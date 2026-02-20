Як ЦРУ та MI6 попереджали про вторгнення РФ та чому їм ніхто не повірив, - The Guardian

Американській та британські спецслужби попереджали європейців та Україну про повномасштабне вторгнення.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Журналісти поспілкувалися із понад 100 високопоставленими чиновниками розвідки та іншими джерелами з багатьох країн.

"Цей ексклюзивний звіт детально розповідає про те, як США та Велика Британія розкрили плани Володимира Путіна щодо вторгнення, і чому більшість Європи, зокрема президент України Володимир Зеленський, відкинули їх", - наголошується у матеріалі.

За даними авторів, у листопаді 2021 року американська розвідка протягом тижнів фіксувала сигнали про те, що Путін міг планувати вторгнення в Україну. Тодішній президент США Джо Байден відправив директора Бернса, щоб попередити Путіна, що економічні та політичні наслідки цього вторгнення будуть катастрофічними.

Під час однієї з телефонних розмов Бернс сказав Путіну, що США вважають, що РФ готує вторгнення в Україну, але Путін проігнорував його і продовжив висловлювати свої власні тези. Розвідка РФ, казав Путін, повідомила йому, що за горизонтом Чорного моря ховається американський військовий корабель, оснащений ракетами, які можуть досягти його місцезнаходження лише за кілька хвилин. Він припустив, що це свідчить про стратегічну вразливість Росії в однополярному світі, де домінують США.

ЦРУ та британська розвідка MI6 були праві у сценарії вторгнення, проте не передбачили, що РФ не зможе швидко захопити Україну.

"Найголовніше, що український уряд був абсолютно не підготовлений до майбутнього нападу, а президент Володимир Зеленський місяцями відкидав дедалі нагальніші американські попередження як паніку та придушував занепокоєння власної військової та розвідувальної еліти в останню хвилину, яка зрештою зробила обмежені спроби підготуватися за його спиною", - пишуть журналісти.

Планування

Навесні 2021 року, коли російські війська почали нарощувати свої сили вздовж кордонів України та в окупованому Криму, нібито для навчань.

Коли Байдену повідомили про розвідувальні дані він був стривожений та телефонував до Путіна, закликаючи до деескалації.

Читайте також: Зеленський доручив українській команді організувати його зустріч із Путіним

"Він висловив стурбованість щодо нарощування військ і закликав до деескалації, а також запропонував провести саміт у найближчі місяці, що, як ми знали, зацікавить Путіна", – сказала Авріл Гейнс, директор національної розвідки Байдена.

Здавалося, що пропозиція саміту успішно знешкодила загрозу, і коли два лідери зустрілися в Женеві в червні 2021 року, Путін майже не згадував Україну.

Через чотири тижні після Женевського саміту Путін опублікував довге, розлоге есе про історію України, в якому він повернувся аж до дев'ятого століття, щоб стверджувати, що "справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією".

У вересні російські війська розпочали чергове нарощування військ уздовж кордонів України; протягом місяця воно досягло такої кількості, що це важко було ігнорувати, йдеться в матеріалі.

Тоді припускали, що РФ може спробувати здійснити офіційну анексію Донбасу, або ж спробувати прорвати сухопутний коридор через південь України, що з'єднає Донбас з окупованим Кримом.

"Тепер виглядало так, ніби Путін планує щось більше. Він хотів Київ", - зазначають автори.

У листопаді 2021 року Байден відправив голову Нацрозвідки США Гейнс до Брюсселя. Там, на щорічній зустрічі керівників розвідувальних служб країн-членів НАТО, вона висловила переконання США в тому, що зараз існує реальна ймовірність масованого вторгнення Росії в Україну. Річард Мур, голова британської MI6, підтримав її.

Однак основною реакцією в кімнаті був скептицизм. Дехто відкинув ідею вторгнення.

Пізніше Байден наказав своїй команді поділитися якомога більшою кількістю розвідувальних даних зі союзниками, щоб допомогти їм зрозуміти, чому Вашингтон так хвилюється. Він також запропонував розсекретити частину інформації, щоб вона стала загальнодоступною. Це потрібно було робити обережно, щоб уникнути розкриття того, як Вашингтон отримав докази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетиці: Визначено наступні пріоритетні кроки. ФОТО

Україну попередили

Наприкінці жовтня 2021 року ЦРУ та MI6 надіслали до Києва службові записки, в яких викладалися їхні тривожні нові розвідувальні оцінки. Наступного тижня, після візиту Бернса до Москви, двоє американських чиновників, які були в цій поїздці, відділилися від делегації та полетіли до Києва, де вони проінформували двох високопоставлених українських чиновників про побоювання США та розмови директора ЦРУ в Москві.

