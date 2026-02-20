РУС
Журналисты "Схем" обнародовали переписку российского генерала о войне, спецслужбах и украинских пленных. ФОТОрепортаж

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) получили большой массив переписки и записей голосовых сообщений российского генерал-майора Романа Демурчиева - заместителя командующего 20-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ, действующей, в частности, на Лиманском направлении.

Материалы журналисты проверили на подлинность с помощью Национального центра медиаэкспертиз США и международного Центра исследований данных DARC, а также сопоставили с событиями войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Демурчиев

Подробности

Расследование дает беспрецедентный взгляд на внутреннюю культуру российской армии: в текстовых сообщениях и голосовых записях генерал резко критикует российское командование, спецслужбы и отношение к собственным солдатам. Он называет подготовку войск "нулевой", выражает недовольство действиями руководства и не сдерживает эмоций по поводу политики и тактики армии.

Особое внимание журналисты уделили фрагментам, в которых Демурчиев обсуждает пренебрежительное отношение к украинским военнопленным и упоминает жестокие случаи пыток и убийств. В частности, в переписке он присылает фото частей тел пленных и видео, где бывшие заключенные, служащие в российских подразделениях, избивают украинских бойцов, уже сложивших оружие. В разговорах с представителем российской военной контрразведки он обсуждает "работу с родственниками" пленных для получения информации.

В своих сообщениях генерал-майор также позволяет себе резкие высказывания о работе российских спецслужб и других военачальников, называя их "конторами петушиными" и неудачниками.

Журналисты подчеркивают, что переписка и записи Демурчиева — это не только хроника повседневной внутренней жизни армии РФ, но и косвенная фиксация возможных военных преступлений против украинских пленников, о которых генерал говорит как о обычной повседневности.

Читайте также: Ситуация на фронте: атаки на всех направлениях, украинские защитники сдерживают врага, - Генштаб

нормальні хлопці з контррозвідкі ще є ...розберуться ....
20.02.2026 11:18 Ответить
Вдовиця, уже зерен може придивитися, до нового члЄНА для її ячейкі *********…
20.02.2026 13:20 Ответить
Питання тільки одному... Самокат? Жигулі? Під'їзд? Сауна зі шльондрою(швидше чоловічої статі)?Це питання честі СБУ і ГУР.
20.02.2026 11:22 Ответить
Ліфт, кафе "Ветерок", або як кыву!
20.02.2026 13:00 Ответить
«Все лучшее - детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від державиВІЙНА І ПОЛІТИКА
https://glavcom.ua/publications/vse-luchshee-detjam-jak-sini-petra-simonenka-khovajut-majno-kompartiji-vid-derzhavi-955904.html

https://glavcom.ua/authors/v_taranenko.html Віталій Тараненко

12 вересня, 2023, 22:05

glavcom.ua
Совдепія, так і продовжує гадити в Україні руками родичів зрадника України!!
20.02.2026 12:05 Ответить
Там же у симоненка є коханка, у якої є сестра з бізнесом!!
показать весь комментарий
