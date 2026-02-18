Росія наказала встановити прапори РФ у тилових селах до річниці вторгнення, - Сили оборони Півдня
Російські підрозділи на півдні отримали завдання встановлювати прапори РФ у низці населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення, щоб продемонструвати нібито "успіхи" до річниці повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Завдання для підрозділів
За його словами, відповідне завдання отримали підрозділи, які діють на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, зокрема розвідувальні підрозділи в операційній зоні 29-ї армії РФ.
Йдеться про період з 14 по 24 лютого - напередодні річниці широкомасштабного вторгнення.
Перелік населених пунктів
Як зазначив Волошин, встановити російські прапори мають у понад десятку населених пунктів, серед яких:
Новоселівка, Степне, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Відрадне, Братське, Тернувате та Придорожнє.
Він наголосив, що ці населені пункти розташовані поза лінією фронту - у тилу Сил оборони.
"Тактика флаговтиків"
За словами речника, росіяни мають встановлювати прапори з відео- та фотофіксацією навіть у разі невдалих штурмових чи наступальних дій.
"Це для того, щоб показати, що вони мають якісь досягнення. Тактика "флаговтиків" тут в усій красі", - зазначив Волошин.
Як один з їх пропагандистів казав у тому році: "українці мають одуматись, вони ж - наш мобілізаційний ресурс для війни проти європи"...ці кацапи упороті наглухо.