У час війни будь-яка інша політика в Україні абсолютно зайва. Особисте – на потім, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав на час російської війни відкласти особисте "на потім" і на будь-якій посаді чи позиціях дбати про інтереси держави.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Результати тристоронніх переговорів

Він повідомив, що українська команда доповідала про перемовини у Женеві. Був і тристоронній формат, і також інші формати.

"Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо", - заявив він.

"Будь-яка інша політика зараз зайва"

Зеленський також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, а саме про обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

"Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.

Важливо, коли ці позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей", - резюмував президент.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 лютого посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю АР розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року.
  • Також він сказав, що розроблений разом із партнерами в НАТО план контрнаступу 2023 року провалився, тому що "Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідні ресурси".

Топ коментарі
+66
дайте красти друзям Зе, а вже потім разберемося - так промовив Боневтік Яжнелохович
18.02.2026 20:46
показати весь коментар
18.02.2026 20:46 Відповісти
+57
В вождя племені чорний пояс по лицемірству
18.02.2026 20:47
показати весь коментар
18.02.2026 20:47 Відповісти
+41
А санкції проти «колишніх» політичних опонентів без явної на то аргументації не зайві?
18.02.2026 20:46
показати весь коментар
18.02.2026 20:46 Відповісти
Особисте на потім? Може ви пане президенте відкладете на потім особисту помсту і ненавість до Порошенка?
18.02.2026 20:51
показати весь коментар
18.02.2026 20:51 Відповісти
Наталия П нащо ти мені це написала ?
18.02.2026 20:59
показати весь коментар
18.02.2026 20:59 Відповісти
Мабудь попутала тебе с президентом)))
18.02.2026 23:45
показати весь коментар
18.02.2026 23:45 Відповісти
Ета другоє!
показати весь коментар
18.02.2026 21:12 Відповісти
Бо держава - ето особисто він, іншої держави вам не будєть.
18.02.2026 21:08
показати весь коментар
18.02.2026 21:08 Відповісти
Тільки ось-ось декілька днів тому воно ще не усцяте ( до арешту Галущенка під заставу в мільйони гривень , до свіжої розповіді Залужного на увесь світ про Верховнориго командуючого) на пасіделках з журанлітсами в Мюнхені гнало таке...
18.02.2026 21:23

Якщо нам перемовини забезпечать зупинку боїв та безепеку на 2 місяці , то ми ми проведемо безпечні вибори й в ЗСУ у т ч ..
18.02.2026 21:23
.
Європейські партнери в ухйє дивилися на нього з вилупленими очима . За два місяці чувак мріяв про ЛІЧНАЄ - вибрати СЕБЕ в ОДИН ТУР.
18.02.2026 21:23
показати весь коментар
18.02.2026 21:23 Відповісти
А тут тепер незадача - тепер ЗЄ не зможе як мінімум знищити Залужного інформаційно, а як максимум - дзвінком в посольство України у Лондані навести знов ракету рашки на Залужного...
18.02.2026 21:26
показати весь коментар
18.02.2026 21:26 Відповісти
Це зеленський про особисті гроші в офшорах, з 2019 року????
гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим і умеровим та головою Нацбанку, глибоко зхвильовані, з бакановим і фірташем!?!?!
показати весь коментар
18.02.2026 21:12 Відповісти
вова, твоє особисте це:

єрмак,
міндич,
шурма,
галущенко
в ще сотня "п'ять-шість менеджерів"

ЗЄлєнський ?
ніколи більше!

Україні потрібен Гетьман !

