Зеленський: 90% українців проти проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я можливе проведення виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави виданню Politico.

За словами глави української держави, вибори можуть відбутися за умов припинення вогню на два-три місяці. Він наголосив, що першочерговою умовою є безпека.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Умови для проведення виборів

Президент підкреслив, що для організації виборів необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада зможе оперативно внести потрібні зміни. Водночас безпековий фактор залишається ключовим.

Зеленський зауважив, що проведення голосування під час активної фази війни є складним. Особливо це стосується військових і громадян за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про плани Зеленського щодо виборів: "Говорити про це поки що рано"

Позиція суспільства

За словами президента, більшість українців не підтримують вибори під час війни. Він заявив, що 90% громадян виступають проти такого кроку.

"Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що участь військових і громадян за межами країни є принциповою. Без створення належних умов забезпечити це складно.

Він підсумував, що питання виборів напряму залежить від безпекової ситуації. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням позиції суспільства.

Раніше Росія заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

Читайте також: Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський