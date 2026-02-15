РУС
Зеленский: 90% украинцев против проведения выборов во время войны

Зеленский о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия возможно проведение выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства изданию Politico.

По словам главы украинского государства, выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.

Условия для проведения выборов

Президент подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

Он выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести необходимые изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.

Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.

   Позиция общества

По словам президента, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.

"Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно — проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие военных и граждан за пределами страны является принципиальным. Без создания надлежащих условий обеспечить это сложно.

Он подытожил, что вопрос выборов напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Окончательные решения будут приниматься с учетом позиции общества.

Іди вже на х-й...
15.02.2026 18:53 Ответить
О! Зе наклонували ботів, які будуть топити за нього перед виборами.
15.02.2026 18:55 Ответить
******** досі Порох в лапті сцить... дякуючи ЗЕленому ******, який зазирав в очко ***** в пошуках "міра", ******** 21% нашої землі, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, бо обранець ЗЕбаранів клав хєр на десятки попереджень про початок широкомасштабного вторгнення, на попередження директора ЦРУ Бернса. При Пороху Маріуполь звільнили від рускаваміра, а Бердянськ, Скадовськ, Залізний Порт біули курортними містами, які з 2022 окуповані завдяки тупорилому стаду, яке наголосувало кремлівського блазня під гаслом "нікакого Порошенка!!!" саме так хотіли в кремлі - щоб в 2019 обрали зеленського https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
15.02.2026 19:10 Ответить
Українці проти виборів під час війни і в той же час страшенно хочуть вигнати гниду і злодія Зеленського...
Зелений виродок думає лише про перевибори себе коханого, на наступний термін і це єдине, що може його врятувати від тривалого терміну перебування за ґратами, тому такі і інтенсивні вкиди в медійний простір подібних заяв, в яких пропонується ігнорувати вимогу Конституції про терміни та умови проведення виборів, посилаючись, що це нібито одна з вимог американської сторони для укладення договору про безпеку.
Звідки ті цифри, всі знайомі кажуть, що владу треба гнати і референдум треба про реальний мирний план це має вирішувати народ і наш, бо відбувається абсурд, людей женуть смерть, треновані і що давали присягу не воюють, женуть нездатних воювати, і які перспективи, війна заради війни, просто, щоб загинули більше людей незалежно від результату? Ми зайві на цьому святі життя? Он навіть путлер готовий перемир'я на день виборів оголосити. Тільки щоб там були кандидати, які підтримують мир, теж, а не тільки ті, що до останньої краплі нашої крові незалежно від нашої думки.
