
Згоден лише на зовнішне керування рашки кітаєм.
показати весь коментар
16.02.2026 16:43 Відповісти
в нас все по Конституції ,так шо йдіть кацапня на 🖕
показати весь коментар
16.02.2026 16:43 Відповісти
"можна пожалуватися ще в спортлото..."
показати весь коментар
16.02.2026 16:44 Відповісти
Свій курник передайте під управління Кітаю, то може хочь вони з вам людей зроблять. Або курку по пекінськи.
показати весь коментар
16.02.2026 16:44 Відповісти
Кремлівський маразматик суперечить своєму плєшивому фюреру і його пропаганді (і нашим пів-вареникам): Україна ще з 2014 року знаходиться під зовнішнім управлінням.
показати весь коментар
16.02.2026 16:47 Відповісти
тампону таке сподобаэться.
показати весь коментар
16.02.2026 16:49 Відповісти
Трампутіну сподобається корисні копалини України можна буде видобувати задарма.
показати весь коментар
16.02.2026 16:55 Відповісти
Тромб з Х'уйлом навезуть на окуповану територію мільйони північнокорейців і палестинців буцімто як дешеву рочобочу силу для видобутку корисних копалин. Насправді ж їхня ціль всю ту мразоту запустити глибше в Україну. Ще й потім будуть ініціювати відгородження України від Європи задля безпеки
показати весь коментар
16.02.2026 17:03 Відповісти
А Зеленський погоджується з найбільш ганебними для героїчного Українського народу вимогами Трампутіна. Чому він їм підігрує? Можливо це результат зустрічі Зеленського і Патрушева в Омані?
показати весь коментар
16.02.2026 17:15 Відповісти
Зеля загрався. Він подумав що він чудовий гравець і сів грати з двома шулерами де його розвели як лоха на базарі. Є така у базарних кидал гра , коли дають лоху карту буцімто з виграшем і запрошують сісти за стіл переговорів ще з одним гравцем який витягнув таку ж карту а насправді є підсадним. І грають в гру хто більше дістане з кишені грошей той забирає приз. І скільки б Лох не діставав грошей у підсадного завжди їх більше тому що кидала під столом передає гроші Лоха своєму підсадному. Тому Лох ніколи не виграє, хоча спочатку він думав що підсадний злякається і здасться побачивши яку пачку грошей лох дістав. Так і Зеля, як той Лох, думав що Х'уйло злякається коли Зеля кинув йому виклик піти на переговори. І тепер Зелю як того лоха розводять на все нові і нові поступки поки підсадний Х'уйло робить вигляд що він от-от здасться і що йому не вигідні переговори. Зеля теж не може вже з цих переговорів вилізти бо вже жалко що багато в них вкинув і думає що у підсадного Х'уйла от-от закінчаться карти.
показати весь коментар
16.02.2026 17:59 Відповісти
Ну ти ж не будеш нам ракети до ППО постачати?
показати весь коментар
16.02.2026 18:04 Відповісти
Слава Україні
показати весь коментар
16.02.2026 16:51 Відповісти
Героям слава!!
показати весь коментар
16.02.2026 17:30 Відповісти
вєршитєлі судєб людскіх
показати весь коментар
16.02.2026 16:54 Відповісти
Знову справджується те про що я казав ще рік назад. Ну напевно цього ж і хочуть половина тутешніх коментарів які топлять за ''мір'' і ''угоди'' з рашистами. Чи ви думали що буде якось по-іншому? Якщо Україна погодиться на окупацію криму і дамбасу це автоматично знищує українську державність. І далі Х'уйло разом з Тромбом і європейськими прихвостнями роблять із залишків цієї країни сіру зону напічкану маргіналами, терористами і бойовиками, від якої Європа будує високий мур і просить Х'уйла навести порядок
показати весь коментар
16.02.2026 16:57 Відповісти
Тю.
