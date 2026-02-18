ЗСУ завдають контрударів на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Наразі в Запорізькій області українські військові проводять активні бойові дії, однак про повноцінний контрнаступ не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

Контрудар по передових підрозділах ворога

За його словами, Сили оборони завдають контрударів по передових підрозділах росіян у цій області.

"Якщо окупанти під час морозів десь будуть відсікатися, навіть в окремо взятому населеному пункті, - це вірна смерть від морозів. Це вдало підібраний момент в плані контрударів по силах противника", - пояснив військовий.

Росія активно наступала, Україна відповідає

Тимочко вказав, що раніше начальник генерального штабу армії РФ Валерій Герасимов визначив пріоритетним для себе наступ окупантів на Запорізький напрямок. Війська РФ задіювали там велику кількість ресурсів. Росіяни на цьому напрямку активно наступали понад два місяці. Тимочко додав, що через це українським захисникам необхідно було атакувати у відповідь.

Що передувало?

Нещодавно російські пропагандистські ресурси почали заявляти, що нібито ЗСУ пішли в контрнаступ у Запорізькій області.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин наголосив, що ЗСУ проводять не контрнаступ, а скорочують так звану "сіру зону" на Гуляйпільському напрямку.

