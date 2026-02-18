РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
478 16

Приоритет переговоров - гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Украинская команда работает ради приближения реального мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет – гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (10506) переговоры (1260) гарантии безопасности (444)
Топ комментарии
+3
наша гарантія безпеки - українська армія, дрони та патріотичний уряд
18.02.2026 12:49 Ответить
+2
тільки ядерна зброя та ЗСУ можуть бути гарантією, все інше - брехня
18.02.2026 12:45 Ответить
+2
Харантії від кого ???
Від шахрая, який ніколи не називав рашку агресором, ніколи не визнавав їхньої вини, ніколи не сварив за військові злочини, ніколи не підіймав питання про геноцид ???!!!
Який відмазує рашку від санкцій та обіцяє їх спільний бізнес ????? ( Нафта, полярні території, Канада, СПГ тощо )
18.02.2026 12:48 Ответить
Ці переговори вхолосту - давай слідуючі
18.02.2026 12:38 Ответить
Не буде ніяких гарантій безпеки, єдині гарантії безпеки - це гарантії ЗСУ які це доводять кожен день!
18.02.2026 12:42 Ответить
тільки ядерна зброя та ЗСУ можуть бути гарантією, все інше - брехня
18.02.2026 12:45 Ответить
"Знов за рибу гроші." (с)
Та які, нафік, "гарантії" можуть бути при Тромбі на чолі США?
Якщо Зеленський затіяв зі США гру "утром деньги, вечером стулья", то він жорстоко прорахується. Так само, як на початку 2020 року довірився своїм лже-радникам - російській агентурі, потрапивши у пастку в Омані, та в подальшому прирікши десятки і сотні тисяч українців на смерть і страждання після рашистського вторгнення чотири роки тому, напередодні вперто, всупереч усім фактам, не вірячи у цей напад, покладаючись на "чесне слово" емісарів ***** та виконання усіх вимог ворога з послаблення оборони України.
18.02.2026 12:48 Ответить
!!!! ‼️‼️‼️ та виконання усіх вимог ворога з послаблення оборони України. - Це основна ціль !!
18.02.2026 12:50 Ответить
Не здивуюсь, якщо на цих перемовинах розглядається й питання гарантій зеленій шоблі по закінченню війні. І ці гарантії для більшості псевдоукраїнської делегації куди важливіше за гарантії державі України
Іншими словами вони можуть так домовлятися що собі, дорогеньким, котлети а плебсу українському мухи.
18.02.2026 12:56 Ответить
100 %
18.02.2026 12:58 Ответить
Харантії від кого ???
Від шахрая, який ніколи не називав рашку агресором, ніколи не визнавав їхньої вини, ніколи не сварив за військові злочини, ніколи не підіймав питання про геноцид ???!!!
Який відмазує рашку від санкцій та обіцяє їх спільний бізнес ????? ( Нафта, полярні території, Канада, СПГ тощо )
18.02.2026 12:48 Ответить
Не забуваймо, там є ще й Європа а вона напевне буде зацікавлена в тих гарантіях, бо то є їхній спокій.
18.02.2026 12:51 Ответить
Дайош, курва, шашлики.
18.02.2026 12:49 Ответить
Тобто для Зеленського пріоритет - отримання туалетного паперу, який називається гарантіями? І вже все, нічого далі не треба? Непогано б була, якби цей відео-оратор подав у відставку. Він вже переляканий настільки, що вже не знає, що ще вигадати, щоб потягнути час перед Трампом
18.02.2026 12:52 Ответить
База, це так !!
Логічно доведено... Нажаль
Можливо дійсно не буде плану по фальшуванню виборів а просто 🤡 збирають валізи ( тягнуть час) щоб пристроїти капітали та отримати відкат за здачу територій....
18.02.2026 13:00 Ответить
Дічь
18.02.2026 13:04 Ответить
Забыл добавить "моя" безопасность.
18.02.2026 13:11 Ответить
Це Зеленскій обговорює з кацапами? Напевне переможе, і заставить поставити чиїсь підпис зі сторони Кацапії. Піде в колекцію починаючи від договору з Хмельницьким, і закінчуючи визнанням кордонів України договором 2003 року, яку Пуйло особисто підписав, а їхній парламент ратифікував. Підтератись Зелі вже нічим, чи що?
18.02.2026 13:21 Ответить
 
 