Ми з таким же успіхом можемо наполягати на зовнішньому управлінні роісєю, як і планували коварні англосакси - Західно-Півнчну частину Європі, Східно-Північну США, Південь Хамасу Палестині та Талібам. 😁
показати весь коментар
16.02.2026 16:57 Відповісти
Без "Сібірь нась!" не спрацює
показати весь коментар
16.02.2026 17:02 Відповісти
А ніхто не замислюється, що Путло робить і заявляє, що йому заманеться, а наш найпотужніший починає проробляти будь-яку кацапську чи трампівську ахінею на повному серйозі. Зеленський пригає перед цими потворами, як ручний собачка. Та вже їх всіх вже давно треба було відправляти в ігнор чи починати самому їх тролити. Але щось Зеленський це на робить, а, навпаки, стоїть в позі лакея і питає: "Які ще побажання для переговорів маєте?". Яке приниження країни, яка ганьба на весь світ. Бо Зеленський замарався в корупції і танцю
під дудку Трампа
показати весь коментар
16.02.2026 16:58 Відповісти
дивний "збіг" - і москалоті і зеленому покидьку потрібні швидкі "вибори", а точніше імітація виборів, коли воєнний стан не припиняється (ТЦК далі працюють на вулицях, зокрема й біля виборчих дільниць), коли немає рівного доступу зо ЗМІ, зокрема до ТБ, у кандидатів. Тобто такими псевдо-виборами ЗЕлупа фактично перепризначить себе на черговий строк, що цілком влаштовує кремль (бо двушкі на москву в такому разі йтимуть і далі, саботаж ЗЕ-владою української оборонки та економіки поглибиться, а демократичні інституції та свобода слова буде знищена остаточно, як в бєларусі).
показати весь коментар
16.02.2026 16:59 Відповісти
"...та документи про майбутню співпрацю між державами..."

Вони хворі на всю голову !
Це тільки у рф і у Трампа планують співпрацю жертви і терориста...
показати весь коментар
16.02.2026 17:00 Відповісти
Нагліють російські фашисти тому що відчувають безкарність і тому що Українська влада стала погоджуватися на їх ультиматуми з приходом Краснова до влади. Фактично це вимога розділити Україну як Нацистську Німеччину в 1945. За такі вимоги треба бити сильно і довго і висувати зустрічні ультиматуми.
показати весь коментар
16.02.2026 17:03 Відповісти
А правління сн чиє?
показати весь коментар
16.02.2026 17:04 Відповісти
Росія хоче, щоб вибори в Україні відбувались під прикриттям та контролем НАТО?
показати весь коментар
16.02.2026 17:08 Відповісти
Та нема проблем... Тільки що вони робитимуть з "військовим станом"? Адже, поки він буде діять - вибори неможливі! А те "зовнішнє управління" ж, повинно буде діять не кілька днів, а кілька місяців - бо повинна буть передвиборча підготовка... Тому, крім "спостерігачів", потрібно буде заводить і війська ООН, та ставить їх на лінії розмежування... А ООН, без оголошення, хоча-б, "перемир"я, на це не піде...
показати весь коментар
16.02.2026 17:09 Відповісти
Якщо росія на цьому наполягає, значить, вона вже має план дій.
Навіть якщо цей план складається з одного пункту "запустіть процєс і смотрєть, как там всьо окончатєльно разваліваєтся".
показати весь коментар
16.02.2026 17:29 Відповісти
Можливо, на "авось" розраховують...
показати весь коментар
16.02.2026 17:56 Відповісти
План, надійний, як швейцарський годинник. Ще ніколи не підводив. Ані у Зимову, ані у Другу світову, ані в Афганістані, ані в Україні.
показати весь коментар
16.02.2026 19:38 Відповісти
Було б добре, хоч так
показати весь коментар
16.02.2026 17:12 Відповісти
Чергове "вимагати нереалістичний максимум, щоб був простір для торгів". Вже проходили.
показати весь коментар
16.02.2026 17:13 Відповісти
ЩО МОЖЕ ВИМАГАТИ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ В ООН, ЗА ЧЛЕНСТВО КОТРОЇ В ООН , ПІСЛЯ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ .НІХТО НЕ ГОЛОСУВАВ....???3.14ДЕРАЦІЯ ПНХ
показати весь коментар
16.02.2026 17:17 Відповісти
Не, так не пойдёт, только под внешнее управление марсиан..
