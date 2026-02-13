На чотирьох напрямках фронту штурмів РФ не зафіксовано. Всього - 142 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення Сил оборони із російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

