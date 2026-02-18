РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9513 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Обращение Зеленского
1 926 43

Во время войны любая другая политика в Украине абсолютно лишняя. Личное – на потом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал на время российской войны отложить личное "на потом" и на любой должности или позиции заботиться об интересах государства.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Результаты трехсторонних переговоров

Он сообщил, что украинская команда докладывала о переговорах в Женеве. Был и трехсторонний формат, и также другие форматы.

"Украина заинтересована в результате. На сегодняшний день не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

"Любая другая политика сейчас излишня"

Зеленский также ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек, а именно обмен военнопленными и освобождение гражданских.

"Я благодарен также нашим воинам на фронте, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд для нас, для Украины. И именно смелость наших воинов все это обеспечивает: и гуманитарные результаты, и в целом нашу возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции.

Важно, когда эти позиции общие. Когда мы все в Украине работаем над тем, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя. Это время войны. Время защиты нашего государства, защиты нашего народа. Личное – потом. Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто защищает Украину, именно украинские интересы, как себя самого, – на любой должности, на любой работе, на любых позициях. Заботьтесь об Украине. Заботьтесь о людях", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритет переговоров - гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 февраля посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью АР рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности о напряжении, которое возникло в сентябре 2022 года.
  • Также он сказал, что разработанный вместе с партнерами в НАТО план контрнаступления 2023 года провалился, потому что "Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы".

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) обращение (401) переговоры (1260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
В вождя племені чорний пояс по лицемірству
показать весь комментарий
18.02.2026 20:47 Ответить
+14
дайте красти друзям Зе, а вже потім разберемося - так промовив Боневтік Яжнелохович
показать весь комментарий
18.02.2026 20:46 Ответить
+13
А санкції проти «колишніх» політичних опонентів без явної на то аргументації не зайві?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте красти друзям Зе, а вже потім разберемося - так промовив Боневтік Яжнелохович
показать весь комментарий
18.02.2026 20:46 Ответить
Особисте на потім? Може ви пане президенте відкладете на потім особисту помсту і ненавість до Порошенка?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:51 Ответить
Наталия П нащо ти мені це написала ?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:59 Ответить
Ета другоє!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:12 Ответить
Бо держава - ето особисто він, іншої держави вам не будєть.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:08 Ответить
Це зеленський про особисті гроші в офшорах, з 2019 року????
гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим і умеровим та головою Нацбанку, глибоко зхвильовані, з бакановим і фірташем!?!?!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:12 Ответить
А санкції проти «колишніх» політичних опонентів без явної на то аргументації не зайві?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:46 Ответить
Як добре, що ці відосики не дивлюся уже років 3 точно...
Валеряна не потрібна на ніч.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:46 Ответить
В вождя племені чорний пояс по лицемірству
показать весь комментарий
18.02.2026 20:47 Ответить
Мав сумнів - а тепер точно відчуваю: ВИБОРИ
показать весь комментарий
18.02.2026 20:48 Ответить
Під час головне озолотитись і шобло своє підтягнути а потім хоч трава не рости
показать весь комментарий
18.02.2026 20:50 Ответить
... общак дЄрмака і Міндіча накрили - тепер чекаємо від НАБУ і САП "общак" самого на самого...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:52 Ответить
БЛДДЬ - яке воно тупе ...Тобто мати вкраїні очищену владу - ЦЕ ВОВЧИНЕ ОСОБИСТЕ ? Прагаварілся ідійот!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:51 Ответить
В країні ЩЕ Є ОДНА ГОЛОВНА ГІЛКА ВЛАДИ - ПАРЛАМЕНТ
******** не маніпулюй темою виборів...
Оновлюй кабмін, зібравши опозицію та ще не зовсім скурвлених слуг та залишки готових голосувати у новій коаліції ... БЕЗ ВИБОРІВ
показать весь комментарий
18.02.2026 20:54 Ответить
Але воно обісцялося від інтерв"ю з Залужним - й пішов дух обісцяного лідОра
показать весь комментарий
18.02.2026 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2kCaOKnMFRI

