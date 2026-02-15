Зеленський: 90% українців проти проведення виборів під час війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я можливе проведення виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави виданню Politico.
За словами глави української держави, вибори можуть відбутися за умов припинення вогню на два-три місяці. Він наголосив, що першочерговою умовою є безпека.
Умови для проведення виборів
Президент підкреслив, що для організації виборів необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.
Він висловив сподівання, що Верховна Рада зможе оперативно внести потрібні зміни. Водночас безпековий фактор залишається ключовим.
Зеленський зауважив, що проведення голосування під час активної фази війни є складним. Особливо це стосується військових і громадян за кордоном.
Позиція суспільства
За словами президента, більшість українців не підтримують вибори під час війни. Він заявив, що 90% громадян виступають проти такого кроку.
"Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що участь військових і громадян за межами країни є принциповою. Без створення належних умов забезпечити це складно.
Він підсумував, що питання виборів напряму залежить від безпекової ситуації. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням позиції суспільства.
- Раніше Росія заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.
Знову ж таки, називати третину населення, що проголосувала у першому турі за Зеленського (а це більше третини), ідіотами - це, мабуть, неправильно. Так, є люди, які дивляться «Квартал», яким подобається «Квартал», які на одній хвилі з «Кварталом». Але є також люди, яких просто обдурили. Називати їх усіх дурнями чи ідіотами - неправильно. І, як мінімум, це некрасиво.
Тож пускати піну й бульбашки з усіх навколо себе, а тим більше, якщо ви вважаєте, що цих людей більше 70%, - виходить, усі навколо ідіоти. І тільки прихильники Петра Алексеевича - сіль землі української. Якось не сходиться.
