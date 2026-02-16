РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости Выборы в Украине
7 226 68

Россия требует передать Украину под "внешнее управление" для проведения выборов, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

В России заявили о готовности обсуждать с США, Европой и другими странами возможность введения в Украине "внешнего управления" под эгидой ООН. В Кремле утверждают, что это якобы позволит провести выборы и подписать "легитимное" мирное соглашение с Москвой.

Об этом заявил российскому агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, его цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы России

Россия предлагает передать Украину под международный контроль, чтобы провести выборы и сформировать "дееспособное и компетентное правительство".

По словам Галузина, такой шаг якобы позволил бы организовать "демократические выборы", после чего можно было бы подписать полноценный мирный договор и документы о будущем сотрудничестве между государствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: 90% украинцев - против проведения выборов во время войны

В России также продолжают продвигать тезис о "нелегитимности" украинской власти из-за истечения срока полномочий президента Владимира Зеленского. В то же время в Украине действует военное положение, введенное после полномасштабного вторжения РФ, которое не позволяет проводить выборы во время войны.

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

Читайте также: Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Автор: 

выборы (1752) МИД РФ (62) россия (17054)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
А яке відношення кцапи мають до України? Ідіть на йух і швиденько. Ми самі якось розберемося в своїй хаті, що нам робити.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:40 Ответить
+35
Маразм крєпчал, нові ідеї з дурдому
показать весь комментарий
16.02.2026 16:38 Ответить
+31
"Наглядачі" від ООН всі "випадково" виявляться з сильним мАцковскім акцентом.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо будем робити з своїм олігархічним управлінням ??
показать весь комментарий
16.02.2026 16:38 Ответить
Кацапи , ви вижили з розуму і повністю ох@ївші !!
Про про яке управління ви там цявкаєте , мразота 😡
показать весь комментарий
16.02.2026 17:28 Ответить
Взагалі-то, ідея не кацапська:
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
показать весь комментарий
16.02.2026 17:36 Ответить
Що ти бот тут забув?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:51 Ответить
А ти чийсь холуй ??
показать весь комментарий
16.02.2026 17:55 Ответить
Маразм крєпчал, нові ідеї з дурдому
показать весь комментарий
16.02.2026 16:38 Ответить
Просто тягнуть час і намагаються перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ніколи такого не було і ось знову.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:41 Ответить
а члєна в глотку він не хоче ?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:26 Ответить
Джордж Орвелл тихенько курить у кутику...
показать весь комментарий
16.02.2026 16:52 Ответить
"мечты, мечты...."
марення агонізуючого буйла

триває четвертий рік триденної сво

.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:09 Ответить
Та нічого нового, хіба забули:
https://www.facebook.com/watch/?v=3165182823740766
показать весь комментарий
16.02.2026 17:35 Ответить
"Наглядачі" від ООН всі "випадково" виявляться з сильним мАцковскім акцентом.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:38 Ответить
це як його - ВолюнтаризмЬ
показать весь комментарий
16.02.2026 16:39 Ответить
А яке відношення кцапи мають до України? Ідіть на йух і швиденько. Ми самі якось розберемося в своїй хаті, що нам робити.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:40 Ответить
Кацапи так себе поставили, що мають відношення геть до всього, крім засратості своїх ******, але це нікого чомусь не обурює і сприймається як належне.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:41 Ответить
Мені не обурює засратість їх ******, і засратість вітринних нерезинових нє****** теж не обурює. Мене обурює, коли вони свої гівняні рила сують в чистоту і охайність інших.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:54 Ответить
Вони закріпили за собою це право, показуючи мАцкву.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:56 Ответить
Дорозбирались до краю --
показать весь комментарий
16.02.2026 16:43 Ответить
Україну хочуть здати ООН - сильно - ООН собі ради не може дати
показать весь комментарий
16.02.2026 16:41 Ответить
будуть со..ть як завжди
показать весь комментарий
16.02.2026 16:41 Ответить
Що за маячня рашиських чортів ? коли наше МЗС мовчить про злочини рашизму ,ворог вигадує різні фантазії.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:41 Ответить
Ізащрьонность ***** росте нє па часам - й головне встигнути це передати Трампу через Мєдінскава та до осені втілити, поки він не приведе демократів у Палату на більшість .
показать весь комментарий
16.02.2026 16:42 Ответить
Згоден лише на зовнішне керування рашки кітаєм.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:43 Ответить
в нас все по Конституції ,так шо йдіть кацапня на 🖕
показать весь комментарий
16.02.2026 16:43 Ответить
"можна пожалуватися ще в спортлото..."
показать весь комментарий
16.02.2026 16:44 Ответить
Свій курник передайте під управління Кітаю, то може хочь вони з вам людей зроблять. Або курку по пекінськи.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:44 Ответить
Кремлівський маразматик суперечить своєму плєшивому фюреру і його пропаганді (і нашим пів-вареникам): Україна ще з 2014 року знаходиться під зовнішнім управлінням.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:47 Ответить
тампону таке сподобаэться.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:49 Ответить
Трампутіну сподобається корисні копалини України можна буде видобувати задарма.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:55 Ответить
Тромб з Х'уйлом навезуть на окуповану територію мільйони північнокорейців і палестинців буцімто як дешеву рочобочу силу для видобутку корисних копалин. Насправді ж їхня ціль всю ту мразоту запустити глибше в Україну. Ще й потім будуть ініціювати відгородження України від Європи задля безпеки
показать весь комментарий
16.02.2026 17:03 Ответить
А Зеленський погоджується з найбільш ганебними для героїчного Українського народу вимогами Трампутіна. Чому він їм підігрує? Можливо це результат зустрічі Зеленського і Патрушева в Омані?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:15 Ответить
Зеля загрався. Він подумав що він чудовий гравець і сів грати з двома шулерами де його розвели як лоха на базарі. Є така у базарних кидал гра , коли дають лоху карту буцімто з виграшем і запрошують сісти за стіл переговорів ще з одним гравцем який витягнув таку ж карту а насправді є підсадним. І грають в гру хто більше дістане з кишені грошей той забирає приз. І скільки б Лох не діставав грошей у підсадного завжди їх більше тому що кидала під столом передає гроші Лоха своєму підсадному. Тому Лох ніколи не виграє, хоча спочатку він думав що підсадний злякається і здасться побачивши яку пачку грошей лох дістав. Так і Зеля, як той Лох, думав що Х'уйло злякається коли Зеля кинув йому виклик піти на переговори. І тепер Зелю як того лоха розводять на все нові і нові поступки поки підсадний Х'уйло робить вигляд що він от-от здасться і що йому не вигідні переговори. Зеля теж не може вже з цих переговорів вилізти бо вже жалко що багато в них вкинув і думає що у підсадного Х'уйла от-от закінчаться карти.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:59 Ответить
Ну ти ж не будеш нам ракети до ППО постачати?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:04 Ответить
Слава Україні
показать весь комментарий
16.02.2026 16:51 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
16.02.2026 17:30 Ответить
вєршитєлі судєб людскіх
показать весь комментарий
16.02.2026 16:54 Ответить
Знову справджується те про що я казав ще рік назад. Ну напевно цього ж і хочуть половина тутешніх коментарів які топлять за ''мір'' і ''угоди'' з рашистами. Чи ви думали що буде якось по-іншому? Якщо Україна погодиться на окупацію криму і дамбасу це автоматично знищує українську державність. І далі Х'уйло разом з Тромбом і європейськими прихвостнями роблять із залишків цієї країни сіру зону напічкану маргіналами, терористами і бойовиками, від якої Європа будує високий мур і просить Х'уйла навести порядок
показать весь комментарий
16.02.2026 16:57 Ответить
Тю.
Ми з таким же успіхом можемо наполягати на зовнішньому управлінні роісєю, як і планували коварні англосакси - Західно-Півнчну частину Європі, Східно-Північну США, Південь Хамасу Палестині та Талібам. 😁
показать весь комментарий
16.02.2026 16:57 Ответить
Без "Сібірь нась!" не спрацює
показать весь комментарий
16.02.2026 17:02 Ответить
А ніхто не замислюється, що Путло робить і заявляє, що йому заманеться, а наш найпотужніший починає проробляти будь-яку кацапську чи трампівську ахінею на повному серйозі. Зеленський пригає перед цими потворами, як ручний собачка. Та вже їх всіх вже давно треба було відправляти в ігнор чи починати самому їх тролити. Але щось Зеленський це на робить, а, навпаки, стоїть в позі лакея і питає: "Які ще побажання для переговорів маєте?". Яке приниження країни, яка ганьба на весь світ. Бо Зеленський замарався в корупції і танцю
під дудку Трампа
показать весь комментарий
16.02.2026 16:58 Ответить
дивний "збіг" - і москалоті і зеленому покидьку потрібні швидкі "вибори", а точніше імітація виборів, коли воєнний стан не припиняється (ТЦК далі працюють на вулицях, зокрема й біля виборчих дільниць), коли немає рівного доступу зо ЗМІ, зокрема до ТБ, у кандидатів. Тобто такими псевдо-виборами ЗЕлупа фактично перепризначить себе на черговий строк, що цілком влаштовує кремль (бо двушкі на москву в такому разі йтимуть і далі, саботаж ЗЕ-владою української оборонки та економіки поглибиться, а демократичні інституції та свобода слова буде знищена остаточно, як в бєларусі).
показать весь комментарий
16.02.2026 16:59 Ответить
"...та документи про майбутню співпрацю між державами..."

