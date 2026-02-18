У час війни будь-яка інша політика в Україні абсолютно зайва. Особисте – на потім, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав на час російської війни відкласти особисте "на потім" і на будь-якій посаді чи позиціях дбати про інтереси держави.
Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Результати тристоронніх переговорів
Він повідомив, що українська команда доповідала про перемовини у Женеві. Був і тристоронній формат, і також інші формати.
"Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо", - заявив він.
"Будь-яка інша політика зараз зайва"
Зеленський також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, а саме про обміни військовополоненими та звільнення цивільних.
"Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.
Важливо, коли ці позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей", - резюмував президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 лютого посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю АР розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року.
- Також він сказав, що розроблений разом із партнерами в НАТО план контрнаступу 2023 року провалився, тому що "Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідні ресурси".
Якщо нам перемовини забезпечать зупинку боїв та безепеку на 2 місяці , то ми ми проведемо безпечні вибори й в ЗСУ у т ч ..
Європейські партнери в ухйє дивилися на нього з вилупленими очима . За два місяці чувак мріяв про ЛІЧНАЄ - вибрати СЕБЕ в ОДИН ТУР.
гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим і умеровим та головою Нацбанку, глибоко зхвильовані, з бакановим і фірташем!?!?!
єрмак,
міндич,
шурма,
галущенко
в ще сотня "п'ять-шість менеджерів"
ЗЄлєнський ?
ніколи більше!
Україні потрібен Гетьман !
Валеряна не потрібна на ніч.
******** не маніпулюй темою виборів...
Оновлюй кабмін, зібравши опозицію та ще не зовсім скурвлених слуг та залишки готових голосувати у новій коаліції ... БЕЗ ВИБОРІВ
Вовка Ігнатьєв зараз не в бункері на фронті - він у Берези,
й ти не зможеш дзвоником з свого кабінету направити туди ракету хйла, як це було з Залужним - слухай це інтерв"ю й міняй міняй памперси!!!
сітки маскувальні плетуть!
тапки шити буде
А залізниця і Віп-таксі буде під контролем...
Ні, чувачок, ти вже не будеш президентом!
А чого твій картель пристібався до Порошенка? Міг би і на потім всі питання відкласти...
Найкращі правителі - ті, кого люди майже не помічають.
Коли їхня робота зроблена, люди кажуть: ми самі це зробили.
Лао-Цзи
Не доїдає! Не досипає.
Про нарід дбає. Піклується.
Навіщо міндіча баканова юзіка чипати?
Не думайте про це!
Відкиньте особисте!
Думайте про державу майбутнього!
Все оточення,друзі-одні корупціонери і хабарники разом з "потужними менеджерами",тобою ж поставленими.
все на потом, не на часи, не мешайте превращать страну в раху 2.0. Разом до перемоги! кто не согласен - агент кремля😎
За словами Залужного, навесні 2025 року з ним зв'язався "доволі відомий" американський політтехнолог.
Джерело, близьке до генерала, повідомило AP, що йшлося про Пола Манафорта - колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, раніше засудженого за низку злочинів, зокрема за таємне лобіювання інтересів експрезидента України Віктора Януковича.
Манафорт працював на виборчих кампаніях Партії регіонів та Опозиційного блоку.
Залужний стверджує, що подякував консультанту за увагу, але відмовився від його послуг.
номік!
Розповідав про необхідність єдності українського народу, а потім закрив три опозиційні канали і наклав💩 "превентивні" санкції на Порошенко.
Звільнив Залужного через заздрість і рейтинги!
Кличку і Філатову постійно вставляє палки в колеса та повчає, як їм працювати.
Краще б ти тоді втік накуй!
Гнида зелена!
Весь сьогоднішній уряд перетасований з того ( включаючи бувшого прем"єра ) котрий працював за схемами Галущенко ще ДО вторгнення ,не заслуговує ЯК МІНМУМ довіри , а як МАКСИМУМ ЗАСЛУГОВУЄ на розслідування його дій.
Я збираю увесь парламент для вирішення створення коаліції довіри та єдності . Новий кабмін - й ніяких перевиборів й тиску на мене нацю тему.
Я РЯТУЮ КРАЇНУ - Я ОНОВЛЮЮ ОБІСРАНИЙ КОРУПЦЄЮ СЬОГОДНІШНІЙ КАБМІН ...
Ну це за умови, що він не кришував схем Галущенка
він думає,що це і надалі концерт в лужниках
У всьому керується виключно своїми хворими збоченими амбіціями.
И не детки малые и не расстрелять???
І це каже чувак, який всі роки війни більше уваги приділяв знищенню опозиції, конкурентів та інакомислення у ЗМІ.
Роскажи про "нічого особистого" Червінському, Магаметрасулову, Рифу Пороху та Залужному і ще багатьом, багатьом іншим, покидьок.
Навіть у Малюка тепер мабуть нема нічого особистого до ЗЄ. 💀
Як казав Яник "Астанавітєс!!!".
ваше "особисте" перетворило парламентсько-президентську республіку в "офісну імперію і власну корпорацію", та студію, де постійно знімають ваш особистий серіал, з вами у головній ролі, а решта це масовка, яка має тільки погоджуватися і мовчки аплодувати. Ваше "особисте", це команда ваших друзів та "ефективних менеджерів",що перетворили країну на приватну бухгалтерію і розграбували її. Не треба продовжувати грати на публіку. Ваше лицемірство вже зашкалює. Не сподівайтесь, що воно врятує вас!
За монополію Зе?
Ті обшуки від єрмачні у Залужного, то переважно особисті стосунки давно минулих днів.
А от зрив контрнаступу - це діяння межує з державною зрадою. Зеленський, зі слів Залужного, в ході контрнаступу ЗСУ 2023 року надав іноземній державі (ворогу) переваги перед Україною - в той час, як росіяни зібрали всі сили утримувати захоплений ними Південь, президент України допоміг їм утримати (зданий ним же за тиждень) Південь частково розпорошивши зібрані з миру по нитці сили ЗСУ на негодний напрям.
Як не крути, державна зрада.
При цьому не вийде назвати це "помилкою". Це Зеленський помилка. Бо найвищий генерал в країні виступав за інший варіант. Якщо ти дилетант, то маєш спиратися на думку професіонала. Генерал спирався на ази військової науки: концентрація - богиня стратегії. Навіть домогосподарка знає: ніхто не тицяє ворога розтопиреними пальцями. Ти б'єш ворога кулаком. Росіяни в лютому 2022 били нас розтопиреною п'ятірнею. З них всі ржали.
А потім ми вчинили так самі.
Я впевнений, зелена шобла буде відповідати як зазвичай: робити морду кірпічом. Як тоді, коли за три дні до контрнаступу вони послали Безуглу фоткати замасковані машини розмінування і підписувати для розвідки ворога, що це саме напрям Роботиного. Чи коли з'ясувалося що у подоляка брат в ГРУ.
Та результат на табло.
Зеленський без всяких причин, будучи повним дилетантом в питанні, проігнорував найвищого експерта в країні. Своїх дій він не пояснив.
Наслідок прямих і умисних дій Зеленського - грандіозний провал історичного масштабу:
1. втрата країною шансу перемогти тут і зараз,
2. втрата віри союзників, втрата національного патріотичного підйому,
3. втрата часу, втрата територій, втрата нових десятків тисяч життів.
Так от. Його плем'я може і триває світ, але відповідати за злочини пора.
Але ні. Як спаравжній послідовник комуняк "говорить одне - має на увазі геть інше!".