Россия требует передать Украину под "внешнее управление" для проведения выборов, - МИД РФ

В России заявили о готовности обсуждать с США, Европой и другими странами возможность введения в Украине "внешнего управления" под эгидой ООН. В Кремле утверждают, что это якобы позволит провести выборы и подписать "легитимное" мирное соглашение с Москвой.

Об этом заявил российскому агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, его цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы России

Россия предлагает передать Украину под международный контроль, чтобы провести выборы и сформировать "дееспособное и компетентное правительство".

По словам Галузина, такой шаг якобы позволил бы организовать "демократические выборы", после чего можно было бы подписать полноценный мирный договор и документы о будущем сотрудничестве между государствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: 90% украинцев - против проведения выборов во время войны

В России также продолжают продвигать тезис о "нелегитимности" украинской власти из-за истечения срока полномочий президента Владимира Зеленского. В то же время в Украине действует военное положение, введенное после полномасштабного вторжения РФ, которое не позволяет проводить выборы во время войны.

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

Читайте также: Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский