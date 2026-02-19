ВСУ контратакуют на Александровском направлении, сдерживая продвижение РФ к Днепропетровщине, - Силы обороны юга

Силы обороны Украины ведут контратакующие и штурмовые действия на Александровском направлении, не позволяя российским войскам продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин

Ситуация остается напряженной

"Ситуация там довольно сложная, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское", - отметил он.

По словам Волошина, украинские военные продолжают активные боевые действия для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки на этом участке фронта.

"Там мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас тяжело, но он не прекращает своей активности", - добавил спикер.