ВСУ контратакуют на Александровском направлении, сдерживая продвижение РФ к Днепропетровщине, - Силы обороны юга
Силы обороны Украины ведут контратакующие и штурмовые действия на Александровском направлении, не позволяя российским войскам продвинуться в сторону Днепропетровской области.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ситуация остается напряженной
"Ситуация там довольно сложная, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское", - отметил он.
По словам Волошина, украинские военные продолжают активные боевые действия для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки на этом участке фронта.
"Там мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас тяжело, но он не прекращает своей активности", - добавил спикер.
