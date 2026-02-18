Пріоритет переговорів - гарантії безпеки для України, - Зеленський

Українська команда працює заради наближення реального миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей", - додав глава держави.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