Вовка Ігнатьєв зараз не в бункері на фронті - він у Берези,
й ти не зможеш дзвоником з свого кабінету направити туди ракету хйла, як це було з Залужним - слухай це інтерв"ю й міняй міняй памперси!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:00 Ответить
Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла... І все оточення президента теж працює на це, всі міндічі, галущенки, чернишови, шефіри, шурми, трухіни, і нема їм числа...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:52 Ответить
і гринчучки теж працюють
сітки маскувальні плетуть!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:53 Ответить
А хто дбає про інтереси держави, державу вже занедбали так занедбали
показать весь комментарий
18.02.2026 20:53 Ответить
ТАТИШО!!!!!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:54 Ответить
Закони і конституції не на часі, дайте максимально багато двушок на москву повідправляти! Не задовбуйте мене! І взагалі " я вам нічіво не должен!!"
показать весь комментарий
18.02.2026 20:55 Ответить
Головне, аеропорт Бориспіль після перемиря і відміни воєнного стану не відкривати... для польотів!
А залізниця і Віп-таксі буде під контролем...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:56 Ответить
Ах ти ж лицемірне лайно! Тобто травити в Україні за допомогою дбр, сбу ітд всіх, хто тобі не подобається можна, а Залужному навіть честь свою не можна захистити від нападок твоїх глистів і ботоферми.
Ні, чувачок, ти вже не будеш президентом!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:57 Ответить
Він-то вже своє особисте разом із Ярмаком, Меньдичем та іншими відклав на тисячу років уперед.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:57 Ответить
Коли стала спливати правда від Залужного, воно стало виплітати про "особисте на потім" !
А чого твій картель пристібався до Порошенка? Міг би і на потім всі питання відкласти...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:58 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 #ЛюдськийФактор
Найкращі правителі - ті, кого люди майже не помічають.
Коли їхня робота зроблена, люди кажуть: ми самі це зробили.
Лао-Цзи
показать весь комментарий
18.02.2026 20:58 Ответить
Що являє собою,нехай послухає виступ німецького політика в бундестазі,та і занадто багато жертв і руїн позаду його правління. Краще, нехай зараз піде,а наступна влада розбереться,де "особисте",а де свідоме діяння.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:01 Ответить
Боже, який молодець, голобородько.
Не доїдає! Не досипає.
Про нарід дбає. Піклується.
Навіщо міндіча баканова юзіка чипати?
Не думайте про це!
Відкиньте особисте!
Думайте про державу майбутнього!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:01 Ответить
Mama mia! Крильця ангельські пришив собі? А там чортяка за спиною, міндічгейт зветься, з купою інших чортів.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:02 Ответить
Страшно стало після того, як Залужний розповів лише маленьку частину твоїх прой*бів! Думав, що кидатимеш лайно в інших безкарно? Так не буде, ще сядеш за реальну державну зраду!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:03 Ответить
Чекаємо не верхівки айсбергу а набагато нижче, там просерів за керівництві цього обкуреного членограя море
показать весь комментарий
18.02.2026 21:07 Ответить
Це говорить та мстива худоба, яка нищить своїх політичних конкурентів і монополізувала владу з 5-6 менеджерами?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:05 Ответить
Та хєр ти вгадав.Будеш робити що хочеш,не дамо.Треба було думати ще до 24 лютого 2022.Шашликами кормив.
Все оточення,друзі-одні корупціонери і хабарники разом з "потужними менеджерами",тобою ж поставленими.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:06 Ответить
О, як воно заговорило. Як особисто пресувати опонентів, то "єто другоє". Лицемірству нема меж. Бумеранги полетіли, далі буде більше.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:15 Ответить
🤣🤣🤣
все на потом, не на часи, не мешайте превращать страну в раху 2.0. Разом до перемоги! кто не согласен - агент кремля😎
показать весь комментарий
18.02.2026 21:16 Ответить
+ +
показать весь комментарий
18.02.2026 21:19 Ответить
О як! Залужний правду в очі каменюкою тобі в мордяку кинув і воно заскиглило! В що ж далі буде?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:18 Ответить
Одразу забздів від подальших викриттів Залужного...
показать весь комментарий
18.02.2026 21:18 Ответить
О великий дбун про інтереси держави з пропитою харьою, а як відноситься мародерство та підмахування рашистам до інтересів держави?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:19 Ответить
Так давай Порошенко Міністром Закордонних Справ. Відклади особисте...
показать весь комментарий
18.02.2026 21:20 Ответить
Цікаво після якої дози це обкурене чмо прийшло до такого висновку.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:21 Ответить
 
 