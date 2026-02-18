Росія наказала встановити прапори РФ у тилових селах до річниці вторгнення, - Сили оборони Півдня

Російські підрозділи на півдні отримали завдання встановлювати прапори РФ у низці населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення, щоб продемонструвати нібито "успіхи" до річниці повномасштабного вторгнення.

 Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Завдання для підрозділів

За його словами, відповідне завдання отримали підрозділи, які діють на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, зокрема розвідувальні підрозділи в операційній зоні 29-ї армії РФ.

Йдеться про період з 14 по 24 лютого - напередодні річниці широкомасштабного вторгнення.

Перелік населених пунктів

Як зазначив Волошин, встановити російські прапори мають у понад десятку населених пунктів, серед яких:

Новоселівка, Степне, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Відрадне, Братське, Тернувате та Придорожнє.

Він наголосив, що ці населені пункти розташовані поза лінією фронту - у тилу Сил оборони.

"Тактика флаговтиків"

За словами речника, росіяни мають встановлювати прапори з відео- та фотофіксацією навіть у разі невдалих штурмових чи наступальних дій.

"Це для того, щоб показати, що вони мають якісь досягнення. Тактика "флаговтиків" тут в усій красі", - зазначив Волошин.

Під час встановлення прапорів кацапів і треба мочити !
Буде епічне відео - рашики дохнуть за власовську ганчірку...
18.02.2026 17:58 Відповісти
ось такий?
18.02.2026 18:04 Відповісти
Коли в другій світовій кацапи воювали з допомогою українців, прапори втикали а столицях Європи, а тепер для них за щастя втикнути прапор в якомусь розхеряченому ними ж селі. От ушльопки, нє?
18.02.2026 18:08 Відповісти
Вони й мріють заставити українців знову воювати за них.
Як один з їх пропагандистів казав у тому році: "українці мають одуматись, вони ж - наш мобілізаційний ресурс для війни проти європи"...ці кацапи упороті наглухо.
18.02.2026 18:34 Відповісти
заразом нехай ще й встановлять поряд якусь дороговартісну техніку на кшалт панциря чи с-400, щоб не витрачати набої тільки на ганчірку.
18.02.2026 18:09 Відповісти
Ну то й що? Німці теж на Ельбрусі прапор "втикали"... І толку?...
18.02.2026 18:09 Відповісти
Сёла тимчасова окупованы, значит и прапоры тимчасовые. Хиба ни?
18.02.2026 18:18 Відповісти
18.02.2026 18:19 Відповісти
Окупанти довбані, СССР вже немає як 35 років... Арійці не додєлані !
18.02.2026 23:57 Відповісти
 
 