УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8680 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
903 2

На чотирьох напрямках фронту штурмів РФ не зафіксовано. Всього - 142 боєзіткнення, - Генштаб

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення Сил оборони із російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

Дивіться: ЗСУ зачистили село Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, - 33-й ОШП. ВIДЕО

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

Читайте: Селище Залізничне - під контролем ЗСУ, - Сили оборони півдня

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

Читайте також: У Куп’янську в оточенні залишається група військових РФ, - Трегубов

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

Читайте: На Оріхівському напрямку наступу РФ нема, - Сили оборони півдня

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

Ситуація на фронті: де тривають бої 13 лютого?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 250 950 осіб (+800 за добу), 11 667 танків, 37 254 артсистеми, 24 028 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (8370) бойові дії (5845)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "На Покровському напрямку російські війська продовжують штурмувати в районі Гришиного і вздовж ряду лісосмуг на південь від населеного пункту з метою вирівняти лінію фронту.
Промзона на північно-західній околиці Покровська перейшла під контроль супротивника, бої йдуть за селище Щербакова.
Також противник робить спроби обійти Родинське та посилити тиск у напрямку міста Білицьке з півдня та півночі."
показати весь коментар
13.02.2026 10:33 Відповісти
@ (в перекладі):
"Підтверджено обома сторонами:
ЗСУ зачистили малі групи російської піхоти у Залізничному, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Терноватому, Косівцевому."
показати весь коментар
13.02.2026 11:38 Відповісти
 
 