"Ми, по суті, сказали: "Ми будемо стежити за ситуацією. Ви побачите розвідувальну інформацію. Це не звичайне попередження, це справді серйозно. Повірте нам", – сказав Ерік Грін, один з американських чиновників. Українці виглядали скептично налаштованими.

В середині листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ і повідомив Зеленському, що Лондон вважає, що російське вторгнення тепер є питанням "коли", а не "якщо". Він закликав Зеленського розпочати підготовку країни до війни.

Зеленський, схоже, пасивно слухав, йдеться в матеріалі.

Також читайте: У час війни будь-яка інша політика в Україні абсолютно зайва. Особисте – на потім, - Зеленський

Видання пише, що Зеленський більше не вірив, що зможе досягти угоди з Путіним, але боявся, що публічні розмови про ще більшу війну викличуть паніку в Україні.

"Він підозрював, що саме в цьому і полягає план Путіна. Його дедалі більше дратували американці та британці, які поряд із приватними попередженнями почали публічно говорити про загрозу вторгнення. У листопаді він відправив одного зі своїх найвищих посадовців служби безпеки з надсекретною місією до європейської столиці, щоб донести до політичних лідерів через розвідувальні канали повідомлення: страх війни є фальшивим і полягає в тому, що США намагаються чинити тиск на Росію", - пишуть автори.

The Guardian цитує ексголову СБУ Баканова, який розповідав, що протягом року до повномасштабного вторгнення РФ вербувала українських держслужбовців та політиків, сподіваючись, що ті під час вторгнення працюватимуть як п'ята колона.

"Однак у Києві панував настрій, що попередження США були перебільшеними. Україна вісім років боролася з російськими маріонетковими силами на Донбасі, але ідея повноцінної війни – з ракетними атаками, танковими колонами та маршем на Київ – здавалася немислимою", - зазначають автори матеріалу.

Представник європейської розвідки заявив, що в Україні вважали це "брязканням зброєю" та те, що "абсолютним максимумом можливого є зіткнення на Донбасі".

Десять тижнів до вторгнення

До грудня 2021 року США та Велика Британія отримали достатню ясність щодо того, як може виглядати воєнний план Путіна.

Згідно з російськими оцінками, отриманими та зібраними західною службою, Москва вважала, що лише 10% українців боротимуться з вторгненням, тоді як решта або активно підтримуватимуть, або неохоче приймуть російське захоплення влади.

Водночас, зауважує видання, навіть 10% населення України становили 4 мільйони людей. Сили, які накопичила Росія, було недостатньо для боротьби з таким опором.

У Вашингтоні припускали, що принаймні на початковому етапі війни Путін досягне успіху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька

Шість тижнів до вторгнення

У першій половині січня 2022 року США отримали детальнішу інформацію про плани: російські війська мали вдертися в Україну з кількох напрямків, зокрема з Білорусі, повітряно-десантні сили мали висадитися в аеропорту Гостомель під Києвом для організації захоплення столиці, а також існував план замаху на Зеленського. Також тривала підготовка до наземної гри після вторгнення, складалися списки "проблемних" проукраїнських діячів, яких мали інтернувати або стратити, та проросійських діячів, яких мали залучити до управління Україною.

Директор ЦРУ Бернс полетів до Києва, щоб особисто поінформувати президента України про те, чого, як боялося ЦРУ, мало статися, але реакція виявилася не такою, на яку він міг сподіватися.

Через тиждень Зеленський опублікував відеозвернення до українців, в якому закликав їх не слухати тих, хто пророкує конфлікт. Він сказав, що влітку українці смажитимуть м’ясо, як завжди, наполягаючи на тому, що "щиро вірить", що у 2022 році великої війни не буде, пише видання.

Зеленський не вірив США, оскільки Захід не говорив єдиним голосом. Французький та німецький лідери, Еммануель Макрон та Олаф Шольц, все ще вірили, що війни можна уникнути шляхом переговорів з Путіним.

"Британці та американці казали, що це станеться. Але французи та німці казали йому (Зеленському): "Не слухай цього, це все нісенітниця", - каже один український високопосадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі телеграм-канали проігнорували інтерв’ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським

Два тижні до вторгнення

Низка посольств, зокрема британське та американське, евакуювалися з Києва.

Багато європейських країн скоротили свою присутність у Києві до мінімального штату та розробили плани евакуації, про всяк випадок.

