Зеленський: 90% українців проти проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я можливе проведення виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави виданню Politico.

За словами глави української держави, вибори можуть відбутися за умов припинення вогню на два-три місяці. Він наголосив, що першочерговою умовою є безпека.

Умови для проведення виборів

Президент підкреслив, що для організації виборів необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада зможе оперативно внести потрібні зміни. Водночас безпековий фактор залишається ключовим.

Зеленський зауважив, що проведення голосування під час активної фази війни є складним. Особливо це стосується військових і громадян за кордоном.

   Позиція суспільства

За словами президента, більшість українців не підтримують вибори під час війни. Він заявив, що 90% громадян виступають проти такого кроку.

"Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що участь військових і громадян за межами країни є принциповою. Без створення належних умов забезпечити це складно.

Він підсумував, що питання виборів напряму залежить від безпекової ситуації. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням позиції суспільства.

Топ коментарі
+89
Іди вже на х-й...
15.02.2026 18:53 Відповісти
+59
О! Зе наклонували ботів, які будуть топити за нього перед виборами.
15.02.2026 18:55 Відповісти
+54
******** досі Порох в лапті сцить... дякуючи ЗЕленому ******, який зазирав в очко ***** в пошуках "міра", ******** 21% нашої землі, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, бо обранець ЗЕбаранів клав хєр на десятки попереджень про початок широкомасштабного вторгнення, на попередження директора ЦРУ Бернса. При Пороху Маріуполь звільнили від рускаваміра, а Бердянськ, Скадовськ, Залізний Порт біули курортними містами, які з 2022 окуповані завдяки тупорилому стаду, яке наголосувало кремлівського блазня під гаслом "нікакого Порошенка!!!" саме так хотіли в кремлі - щоб в 2019 обрали зеленського https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
15.02.2026 19:10 Відповісти
90 відсотків проти але 66 відсотків за мене! Кєп пояснює
15.02.2026 21:22 Відповісти
Як фізично можливо провести вибори ? Відкиньте хто за і хто проти . Ну візьмемо до прикладу Херсон . Прийшло 30 душ одразу голосувати і прилетів ланцет . Далі що ?
15.02.2026 21:53 Відповісти
А дальше - куча смертей,но зато проголосовал!!!!!
16.02.2026 01:17 Відповісти
у застосунку з бенк-ід
голосуй хоч з підвалу
16.02.2026 07:10 Відповісти
Очень просто. Голосовать в инетрнете. Голосовать в бомбоубежищах. Госововать длительный срок - скажем 1-2 недели, чтобы не собралась толпа.
16.02.2026 09:32 Відповісти
так , все очень просто ...
16.02.2026 10:38 Відповісти
Забудьте слово вибори при зєлєнскому. При повній узурпації влади результат буде такий же, як на расії, на білорусі чи в диктатурах Середньої Азії
15.02.2026 22:07 Відповісти
З того Зеленський це взяв ? Якщо ми не змінимо президента то маємо підписувати капітуляцію. Це було ясно ще під час поїздки в Оман.
15.02.2026 22:19 Відповісти
Проведення виборів під час війни, це дике безглузд'я.
15.02.2026 22:22 Відповісти
И ,кажется,такому бреду * аналогов нет*
16.02.2026 01:18 Відповісти
Я так розумію, саме Зеленський: 90% проти. Народу тут і близько немає %
15.02.2026 23:34 Відповісти
Апологетам Петра Алексеевича присвячується. Багато говориться тут про 73 відсотки, і чомусь цих людей ображають, називають дурними, ідіотами. Чому звернення до тих, хто голосував за Порошенка? Тому що це стосується саме Порошенка. Різниця між голосуванням у першому турі та у другому - це протестне голосування. Ось скільки у першому турі за Зеленського проголосувало - це все його. Те, що зроблено у другому турі, цифра, яку вони нам озвучують 73 відсотки, - це протестне. Ось ця дельта між першим і другим туром - це протест саме проти Петра Алексеевича, кумира та захисника бездольних. Тобто нікому не можна дорікати.
Знову ж таки, називати третину населення, що проголосувала у першому турі за Зеленського (а це більше третини), ідіотами - це, мабуть, неправильно. Так, є люди, які дивляться «Квартал», яким подобається «Квартал», які на одній хвилі з «Кварталом». Але є також люди, яких просто обдурили. Називати їх усіх дурнями чи ідіотами - неправильно. І, як мінімум, це некрасиво.
Тож пускати піну й бульбашки з усіх навколо себе, а тим більше, якщо ви вважаєте, що цих людей більше 70%, - виходить, усі навколо ідіоти. І тільки прихильники Петра Алексеевича - сіль землі української. Якось не сходиться.
15.02.2026 23:39 Відповісти
виборці зе ідіоти і це вже не спростувати
16.02.2026 07:05 Відповісти
Всі ті, до єдиного, хто голосував в 1-му і в 2-му турі за Зеленського - ІДІОТИ. А все ці ідіоти діляться на ідіотів - які ще виліковні, а інші ні. Виліковні своєчасно втекли за кордон, побачивши, що лоханулися, а інші продовжують захищати міндічів, цукерманів, юзіків, деркачів, чернишових, баканових, шурмів, зеленських і іншу мразину, яка знищує їх і Україну.
16.02.2026 17:13 Відповісти
Українці проти виборів під час війни і в той же час страшенно хочуть вигнати гниду і злодія Зеленського...
15.02.2026 23:59 Відповісти
Звідки ті цифри, всі знайомі кажуть, що владу треба гнати і референдум треба про реальний мирний план це має вирішувати народ і наш, бо відбувається абсурд, людей женуть смерть, треновані і що давали присягу не воюють, женуть нездатних воювати, і які перспективи, війна заради війни, просто, щоб загинули більше людей незалежно від результату? Ми зайві на цьому святі життя? Он навіть путлер готовий перемир'я на день виборів оголосити. Тільки щоб там були кандидати, які підтримують мир, теж, а не тільки ті, що до останньої краплі нашої крові незалежно від нашої думки.
16.02.2026 02:29 Відповісти
З точністю до навпаки
16.02.2026 05:39 Відповісти
Але є і інший кут проблемы.Краще вибори ніж суд лінча.Обов'язково прийде час,коли ця дилема має бути вирішена.
16.02.2026 07:07 Відповісти
Війна почалася у 2014 році.
16.02.2026 07:55 Відповісти
Ніяких виборів вже ніколи в Україні не буде.
( Да їх взагалі ніколи і не було тому, що маніпуляція - це не вибори, а махінація)👈
16.02.2026 08:46 Відповісти
кріпаків не питають сказано 90 значить 90
16.02.2026 09:00 Відповісти
Останні вибори були в 2019. Тоді було явлено світу, що тут живе найдурніший з білих народів. Вибори йому не допоможуть, наголосують щось таке саме, або ще гірше.
16.02.2026 10:29 Відповісти
Перепрошую, а в нас по закону війна, чи якийсь там військовий стан, який продовжують, якогось біса 17 разів поспіль.
16.02.2026 10:47 Відповісти
Воно стало токсичним для всього світу, вже не говорячи про українців. Вихід поки що один. Піди сам, у нас наприкінці кiнців парламентсько президентська країна , а не навпаки. Створіть якийсь умовний комітет народного порятунку. Поки що пересидент при владі, мира чи перемозі НЕ БУДЕ !
16.02.2026 11:06 Відповісти
