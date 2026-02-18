Во время войны любая другая политика в Украине абсолютно лишняя. Личное – на потом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал на время российской войны отложить личное "на потом" и на любой должности или позиции заботиться об интересах государства.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Результаты трехсторонних переговоров

Он сообщил, что украинская команда докладывала о переговорах в Женеве. Был и трехсторонний формат, и также другие форматы.

"Украина заинтересована в результате. На сегодняшний день не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

"Любая другая политика сейчас излишня"

Зеленский также ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек, а именно обмен военнопленными и освобождение гражданских.

"Я благодарен также нашим воинам на фронте, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд для нас, для Украины. И именно смелость наших воинов все это обеспечивает: и гуманитарные результаты, и в целом нашу возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции.

Важно, когда эти позиции общие. Когда мы все в Украине работаем над тем, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя. Это время войны. Время защиты нашего государства, защиты нашего народа. Личное – потом. Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто защищает Украину, именно украинские интересы, как себя самого, – на любой должности, на любой работе, на любых позициях. Заботьтесь об Украине. Заботьтесь о людях", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритет переговоров - гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Что предшествовало?