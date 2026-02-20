Оприлюднено переписки російського генерала Дємурчієва: "У меня пленный есть, - утилизировать или тебе отдать?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) отримала великий масив переписок і записів голосових повідомлень російського генерал-майора Романа Дємурчієва - заступника командувача 20-ої загальновійськової армії Збройних сил РФ, що діє, зокрема, на Лиманському напрямку.

Матеріали журналісти перевірили на автентичність за допомогою Національного центру медіаекспертиз США та міжнародного Центру досліджень даних DARC, а також співставили з подіями з війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Розслідування дає безпрецедентний погляд на внутрішню культуру російського війська: у текстових повідомленнях і голосових записах генерал різко критикує російське командування, спецслужби та ставлення до власних солдатів. Він називає підготовку військ "нульовою", виражає невдоволення діями керівництва та не стримує емоцій щодо політики й тактики армії.

Особливу увагу журналісти приділили фрагментам, в яких Дємурчієв обговорює зверхнє ставлення до українських військовополонених та згадує жорстокі випадки катувань і вбивств. Зокрема, у листуванні він надсилає фото частин тіла полонених і відео, де колишні в’язні, які служать у російських підрозділах, б’ють українських бійців, що вже склали зброю. У розмовах із представником російської військової контррозвідки він обговорює "роботу з родичами" полонених для отримання інформації.

У своїх повідомленнях генерал-майор також дозволяє собі різкі висловлювання щодо роботи російських спецслужб та інших воєначальників, називаючи їх "конторами півнячими" та невдахами.

Журналісти підкреслюють, що переписки та записи Дємурчієва — це не лише хроніка щоденного внутрішнього життя армії РФ, а й непряма фіксація можливих воєнних злочинів проти українських бранців, про які генерал говорить як про звичайну буденність.