Вони хворі на всю голову !
Це тільки у рф і у Трампа планують співпрацю жертви і терориста...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:00 Ответить
Нагліють російські фашисти тому що відчувають безкарність і тому що Українська влада стала погоджуватися на їх ультиматуми з приходом Краснова до влади. Фактично це вимога розділити Україну як Нацистську Німеччину в 1945. За такі вимоги треба бити сильно і довго і висувати зустрічні ультиматуми.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:03 Ответить
А правління сн чиє?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:04 Ответить
Росія хоче, щоб вибори в Україні відбувались під прикриттям та контролем НАТО?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:08 Ответить
Та нема проблем... Тільки що вони робитимуть з "військовим станом"? Адже, поки він буде діять - вибори неможливі! А те "зовнішнє управління" ж, повинно буде діять не кілька днів, а кілька місяців - бо повинна буть передвиборча підготовка... Тому, крім "спостерігачів", потрібно буде заводить і війська ООН, та ставить їх на лінії розмежування... А ООН, без оголошення, хоча-б, "перемир"я, на це не піде...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:09 Ответить
Якщо росія на цьому наполягає, значить, вона вже має план дій.
Навіть якщо цей план складається з одного пункту "запустіть процєс і смотрєть, как там всьо окончатєльно разваліваєтся".
показать весь комментарий
16.02.2026 17:29 Ответить
Можливо, на "авось" розраховують...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:56 Ответить
План, надійний, як швейцарський годинник. Ще ніколи не підводив. Ані у Зимову, ані у Другу світову, ані в Афганістані, ані в Україні.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:38 Ответить
Було б добре, хоч так
показать весь комментарий
16.02.2026 17:12 Ответить
Чергове "вимагати нереалістичний максимум, щоб був простір для торгів". Вже проходили.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:13 Ответить
ЩО МОЖЕ ВИМАГАТИ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ В ООН, ЗА ЧЛЕНСТВО КОТРОЇ В ООН , ПІСЛЯ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ .НІХТО НЕ ГОЛОСУВАВ....???3.14ДЕРАЦІЯ ПНХ
показать весь комментарий
16.02.2026 17:17 Ответить
Не, так не пойдёт, только под внешнее управление марсиан..
показать весь комментарий
16.02.2026 17:19 Ответить
На цю кацапську шизофренію навіть звертати увагу -себе зовсім не поважати.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:30 Ответить
та вже зразу під егідою Олімпійського комітету, щоб без сумнівів.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:42 Ответить
Питання в тому чому якась недодержава диктує незалежній країні якісь правила якаж сама ті правила ніколи невиконувала. Яка мародерить, вбиває, гвалтує, викрадає. І в мене питання до демократичного світу. ВАМ ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ РАКОМ СТОЯТИ. ЯКЩО ПІДЕТЕ ПО ПРАВИЛАМ путіна ТОДІ СКОРО ТРЕТЯ СВІТОВА ДУЖЕ СКОРО. НЕБУДЬТЕ НАЇВНИМИ І ДІЙТЕ НЕГАЙНО. ВЕСЬ ТІНЬОВИЙ ФЛОТ МАЄ НЕГАЙНО БУТИ АРЕШТОВАНИЙ.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:44 Ответить
А чому росіянію не віддати під зовнішнє управління? В цьому не те що сенсу більше, в цьому в принципі є сенс. Війна припиниться, ***** і під*****вники будуть повішені, ядерна зброя від дикарів перекочує цивілізованим людям (Україні), різні народності отримають незалежність, москва від паразитизму на колоніях повернеться в свій натуральний стан - болото… та ще довго можна перераховувати. А мінусів - жодного. Світ зітхне з полегшенням. І да, на самій рабсіянії нарешті дізнаються, що таке ВИБОРИ, нехай і під зовнішнім управлінням.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:48 Ответить
Під час воєнного стану закон забороняє парламентські вибори, вибори президента законодавчо не забороняються. Вірніше, там про це нічого не сказано. Але який сенс знову обрати зє? Ну, знову усе те ж саме буде за цієї вр. Що змінеться? Перетасують міністрів для "дієздатного і компетентного" уряду? Так вже кілька разів тасували - крадуть дієздатно і компетентно. Коротше: намагаються протягнути грузинський варіант. Подивимось...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:48 Ответить
І так,зараз воно російське зовнішнє,на черзі- західне.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:57 Ответить
Білий дурдом хоче об'єднатися з красним дурдомом...
показать весь комментарий
16.02.2026 17:58 Ответить
А про готовність відсмоктати вони не заявили?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:01 Ответить
Треба відкреслити Московію із членів ООН.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:24 Ответить
Орки, у вас "передавалка" ще не виросла щоб вимагати.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:34 Ответить
25 років,не обирають бо на болотах виборів нема,одна і та ж морда ботексного.Переписали,обнуливши 3 рази свою,так звану конституцію,все зробили під ***** що він був царем пожиттєво,до 150 років,скільки він хоче прожити.В гівні живуть,всіх вчать,що хтось не легітимний Навіть у нас хтось "лайно",ми самі розберемся зі своїм "лайном", не вам це рішати.Скоріше у вас нелегітимний узурпатор,бандюк з кооператива "озеро",створений пітерським ОЗУ.Хтось правду сказав,що лєнін краще за путіна,бо той іздох,не дотянувши до 54, а цей живучий ****.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:34 Ответить
******** пацiэнт психлiкарнi не может консультувати лiкаря по методах лiкування.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:53 Ответить
Де вимога України до ООН про призначення в кацапстані зовнішнього управління для зупинки війни проти України? Блазень? А-У? Чи знову хоче ***** в очі зазирнути?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:13 Ответить
... спочатку провести вибори треба у лаптєстані.
показать весь комментарий
16.02.2026 21:03 Ответить
 
 