.
показати весь коментар
18.02.2026 21:25 Відповісти
"Аз єсмь царь, що хочу, то ворочу, під час війни є єдина політика - моя!" - Зєлєнскій ВА.
18.02.2026 23:26
показати весь коментар
18.02.2026 23:26 Відповісти
Як добре, що ці відосики не дивлюся уже років 3 точно...
Валеряна не потрібна на ніч.
показати весь коментар
18.02.2026 20:46 Відповісти
Я це чмо взагалі не дивилась ні разу відтоді, як воно по-хамськи стрибало на стадіоні перед Порохом. Рідкісний моральний виродок.
18.02.2026 22:10
показати весь коментар
18.02.2026 22:10 Відповісти
Інший в ******** політиці, просто не виживе. Чесний та щирий хлопець, точно програє кремлівському шулеру. А так є шанс
18.02.2026 21:28
показати весь коментар
18.02.2026 21:28 Відповісти
Лицемірство від тупості а не від розуму.
18.02.2026 21:59
показати весь коментар
18.02.2026 21:59 Відповісти
Щоб бути лицеміром, , все ж треба мати якийсь розум
19.02.2026 00:06
показати весь коментар
19.02.2026 00:06 Відповісти
Ні,просто наглості жменьку
показати весь коментар
19.02.2026 08:49 Відповісти
Мав сумнів - а тепер точно відчуваю: ВИБОРИ
18.02.2026 20:48
показати весь коментар
18.02.2026 20:48 Відповісти
Під час головне озолотитись і шобло своє підтягнути а потім хоч трава не рости
18.02.2026 20:50
показати весь коментар
18.02.2026 20:50 Відповісти
... общак дЄрмака і Міндіча накрили - тепер чекаємо від НАБУ і САП "общак" самого на самого...
18.02.2026 20:52
показати весь коментар
18.02.2026 20:52 Відповісти
БЛДДЬ - яке воно тупе ...Тобто мати вкраїні очищену владу - ЦЕ ВОВЧИНЕ ОСОБИСТЕ ? Прагаварілся ідійот!
18.02.2026 20:51
показати весь коментар
18.02.2026 20:51 Відповісти
В країні ЩЕ Є ОДНА ГОЛОВНА ГІЛКА ВЛАДИ - ПАРЛАМЕНТ
******** не маніпулюй темою виборів...
Оновлюй кабмін, зібравши опозицію та ще не зовсім скурвлених слуг та залишки готових голосувати у новій коаліції ... БЕЗ ВИБОРІВ
показати весь коментар
18.02.2026 20:54 Відповісти
Але воно обісцялося від інтерв"ю з Залужним - й пішов дух обісцяного лідОра
18.02.2026 20:55
показати весь коментар
18.02.2026 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2kCaOKnMFRI

Вовка Ігнатьєв зараз не в бункері на фронті - він у Берези,
й ти не зможеш дзвоником з свого кабінету направити туди ракету хйла, як це було з Залужним - слухай це інтерв"ю й міняй міняй памперси!!!
показати весь коментар
18.02.2026 21:00 Відповісти
Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла... І все оточення президента теж працює на це, всі міндічі, галущенки, чернишови, шефіри, шурми, трухіни, і нема їм числа...
18.02.2026 20:52
показати весь коментар
18.02.2026 20:52 Відповісти
і гринчучки теж працюють
сітки маскувальні плетуть!
показати весь коментар
18.02.2026 20:53 Відповісти
все попереду -

