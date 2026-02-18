Россия приказала установить флаги РФ в тыловых селах к годовщине вторжения, - Силы обороны юга
Российские подразделения на юге получили задание устанавливать флаги РФ в ряде населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения, чтобы продемонстрировать якобы "успехи" к годовщине полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Задача для подразделений
По его словам, соответствующее задание получили подразделения, действующие на Гуляйпольском и Александровском направлениях, в частности разведывательные подразделения в операционной зоне 29-й армии РФ.
Речь идет о периоде с 14 по 24 февраля - накануне годовщины широкомасштабного вторжения.
Перечень населенных пунктов
Как отметил Волошин, установить российские флаги должны в более чем десятке населенных пунктов, среди которых:
Новоселовка, Степное, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Отрадное, Братское, Тернуватое и Придорожное.
Он подчеркнул, что эти населенные пункты расположены за линией фронта - в тылу Сил обороны.
"Тактика флаговтыков"
По словам спикера, россияне должны устанавливать флаги с видео- и фотофиксацией даже в случае неудачных штурмовых или наступательных действий.
"Это для того, чтобы показать, что у них есть какие-то достижения. Тактика "флаговтыков" здесь во всей красе", - отметил Волошин.
Буде епічне відео - рашики дохнуть за власовську ганчірку...
Як один з їх пропагандистів казав у тому році: "українці мають одуматись, вони ж - наш мобілізаційний ресурс для війни проти європи"...ці кацапи упороті наглухо.