показати весь коментар
16.02.2026 17:19 Відповісти
На цю кацапську шизофренію навіть звертати увагу -себе зовсім не поважати.
показати весь коментар
16.02.2026 17:30 Відповісти
та вже зразу під егідою Олімпійського комітету, щоб без сумнівів.
показати весь коментар
16.02.2026 17:42 Відповісти
Питання в тому чому якась недодержава диктує незалежній країні якісь правила якаж сама ті правила ніколи невиконувала. Яка мародерить, вбиває, гвалтує, викрадає. І в мене питання до демократичного світу. ВАМ ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ РАКОМ СТОЯТИ. ЯКЩО ПІДЕТЕ ПО ПРАВИЛАМ путіна ТОДІ СКОРО ТРЕТЯ СВІТОВА ДУЖЕ СКОРО. НЕБУДЬТЕ НАЇВНИМИ І ДІЙТЕ НЕГАЙНО. ВЕСЬ ТІНЬОВИЙ ФЛОТ МАЄ НЕГАЙНО БУТИ АРЕШТОВАНИЙ.
показати весь коментар
16.02.2026 17:44 Відповісти
А чому росіянію не віддати під зовнішнє управління? В цьому не те що сенсу більше, в цьому в принципі є сенс. Війна припиниться, ***** і під*****вники будуть повішені, ядерна зброя від дикарів перекочує цивілізованим людям (Україні), різні народності отримають незалежність, москва від паразитизму на колоніях повернеться в свій натуральний стан - болото… та ще довго можна перераховувати. А мінусів - жодного. Світ зітхне з полегшенням. І да, на самій рабсіянії нарешті дізнаються, що таке ВИБОРИ, нехай і під зовнішнім управлінням.
показати весь коментар
16.02.2026 17:48 Відповісти
Під час воєнного стану закон забороняє парламентські вибори, вибори президента законодавчо не забороняються. Вірніше, там про це нічого не сказано. Але який сенс знову обрати зє? Ну, знову усе те ж саме буде за цієї вр. Що змінеться? Перетасують міністрів для "дієздатного і компетентного" уряду? Так вже кілька разів тасували - крадуть дієздатно і компетентно. Коротше: намагаються протягнути грузинський варіант. Подивимось...
показати весь коментар
16.02.2026 17:48 Відповісти
І так,зараз воно російське зовнішнє,на черзі- західне.
показати весь коментар
16.02.2026 17:57 Відповісти
Білий дурдом хоче об'єднатися з красним дурдомом...
показати весь коментар
16.02.2026 17:58 Відповісти
А про готовність відсмоктати вони не заявили?
показати весь коментар
16.02.2026 18:01 Відповісти
Треба відкреслити Московію із членів ООН.
показати весь коментар
16.02.2026 18:24 Відповісти
Орки, у вас "передавалка" ще не виросла щоб вимагати.
показати весь коментар
16.02.2026 18:34 Відповісти
25 років,не обирають бо на болотах виборів нема,одна і та ж морда ботексного.Переписали,обнуливши 3 рази свою,так звану конституцію,все зробили під ***** що він був царем пожиттєво,до 150 років,скільки він хоче прожити.В гівні живуть,всіх вчать,що хтось не легітимний Навіть у нас хтось "лайно",ми самі розберемся зі своїм "лайном", не вам це рішати.Скоріше у вас нелегітимний узурпатор,бандюк з кооператива "озеро",створений пітерським ОЗУ.Хтось правду сказав,що лєнін краще за путіна,бо той іздох,не дотянувши до 54, а цей живучий ****.
показати весь коментар
16.02.2026 18:34 Відповісти
******** пацiэнт психлiкарнi не может консультувати лiкаря по методах лiкування.
показати весь коментар
16.02.2026 19:53 Відповісти
Де вимога України до ООН про призначення в кацапстані зовнішнього управління для зупинки війни проти України? Блазень? А-У? Чи знову хоче ***** в очі зазирнути?
показати весь коментар
16.02.2026 20:13 Відповісти
... спочатку провести вибори треба у лаптєстані.
показати весь коментар
16.02.2026 21:03 Відповісти
 
 