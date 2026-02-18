ЗСУ завдають контрударів на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Генштаб: Інтенсивність боїв зросла до 217 зіткнень

Наразі в Запорізькій області українські військові проводять активні бойові дії, однак про повноцінний контрнаступ не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

Контрудар по передових підрозділах ворога

За його словами, Сили оборони завдають контрударів по передових підрозділах росіян у цій області.

"Якщо окупанти під час морозів десь будуть відсікатися, навіть в окремо взятому населеному пункті, - це вірна смерть від морозів. Це вдало підібраний момент в плані контрударів по силах противника", - пояснив військовий.

Росія активно наступала, Україна відповідає

Тимочко вказав, що раніше начальник генерального штабу армії РФ Валерій Герасимов визначив пріоритетним для себе наступ окупантів на Запорізький напрямок. Війська РФ задіювали там велику кількість ресурсів. Росіяни на цьому напрямку активно наступали понад два місяці. Тимочко додав, що через це українським захисникам необхідно було атакувати у відповідь.

Що передувало?

  • Нещодавно російські пропагандистські ресурси почали заявляти, що нібито ЗСУ пішли в контрнаступ у Запорізькій області.
  • Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин наголосив, що ЗСУ проводять не контрнаступ, а скорочують так звану "сіру зону" на Гуляйпільському напрямку.

Згодний, що "Діпстейт" свідомо викладає дані із запізненням в інтересах ЗСУ, але поки що виглядає так, що "зачистили" 3 села у "сірій зоні", може не варто передчасно писати про контрудари?
18.02.2026 14:20 Відповісти
Может наоборот захваченные села перешли в серую зону ?
18.02.2026 15:35 Відповісти
На ваш розсуд, я керуюсь не лише малюнками "Діпстейт", інші джерела вказують, що Тернувате, Косівцеве, Добропілля зачищені від прониклих груп ворога, судячи від лементу у інформпросторі, певно так і є, а взагалі хто-зна.
18.02.2026 15:51 Відповісти
як швидше перемолоти гоів. сирський і ко
18.02.2026 16:20 Відповісти
Тебя еврея это не касается ?
18.02.2026 17:24 Відповісти
 
 