тапки шити буде

.
показати весь коментар
18.02.2026 21:26 Відповісти
А хто дбає про інтереси держави, державу вже занедбали так занедбали
18.02.2026 20:53
показати весь коментар
18.02.2026 20:53 Відповісти
ТАТИШО!!!!!!!
показати весь коментар
18.02.2026 20:54 Відповісти
Закони і конституції не на часі, дайте максимально багато двушок на москву повідправляти! Не задовбуйте мене! І взагалі " я вам нічіво не должен!!"
18.02.2026 20:55
показати весь коментар
18.02.2026 20:55 Відповісти
Головне, аеропорт Бориспіль після перемиря і відміни воєнного стану не відкривати... для польотів!
А залізниця і Віп-таксі буде під контролем...
показати весь коментар
18.02.2026 20:56 Відповісти
Ах ти ж лицемірне лайно! Тобто травити в Україні за допомогою дбр, сбу ітд всіх, хто тобі не подобається можна, а Залужному навіть честь свою не можна захистити від нападок твоїх глистів і ботоферми. Ні, чувачок, ти вже не будеш президентом!
18.02.2026 20:57
Ні, чувачок, ти вже не будеш президентом!
показати весь коментар
18.02.2026 20:57 Відповісти
Він-то вже своє особисте разом із Ярмаком, Меньдичем та іншими відклав на тисячу років уперед.
18.02.2026 20:57
показати весь коментар
18.02.2026 20:57 Відповісти
Коли стала спливати правда від Залужного, воно стало виплітати про "особисте на потім" !
А чого твій картель пристібався до Порошенка? Міг би і на потім всі питання відкласти...
показати весь коментар
18.02.2026 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 #ЛюдськийФактор
Найкращі правителі - ті, кого люди майже не помічають.
Коли їхня робота зроблена, люди кажуть: ми самі це зробили.
Лао-Цзи
показати весь коментар
18.02.2026 20:58 Відповісти
Що являє собою,нехай послухає виступ німецького політика в бундестазі,та і занадто багато жертв і руїн позаду його правління. Краще, нехай зараз піде,а наступна влада розбереться,де "особисте",а де свідоме діяння.
18.02.2026 21:01
показати весь коментар
18.02.2026 21:01 Відповісти
Боже, який молодець, голобородько.
Не доїдає! Не досипає.
Про нарід дбає. Піклується.
Навіщо міндіча баканова юзіка чипати?
Не думайте про це!
Відкиньте особисте!
Думайте про державу майбутнього!
показати весь коментар
18.02.2026 21:01 Відповісти
Mama mia! Крильця ангельські пришив собі? А там чортяка за спиною, міндічгейт зветься, з купою інших чортів.
18.02.2026 21:02
показати весь коментар
18.02.2026 21:02 Відповісти
Страшно стало після того, як Залужний розповів лише маленьку частину твоїх прой*бів! Думав, що кидатимеш лайно в інших безкарно? Так не буде, ще сядеш за реальну державну зраду!
18.02.2026 21:03
показати весь коментар
18.02.2026 21:03 Відповісти
Чекаємо не верхівки айсбергу а набагато нижче, там просерів за керівництві цього обкуреного членограя море
18.02.2026 21:07
показати весь коментар
18.02.2026 21:07 Відповісти
Це говорить та мстива худоба, яка нищить своїх політичних конкурентів і монополізувала владу з 5-6 менеджерами?
18.02.2026 21:05
показати весь коментар
18.02.2026 21:05 Відповісти
Та хєр ти вгадав.Будеш робити що хочеш,не дамо.Треба було думати ще до 24 лютого 2022.Шашликами кормив.
Все оточення,друзі-одні корупціонери і хабарники разом з "потужними менеджерами",тобою ж поставленими.
показати весь коментар
18.02.2026 21:06 Відповісти
О, як воно заговорило. Як особисто пресувати опонентів, то "єто другоє". Лицемірству нема меж. Бумеранги полетіли, дал
показати весь коментар
18.02.2026 21:15 Відповісти
🤣🤣🤣
все на потом, не на часи, не мешайте превращать страну в раху 2.0. Разом до перемоги! кто не согласен - агент кремля😎
показати весь коментар
18.02.2026 21:16 Відповісти
+ +
показати весь коментар
18.02.2026 21:19 Відповісти
О як! Залужний правду в очі каменюкою тобі в мордяку кинув і воно заскиглило! В що ж далі буде?
показати весь коментар
18.02.2026 21:18 Відповісти
Одразу забздів від подальших викриттів Залужного...
показати весь коментар
18.02.2026 21:18 Відповісти
О великий дбун про інтереси держави з пропитою харьою, а як відноситься мародерство та підмахування рашистам до інтересів держави?
показати весь коментар
18.02.2026 21:19 Відповісти
Так давай Порошенко Міністром Закордонних Справ. Відклади особисте...
показати весь коментар
18.02.2026 21:20 Відповісти
О, и тебе Порох в штаны насрал? Прямо в Латвии? Завянь, ботва
показати весь коментар
18.02.2026 21:26 Відповісти
Це тобі герой расеї сенатор деркач розповів? Курво, шо ж ти так палишься на гебнявих фейках
показати весь коментар
18.02.2026 23:23 Відповісти
Цікаво після якої дози це обкурене чмо прийшло до такого висновку.
показати весь коментар
18.02.2026 21:21 Відповісти
Пол Манафорт - колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, уже працює на Зеленського?