"Але Макрон і Шольц все ще вірили, що Путіна можна відмовити від нападу, і обидва вирушили до Москви в лютому, щоб обґрунтувати необхідність дипломатії. Після шести годин переговорів у Кремлі Макрон з гордістю оголосив, що він "отримав гарантії" від Путіна, що Росія не посилюватиме напруженість", - йдеться в матеріалі.

12 лютого, після розмови з Путіним, Байден поклав слухавку та сказав своїм помічникам, що час готуватися до найгіршого. Війна неминуча, а вторгнення може статися будь-якого дня.

"Під час розмов між Байденом і Зеленським тон іноді ставав напруженим, оскільки президент США прямо заявляв, що росіяни націлені на Київ. Розчарований тим, що Зеленський та його команда не змогли його вислухати, Салліван (радник Байдена) вирішив, що основна увага має бути зосереджена на українських розвідувальних службах та військових, сподіваючись, що вони піднімуть тривогу знизу", - зазначають автори.

Український розвідник згадував зустрічі із ЦРУ, які запитували його, чи є в України план Б та куди збираються везти президента, якщо буде вторгнення. Але, за його словами, плану Б не було.

Читайте також: Зеленський заявив, що наступні переговори відбудуться у Швейцарії

Невелика група офіцерів ГУР України почала таємне планування на випадок надзвичайних ситуацій у січні, під впливом попереджень США та власної інформації.

Головком Валерій Залужний був розчарований тим, що Зеленський не хотів запроваджувати воєнний стан, який би дозволив йому здійснити передислокацію військ та підготувати плани бою.

Без офіційного схвалення Залужний зробив те незначне планування, яке міг собі дозволити. В середині січня він та його дружина переїхали зі своєї квартири на першому поверсі до його офіційних помешкань у комплексі Генерального штабу з міркувань безпеки та для того, щоб він міг працювати довше.

У другий тиждень лютого Держприкордонслужба перехопила повідомлення командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, Рамзану Кадирову, який доповідав, що його люди на місці та незабаром будуть у Києві.

"Зеленському показали запис, але, за словами добре поінформованого джерела, це його не переконало. На засіданнях Ради безпеки все ще панував наратив про те, що повномасштабне вторгнення малоймовірне, а нарощування військ спрямоване на здійснення економічного та політичного тиску на Україну", - зазначили журналісти.

Українські співрозмовники заявили, що Зеленський не вірив у вторгнення, бо його у цьому переконував глава ОП Андрій Єрмак.

Він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком у рамках тривалих переговорів щодо Донбасу.

"Якщо Козак і допоміг запевнити Єрмака, що паніка щодо вторгнення США була абсурдною, то, найімовірніше, він сам так вважав. ЦРУ підрахувало, що лише жменька невійськових чиновників знала про деталі планів Путіна до самого кінця. Козака тримали в невіданні, як і міністра закордонних справ Сергія Лаврова та давнього речника Путіна Дмитра Пєскова", - повідомили два добре пов'язані російські джерела.

Навіть за тиждень до вторгнення більшість російської еліти не мала жодного уявлення про те, що буде далі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, скільки разів РФ намагалася мене вбити, - Зеленський

Три дні до вторгнення

21 лютого 2022 року Путін зібрав Радбез для обговорення "визнання" "ЛДНР".

Багато представників еліти виглядали приголомшеними, коли Путін закликав їх дати свою згоду.

Козака, пишуть журналісти, жахала думка про вторгнення, яке він повністю усвідомив лише в день зустрічі в Кремлі, повідомило джерело, близьке до нього.

Козак, який знав Путіна десятиліттями, був єдиною людиною в кімнаті, яка наважилася висловитися. Аргументуючи зі стратегічної, а не моральної точки зору, він сказав президенту, що вторгнення в Україну буде катастрофою, хоча, як і більшість еліти, він досі не знав, чи план Путіна полягає в обмежених військових діях на Донбасі, чи в повномасштабній війні. Після закінчення зустрічі він продовжив дискусію з Путіним віч-на-віч у великій залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Два дні до вторгнення

22 лютого 2022 року у Києві засідала РНБО. Залужний спробував заручитися підтримкою запровадження воєнного стану, який нарешті дозволив би йому розпочати перекидання військ.

Його підтримував Резніков, міністр оборони. Але Зеленський все ще хвилювався, що може посіяти паніку, і рада відхилила воєнний стан, проголосувавши за менш суттєвий захід – запровадження надзвичайного стану.

Через кілька годин голова Ради безпеки Олексій Данілов передав Зеленському червону папку, що містила надсекретний звіт розвідки про "пряму фізичну загрозу" президенту. Іншими словами, групи вбивць вже в дорозі.

Зеленський, здавалося, не звертав на це уваги, але інформація, очевидно, справила враження.

