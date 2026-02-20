Ситуация на фронте: атаки на всех направлениях, украинские защитники сдерживают врага, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Великомихайловка, Покровское, Александровка Днепропетровской области;

Андреевка-Клевцово Донецкой области;

Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижовка, Зализничное, Долинка, Горькое, Копани Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений с врагом. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 81 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки.

На Купянском направлении враг осуществил четыре атаки в сторону населенных пунктов Киндрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг провел 13 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закотного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник осуществил три наступательных действия в районе Орехово-Василевки, Федоровки и Васюковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Затишье, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филия и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 14 атак, в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализничное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также наши воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 551 беспилотный летательный аппарат, 76 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.