Журналисты "Схем" обнародовали переписку российского генерала о войне, спецслужбах и украинских пленных. ФОТОрепортаж

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) получили большой массив переписки и записей голосовых сообщений российского генерал-майора Романа Демурчиева - заместителя командующего 20-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ, действующей, в частности, на Лиманском направлении.

Материалы журналисты проверили на подлинность с помощью Национального центра медиаэкспертиз США и международного Центра исследований данных DARC, а также сопоставили с событиями войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Расследование дает беспрецедентный взгляд на внутреннюю культуру российской армии: в текстовых сообщениях и голосовых записях генерал резко критикует российское командование, спецслужбы и отношение к собственным солдатам. Он называет подготовку войск "нулевой", выражает недовольство действиями руководства и не сдерживает эмоций по поводу политики и тактики армии.

Особое внимание журналисты уделили фрагментам, в которых Демурчиев обсуждает пренебрежительное отношение к украинским военнопленным и упоминает жестокие случаи пыток и убийств. В частности, в переписке он присылает фото частей тел пленных и видео, где бывшие заключенные, служащие в российских подразделениях, избивают украинских бойцов, уже сложивших оружие. В разговорах с представителем российской военной контрразведки он обсуждает "работу с родственниками" пленных для получения информации.

В своих сообщениях генерал-майор также позволяет себе резкие высказывания о работе российских спецслужб и других военачальников, называя их "конторами петушиными" и неудачниками.

Журналисты подчеркивают, что переписка и записи Демурчиева — это не только хроника повседневной внутренней жизни армии РФ, но и косвенная фиксация возможных военных преступлений против украинских пленников, о которых генерал говорит как о обычной повседневности.