За словами Залужного, навесні 2025 року з ним зв'язався "доволі відомий" американський політтехнолог.
Джерело, близьке до генерала, повідомило AP, що йшлося про Пола Манафорта - колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, раніше засудженого за низку злочинів, зокрема за таємне лобіювання інтересів експрезидента України Віктора Януковича.
Манафорт працював на виборчих кампаніях Партії регіонів та Опозиційного блоку.
Залужний стверджує, що подякував консультанту за увагу, але відмовився від його послуг.
показати весь коментар
18.02.2026 21:24 Відповісти
Ого! Закривають Шмарофон?
показати весь коментар
18.02.2026 21:27 Відповісти
Все вірно сказав Президент України .
показати весь коментар
18.02.2026 21:28 Відповісти
Хрипатий гномік!
Розповідав про необхідність єдності українського народу, а потім закрив три опозиційні канали і наклав💩 "превентивні" санкції на Порошенко.
Звільнив Залужного через заздрість і рейтинги!
Кличку і Філатову постійно вставляє палки в колеса та повчає, як їм працювати.
Краще б ти тоді втік накуй!
Гнида зелена!
показати весь коментар
18.02.2026 21:29 Відповісти
Схоже, галущенко розповідає цікаве. Але президентський імунітет, поки що, рятує бєніну макаку
показати весь коментар
18.02.2026 21:34 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 21:35 Відповісти
Один народ, один клоун.
показати весь коментар
18.02.2026 21:38 Відповісти
Я би порадила вовці ,оскільки розкрита страшна схема одного з головних міністрів кабміну імені Зеленського( бо тільки йому міністри підпорядковувалися усі роки страшного вторгнення,ним перетасовувалися, ігноруючи ПАРЛАМЕНТ, ) - вийти да відкрите засідання ПАРЛАМЕНТУ й сказати таке.
Весь сьогоднішній уряд перетасований з того ( включаючи бувшого прем"єра ) котрий працював за схемами Галущенко ще ДО вторгнення ,не заслуговує ЯК МІНМУМ довіри , а як МАКСИМУМ ЗАСЛУГОВУЄ на розслідування його дій.
Я збираю увесь парламент для вирішення створення коаліції довіри та єдності . Новий кабмін - й ніяких перевиборів й тиску на мене нацю тему.
Я РЯТУЮ КРАЇНУ - Я ОНОВЛЮЮ ОБІСРАНИЙ КОРУПЦЄЮ СЬОГОДНІШНІЙ КАБМІН ...

Ну це за умови, що він не кришував схем Галущенка
показати весь коментар
18.02.2026 21:42 Відповісти
Включите музыку 90х..полицейская академия ,бар)))
показати весь коментар
18.02.2026 21:42 Відповісти
Політика зайва у час війни. Головне - КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ. І не зупинятися.
показати весь коментар
18.02.2026 21:43 Відповісти
Це схоже на імпровізацію... в сценарії такого не повинно бути... імпровізації недолугі виходять... поганий актор, за стільки років так і не ввійшов у роль...
показати весь коментар
18.02.2026 21:44 Відповісти
Ти і твої покидьки крадуть...так ще ніхто не кохав ніколи під час війни.....но ви крадете більше дажє під час військового стану сукі.
показати весь коментар
18.02.2026 21:46 Відповісти
Падаль
показати весь коментар
18.02.2026 21:47 Відповісти
штрих так і не зрозумів - хто він , і що він робить на посаді Президента
він думає,що це і надалі концерт в лужниках
показати весь коментар
18.02.2026 21:52 Відповісти
Симпли мудак
показати весь коментар
18.02.2026 21:52 Відповісти
Цинічна дволика мерзота, яка ні про що, крім особистого, навіть не намагається думати.
У всьому керується виключно своїми хворими збоченими амбіціями.
показати весь коментар
18.02.2026 21:53 Відповісти
Очень тут, наверное, не для поскучать:
И не детки малые и не расстрелять???
показати весь коментар
18.02.2026 21:57 Відповісти
Татишо!!!
І це каже чувак, який всі роки війни більше уваги приділяв знищенню опозиції, конкурентів та інакомислення у ЗМІ.

Роскажи про "нічого особистого" Червінському, Магаметрасулову, Рифу Пороху та Залужному і ще багатьом, багатьом іншим, покидьок.
Навіть у Малюка тепер мабуть нема нічого особистого до ЗЄ. 💀
показати весь коментар
18.02.2026 22:05 Відповісти
Це реакція на інтерв'ю Залужного?
показати весь коментар
18.02.2026 22:07 Відповісти
Це мокрі підгузки ЗЄ від всього, що несеться. 😁

