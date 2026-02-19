Я не знаю, скільки разів РФ намагалася мене вбити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що на його життя були численні замахи.
Про це він заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
Вбити Путіна
Морган запитав, чи віддав би Зеленський наказ вбити Путіна, якби так можливість була.
Президент відповів, що не впевнений, що вбивство Путіна щось би кардинально змінило.
"Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Такою ж, як Путін. Суть не в цьому", - пояснив він.
Замахи на Зеленського
Також глава держави заявив про численні замахи на своє життя.
"Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.
- Раніше ексглава СБУ Василь Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.
