Оприлюднено переписки російського генерала Дємурчієва: "У меня пленный есть, - утилизировать или тебе отдать?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) отримала великий масив переписок і записів голосових повідомлень російського генерал-майора Романа Дємурчієва - заступника командувача 20-ої загальновійськової армії Збройних сил РФ, що діє, зокрема, на Лиманському напрямку.

Матеріали журналісти перевірили на автентичність за допомогою Національного центру медіаекспертиз США та міжнародного Центру досліджень даних DARC, а також співставили з подіями з війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Дємурчієв

Розслідування дає безпрецедентний погляд на внутрішню культуру російського війська: у текстових повідомленнях і голосових записах генерал різко критикує російське командування, спецслужби та ставлення до власних солдатів. Він називає підготовку військ "нульовою", виражає невдоволення діями керівництва та не стримує емоцій щодо політики й тактики армії.

Особливу увагу журналісти приділили фрагментам, в яких Дємурчієв обговорює зверхнє ставлення до українських військовополонених та згадує жорстокі випадки катувань і вбивств. Зокрема, у листуванні він надсилає фото частин тіла полонених і відео, де колишні в’язні, які служать у російських підрозділах, б’ють українських бійців, що вже склали зброю. У розмовах із представником російської військової контррозвідки він обговорює "роботу з родичами" полонених для отримання інформації.

У своїх повідомленнях генерал-майор також дозволяє собі різкі висловлювання щодо роботи російських спецслужб та інших воєначальників, називаючи їх "конторами півнячими" та невдахами.

Журналісти підкреслюють, що переписки та записи Дємурчієва — це не лише хроніка щоденного внутрішнього життя армії РФ, а й непряма фіксація можливих воєнних злочинів проти українських бранців, про які генерал говорить як про звичайну буденність.

Питання тільки одному... Самокат? Жигулі? Під'їзд? Сауна зі шльондрою(швидше чоловічої статі)?Це питання честі СБУ і ГУР.
20.02.2026 11:22 Відповісти
нормальні хлопці з контррозвідкі ще є ...розберуться ....
20.02.2026 11:18 Відповісти
Що кацапи, що їх самки - нелюди, дегенерати дикі.
20.02.2026 13:53 Відповісти
20.02.2026 11:18 Відповісти
Вдовиця, уже зерен може придивитися, до нового члЄНА для її ячейкі *********…
20.02.2026 13:20 Відповісти
20.02.2026 11:22 Відповісти
Ліфт, кафе "Ветерок", або як кыву!
20.02.2026 13:00 Відповісти
21.02.2026 05:26 Відповісти
Совдепія, так і продовжує гадити в Україні руками родичів зрадника України!!
20.02.2026 12:05 Відповісти
Там же у симоненка є коханка, у якої є сестра з бізнесом!!
20.02.2026 13:01 Відповісти
Може йому орден від України дати??? Хай він здохне, той генерал
20.02.2026 13:32 Відповісти
20.02.2026 13:53 Відповісти
Демурчієв- татарин із Казані.
20.02.2026 23:07 Відповісти
Всі кацапи. Не Татарін він вже даАвно. Манкурт - кацап.
21.02.2026 02:21 Відповісти
дегенеративне збіговисько ущербної біомаси.......засвітилися
20.02.2026 15:29 Відповісти
Помилка природи, яка створила істот на вигляд подібних до людини, дуже дорого обходиться людству!
20.02.2026 16:32 Відповісти
чмоня
20.02.2026 17:15 Відповісти
 
 