Во время войны любая другая политика в Украине абсолютно лишняя. Личное – на потом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал на время российской войны отложить личное "на потом" и на любой должности или позиции заботиться об интересах государства.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты трехсторонних переговоров
Он сообщил, что украинская команда докладывала о переговорах в Женеве. Был и трехсторонний формат, и также другие форматы.
"Украина заинтересована в результате. На сегодняшний день не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", - заявил он.
"Любая другая политика сейчас излишня"
Зеленский также ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек, а именно обмен военнопленными и освобождение гражданских.
"Я благодарен также нашим воинам на фронте, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд для нас, для Украины. И именно смелость наших воинов все это обеспечивает: и гуманитарные результаты, и в целом нашу возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции.
Важно, когда эти позиции общие. Когда мы все в Украине работаем над тем, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя. Это время войны. Время защиты нашего государства, защиты нашего народа. Личное – потом. Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто защищает Украину, именно украинские интересы, как себя самого, – на любой должности, на любой работе, на любых позициях. Заботьтесь об Украине. Заботьтесь о людях", - резюмировал президент.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 февраля посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью АР рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности о напряжении, которое возникло в сентябре 2022 года.
- Также он сказал, что разработанный вместе с партнерами в НАТО план контрнаступления 2023 года провалился, потому что "Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы".
гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим і умеровим та головою Нацбанку, глибоко зхвильовані, з бакановим і фірташем!?!?!
Валеряна не потрібна на ніч.
******** не маніпулюй темою виборів...
Оновлюй кабмін, зібравши опозицію та ще не зовсім скурвлених слуг та залишки готових голосувати у новій коаліції ... БЕЗ ВИБОРІВ
Вовка Ігнатьєв зараз не в бункері на фронті - він у Берези,
й ти не зможеш дзвоником з свого кабінету направити туди ракету хйла, як це було з Залужним - слухай це інтерв"ю й міняй міняй памперси!!!
сітки маскувальні плетуть!
А залізниця і Віп-таксі буде під контролем...
Ні, чувачок, ти вже не будеш президентом!
А чого твій картель пристібався до Порошенка? Міг би і на потім всі питання відкласти...
Найкращі правителі - ті, кого люди майже не помічають.
Коли їхня робота зроблена, люди кажуть: ми самі це зробили.
Лао-Цзи
Не доїдає! Не досипає.
Про нарід дбає. Піклується.
Навіщо міндіча баканова юзіка чипати?
Не думайте про це!
Відкиньте особисте!
Думайте про державу майбутнього!
Все оточення,друзі-одні корупціонери і хабарники разом з "потужними менеджерами",тобою ж поставленими.
все на потом, не на часи, не мешайте превращать страну в раху 2.0. Разом до перемоги! кто не согласен - агент кремля😎