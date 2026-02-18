У час війни будь-яка інша політика в Україні абсолютно зайва. Особисте – на потім, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав на час російської війни відкласти особисте "на потім" і на будь-якій посаді чи позиціях дбати про інтереси держави.

Він повідомив, що українська команда доповідала про перемовини у Женеві. Був і тристоронній формат, і також інші формати.

"Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо", - заявив він.

Зеленський також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, а саме про обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

"Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.

Важливо, коли ці позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей", - резюмував президент.

