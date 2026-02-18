РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на юге
1 121 8

Россия приказала установить флаги РФ в тыловых селах к годовщине вторжения, - Силы обороны юга

захватчики, оккупанты, рашисты, РФ

Российские подразделения на юге получили задание устанавливать флаги РФ в ряде населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения, чтобы продемонстрировать якобы "успехи" к годовщине полномасштабного вторжения.

 Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Задача для подразделений

По его словам, соответствующее задание получили подразделения, действующие на Гуляйпольском и Александровском направлениях, в частности разведывательные подразделения в операционной зоне 29-й армии РФ.

Речь идет о периоде с 14 по 24 февраля - накануне годовщины широкомасштабного вторжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уменьшили "серую зону" возле Вишневого, Вербового и Тернового, - Волошин

Перечень населенных пунктов

Как отметил Волошин, установить российские флаги должны в более чем десятке населенных пунктов, среди которых:

Новоселовка, Степное, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Отрадное, Братское, Тернуватое и Придорожное.

Он подчеркнул, что эти населенные пункты расположены за линией фронта - в тылу Сил обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ наносят контрудары на Запорожском направлении, - Силы обороны

"Тактика флаговтыков"

По словам спикера, россияне должны устанавливать флаги с видео- и фотофиксацией даже в случае неудачных штурмовых или наступательных действий.

"Это для того, чтобы показать, что у них есть какие-то достижения. Тактика "флаговтыков" здесь во всей красе", - отметил Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ больше всего штурмует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Автор: 

флаг (111) Силы обороны юга (422) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під час встановлення прапорів кацапів і треба мочити !
Буде епічне відео - рашики дохнуть за власовську ганчірку...
показать весь комментарий
18.02.2026 17:58 Ответить
ось такий?
показать весь комментарий
18.02.2026 18:04 Ответить
Коли в другій світовій кацапи воювали з допомогою українців, прапори втикали а столицях Європи, а тепер для них за щастя втикнути прапор в якомусь розхеряченому ними ж селі. От ушльопки, нє?
показать весь комментарий
18.02.2026 18:08 Ответить
Вони й мріють заставити українців знову воювати за них.
Як один з їх пропагандистів казав у тому році: "українці мають одуматись, вони ж - наш мобілізаційний ресурс для війни проти європи"...ці кацапи упороті наглухо.
показать весь комментарий
18.02.2026 18:34 Ответить
заразом нехай ще й встановлять поряд якусь дороговартісну техніку на кшалт панциря чи с-400, щоб не витрачати набої тільки на ганчірку.
показать весь комментарий
18.02.2026 18:09 Ответить
Ну то й що? Німці теж на Ельбрусі прапор "втикали"... І толку?...
показать весь комментарий
18.02.2026 18:09 Ответить
Сёла тимчасова окупованы, значит и прапоры тимчасовые. Хиба ни?
показать весь комментарий
18.02.2026 18:18 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 18:19 Ответить
 
 