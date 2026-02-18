Приоритет переговоров - гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Украинская команда работает ради приближения реального мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет – гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

