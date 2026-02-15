Зеленский: 90% украинцев против проведения выборов во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия возможно проведение выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства изданию Politico.
По словам главы украинского государства, выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.
Условия для проведения выборов
Президент подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.
Он выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести необходимые изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.
Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.
Позиция общества
По словам президента, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.
"Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно — проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что участие военных и граждан за пределами страны является принципиальным. Без создания надлежащих условий обеспечить это сложно.
Он подытожил, что вопрос выборов напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Окончательные решения будут приниматься с учетом позиции общества.
- Ранее Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
