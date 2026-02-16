Россия требует передать Украину под "внешнее управление" для проведения выборов, - МИД РФ
В России заявили о готовности обсуждать с США, Европой и другими странами возможность введения в Украине "внешнего управления" под эгидой ООН. В Кремле утверждают, что это якобы позволит провести выборы и подписать "легитимное" мирное соглашение с Москвой.
Об этом заявил российскому агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, его цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.
Угрозы России
Россия предлагает передать Украину под международный контроль, чтобы провести выборы и сформировать "дееспособное и компетентное правительство".
По словам Галузина, такой шаг якобы позволил бы организовать "демократические выборы", после чего можно было бы подписать полноценный мирный договор и документы о будущем сотрудничестве между государствами.
В России также продолжают продвигать тезис о "нелегитимности" украинской власти из-за истечения срока полномочий президента Владимира Зеленского. В то же время в Украине действует военное положение, введенное после полномасштабного вторжения РФ, которое не позволяет проводить выборы во время войны.
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про про яке управління ви там цявкаєте , мразота 😡
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
марення агонізуючого буйла
триває четвертий рік триденної сво
.
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
переговорівще з одним гравцем який витягнув таку ж карту а насправді є підсадним. І грають в гру хто більше дістане з кишені грошей той забирає приз. І скільки б Лох не діставав грошей у підсадного завжди їх більше тому що кидала під столом передає гроші Лоха своєму підсадному. Тому Лох ніколи не виграє, хоча спочатку він думав що підсадний злякається і здасться побачивши яку пачку грошей лох дістав. Так і Зеля, як той Лох, думав що Х'уйло злякається коли Зеля кинув йому виклик піти на переговори. І тепер Зелю як того лоха розводять на все нові і нові поступки поки підсадний Х'уйло робить вигляд що він от-от здасться і що йому не вигідні переговори. Зеля теж не може вже з цих переговорів вилізти бо вже жалко що багато в них вкинув і думає що у підсадного Х'уйла от-от закінчаться карти.
Ми з таким же успіхом можемо наполягати на зовнішньому управлінні роісєю, як і планували коварні англосакси - Західно-Півнчну частину Європі, Східно-Північну США, Південь
ХамасуПалестині та Талібам. 😁
під дудку Трампа
Вони хворі на всю голову !
Це тільки у рф і у Трампа планують співпрацю жертви і терориста...
Навіть якщо цей план складається з одного пункту "запустіть процєс і смотрєть, как там всьо окончатєльно разваліваєтся".