Россия приказала установить флаги РФ в тыловых селах к годовщине вторжения, - Силы обороны юга

Российские подразделения на юге получили задание устанавливать флаги РФ в ряде населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения, чтобы продемонстрировать якобы "успехи" к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Задача для подразделений

По его словам, соответствующее задание получили подразделения, действующие на Гуляйпольском и Александровском направлениях, в частности разведывательные подразделения в операционной зоне 29-й армии РФ.

Речь идет о периоде с 14 по 24 февраля - накануне годовщины широкомасштабного вторжения.

Перечень населенных пунктов

Как отметил Волошин, установить российские флаги должны в более чем десятке населенных пунктов, среди которых:

Новоселовка, Степное, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Отрадное, Братское, Тернуватое и Придорожное.

Он подчеркнул, что эти населенные пункты расположены за линией фронта - в тылу Сил обороны.

"Тактика флаговтыков"

По словам спикера, россияне должны устанавливать флаги с видео- и фотофиксацией даже в случае неудачных штурмовых или наступательных действий.

"Это для того, чтобы показать, что у них есть какие-то достижения. Тактика "флаговтыков" здесь во всей красе", - отметил Волошин.