Наступного дня, під час зустрічі з президентами Польщі та Литви Маріїнському палаці в Києві, Зеленський сказав їм, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живим.

Посол Польщі Бартош Ціхоцький отримав телеграму, в якому підтверджувалося, що вторгнення відбудеться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Орбан опублікував агітаційне відео із Зеленським: "Україна хоче хаосу в Угорщині". ВIДЕО

8 годин до вторгнення

Якщо Варшава тепер була на боці Лондона та Вашингтона, то Париж і Берлін залишалися під сумнівом навіть в останні хвилини. Розвідувальні оцінки обох країн тепер визнавали можливість певних військових дій, але все ще відкидали ідею повномасштабного вторгнення.

Французький посол дізнався про це лише тоді, коли його розбудив у своїй квартирі на багатоповерхівці звук російських ракет.

В останній вечір перед атакою в штабі української армії Залужний та його генерали спробували вжити деяких заходів в останню хвилину. На дні Чорного моря були встановлені міни, щоб запобігти потенційній морській висадці в Одесі, а деякі підрозділи отримали наказ перекинути у більш стратегічно важливі місця.

ГУР також продовжувало тиху підготовку. 18 лютого Буданов заслухав західного чиновника, який детально виклав російські плани захоплення аеродрому в Гостомелі. Ця інформація допомогла розробити деякі оборонні плани в останню хвилину.

Напередодні вторгнення Буданов зустрівся з Денисом Кірєєвим, українським банкіром, який мав глибокі зв'язки в російській еліті, і який кілька місяців тому погодився передати ГУР інформацію, отриману від своїх контактів у Росії. Тепер Кірєєв повідомив Буданову, що рішення про вторгнення прийнято, і надав йому інформацію про час і вектор російської атаки.

Зеленський в останній момент він усвідомив серйозність майбутнього, пише видання.

Пізніше після зустрічей з лідерами Польщі та Литви він спробував зателефонувати Путіну, але отримав відмову.

Читайте також: Трамп продовжив на рік санкції США проти Росії за війну в Україні

Вторгнення

О 4:50 24 лютого Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції".

Ще до світанку Зеленський прибув до президентського комплексу на Банковій, де відбувся його перший закордонний телефонний дзвінок з Борисом Джонсоном. Пізніше було ще кілька дзвінків до Парижа та Вашингтона, а також зустріч із представниками служб безпеки. Нарешті, на поспішно зібраному засіданні парламенту, було запроваджено воєнний стан.

"Під час зустрічі з політичними лідерами його охорона увірвалася до кімнати та виштовхнула його звідти: за їхніми словами, була інформація про авіаудари по президентській резиденції та, можливо, про загони вбивць поблизу", - йдеться в матеріалі.

В той же час Путін вітав у Кремлі прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит був запланований за кілька місяців, і Хан приземлився в Москві саме тоді, коли російські танки перетинали кордон з Україною.

Путін справляв враження "спокійного" під час переговорів, повідомило джерело, близьке до Хана.

Після цього він запросив свого гостя залишитися на незапланований, розкішний кремлівський обід. У якийсь момент Хан запитав про слона в кімнаті: війну, яку Путін розв'язав кілька годин тому.

"Не хвилюйся про це", - сказав йому Путін. "Це закінчиться за кілька тижнів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти оприлюднили переписки російського генерала про війну, спецслужби та українських полонених. ФОТОрепортаж

Наслідки

Чотири роки потому війна триває. За оцінками, 400 000 російських солдатів загинули.

"Лондон і Вашингтон недооцінили український опір і переоцінили російську силу, як і Путін. Вони дійшли висновку, що завданням після вторгнення буде допомога партизанському руху проти успішних російських окупантів, а український уряд діятиме з вигнання або керуватиме залишками штату на заході країни", - зазначали журналісти.

Американці мали схожу точку зору. "Ми думали, що росіяни будуть ефективнішими спочатку – візьмуть Київ за пару тижнів, а потім українці перегрупуються", - зазначали глава Нацрозвідки США Гейнс.

Також читайте: Вперше за 10 років: Тайвань випередив Китай за експортом товарів до США, ‒ Bloomberg

Уроки

Для європейських служб, які не змогли передбачити вторгнення, настав період самоаналізу.

Один німецький чиновник сказав: "Головний висновок, який ми винесли з усього цього, полягає в тому, що нам потрібно працювати з найгіршими сценаріями набагато більше, ніж раніше.

"Для багатьох ключовий урок був однозначним: не варто виключати речі лише тому, що колись вони могли здаватися неможливими", - підсумували журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії перебувають 10 тисяч військових КНДР, - Зеленський