Як казав Яник "Астанавітєс!!!".
показати весь коментар
18.02.2026 22:09 Відповісти
Гамнвоз шашлычный будет рвать и врать,неначасники мародерить.
показати весь коментар
18.02.2026 22:10 Відповісти
це воно про особисте ...Має на увазі інтерв'ю Залужгого ,бо дав команду масмедія проігнорувати ...🤡 чучело зелене ,готується до маніпуляй , на виборах ...
показати весь коментар
18.02.2026 22:17 Відповісти
Запрыгала вошь на гребешки,и это только начало...
показати весь коментар
18.02.2026 22:25 Відповісти
маніпуляцій
показати весь коментар
18.02.2026 22:39 Відповісти
Звичайний ФАШИЗМ!
показати весь коментар
18.02.2026 22:25 Відповісти
Неначасі, дайте йому ще по геноцидити Український народ
показати весь коментар
18.02.2026 22:29 Відповісти
Пане президенте,
ваше "особисте" перетворило парламентсько-президентську республіку в "офісну імперію і власну корпорацію", та студію, де постійно знімають ваш особистий серіал, з вами у головній ролі, а решта це масовка, яка має тільки погоджуватися і мовчки аплодувати. Ваше "особисте", це команда ваших друзів та "ефективних менеджерів",що перетворили країну на приватну бухгалтерію і розграбували її. Не треба продовжувати грати на публіку. Ваше лицемірство вже зашкалює. Не сподівайтесь, що воно врятує вас!
показати весь коментар
18.02.2026 22:43 Відповісти
ідтнхй
показати весь коментар
18.02.2026 22:49 Відповісти
Ні, падло. Особисте зараз: я і ще багато-багато наших рідних, друзів, знайомих і незнайомих ненавидять тебе всіма фібрами душі!!!
показати весь коментар
18.02.2026 22:51 Відповісти
личное потом ,,,,,,,, сначало воровство страны
показати весь коментар
18.02.2026 23:06 Відповісти
Ой!? В що ж Порошенка не згадав? Політика побоку? Чи це особисте? Не було б кого звинувачувати в срачці верховної ради? Чи може шашлики були не свіжі?
показати весь коментар
18.02.2026 23:19 Відповісти
Тоді за що воюємо?
За монополію Зе?
показати весь коментар
18.02.2026 23:21 Відповісти
Замкнутый круг получается,чем дольше идёт война,тем дольше квартальщики остаются у корыта без шансов из заменить и с тем большим неистовством они опустошают бюджет и разваливают экономику,а значит тем больше они заинтересованы в продолжении войны
показати весь коментар
18.02.2026 23:24 Відповісти
John Smith: Дивіться, те, що викрив Залужний про зрив контрнаступу, це як мінімум стаття про злочинну недбалість сталевих яєць з особливо тяжкими наслідками.

Ті обшуки від єрмачні у Залужного, то переважно особисті стосунки давно минулих днів.

А от зрив контрнаступу - це діяння межує з державною зрадою. Зеленський, зі слів Залужного, в ході контрнаступу ЗСУ 2023 року надав іноземній державі (ворогу) переваги перед Україною - в той час, як росіяни зібрали всі сили утримувати захоплений ними Південь, президент України допоміг їм утримати (зданий ним же за тиждень) Південь частково розпорошивши зібрані з миру по нитці сили ЗСУ на негодний напрям.

Як не крути, державна зрада.

При цьому не вийде назвати це "помилкою". Це Зеленський помилка. Бо найвищий генерал в країні виступав за інший варіант. Якщо ти дилетант, то маєш спиратися на думку професіонала. Генерал спирався на ази військової науки: концентрація - богиня стратегії. Навіть домогосподарка знає: ніхто не тицяє ворога розтопиреними пальцями. Ти б'єш ворога кулаком. Росіяни в лютому 2022 били нас розтопиреною п'ятірнею. З них всі ржали.

А потім ми вчинили так самі.

Я впевнений, зелена шобла буде відповідати як зазвичай: робити морду кірпічом. Як тоді, коли за три дні до контрнаступу вони послали Безуглу фоткати замасковані машини розмінування і підписувати для розвідки ворога, що це саме напрям Роботиного. Чи коли з'ясувалося що у подоляка брат в ГРУ.

Та результат на табло.

Зеленський без всяких причин, будучи повним дилетантом в питанні, проігнорував найвищого експерта в країні. Своїх дій він не пояснив.

Наслідок прямих і умисних дій Зеленського - грандіозний провал історичного масштабу:

1. втрата країною шансу перемогти тут і зараз,

2. втрата віри союзників, втрата національного патріотичного підйому,

3. втрата часу, втрата територій, втрата нових десятків тисяч життів.

Так от. Його плем'я може і триває світ, але відповідати за злочини пора.
показати весь коментар
18.02.2026 23:30 Відповісти
Як би діяв як закликає!
Але ні. Як спаравжній послідовник комуняк "говорить одне - має на увазі геть інше!".
показати весь коментар
19.02.2026 00:00 Відповісти
Ні вякому разі неможна допустити щоби цей гандон зеленський втік з країни
показати весь коментар
19.02.2026 00:16 Відповісти
Ох. Якби ж то було поравдою...
показати весь коментар
19.02.2026 05:44 Відповісти
Політика або є або нема іншого нема
показати весь коментар
19.02.2026 05:50 Відповісти
Невже і санкції з Порошенка зніме?
показати весь коментар
19.02.2026 07:45 Відповісти
 
 