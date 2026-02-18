Приоритет переговоров - гарантии безопасности для Украины, - Зеленский
Украинская команда работает ради приближения реального мира.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет – гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч", – добавил глава государства.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Та які, нафік, "гарантії" можуть бути при Тромбі на чолі США?
Якщо Зеленський затіяв зі США гру "утром деньги, вечером стулья", то він жорстоко прорахується. Так само, як на початку 2020 року довірився своїм лже-радникам - російській агентурі, потрапивши у пастку в Омані, та в подальшому прирікши десятки і сотні тисяч українців на смерть і страждання після рашистського вторгнення чотири роки тому, напередодні вперто, всупереч усім фактам, не вірячи у цей напад, покладаючись на "чесне слово" емісарів ***** та виконання усіх вимог ворога з послаблення оборони України.
Іншими словами вони можуть так домовлятися що собі, дорогеньким, котлети а плебсу українському мухи.
Від шахрая, який ніколи не називав рашку агресором, ніколи не визнавав їхньої вини, ніколи не сварив за військові злочини, ніколи не підіймав питання про геноцид ???!!!
Який відмазує рашку від санкцій та обіцяє їх спільний бізнес ????? ( Нафта, полярні території, Канада, СПГ тощо )
Логічно доведено... Нажаль
Можливо дійсно не буде плану по фальшуванню виборів а просто 🤡 збирають валізи ( тягнуть час) щоб пристроїти капітали та отримати відкат за здачу територій....