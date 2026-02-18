Пріоритет переговорів - гарантії безпеки для України, - Зеленський
Українська команда працює заради наближення реального миру.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей", - додав глава держави.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Хто всі ті мільйони крім них - ресурс. Це вже не раз озвучено з УСІХ трибун.
Та які, нафік, "гарантії" можуть бути при Тромбі на чолі США?
Якщо Зеленський затіяв зі США гру "утром деньги, вечером стулья", то він жорстоко прорахується. Так само, як на початку 2020 року довірився своїм лже-радникам - російській агентурі, потрапивши у пастку в Омані, та в подальшому прирікши десятки і сотні тисяч українців на смерть і страждання після рашистського вторгнення чотири роки тому, напередодні вперто, всупереч усім фактам, не вірячи у цей напад, покладаючись на "чесне слово" емісарів ***** та виконання усіх вимог ворога з послаблення оборони України.
Іншими словами вони можуть так домовлятися що собі, дорогеньким, котлети а плебсу українському мухи.
Від шахрая, який ніколи не називав рашку агресором, ніколи не визнавав їхньої вини, ніколи не сварив за військові злочини, ніколи не підіймав питання про геноцид ???!!!
Який відмазує рашку від санкцій та обіцяє їх спільний бізнес ????? ( Нафта, полярні території, Канада, СПГ тощо )
Логічно доведено... Нажаль
Можливо дійсно не буде плану по фальшуванню виборів а просто 🤡 збирають валізи ( тягнуть час) щоб пристроїти капітали та отримати відкат за здачу територій....