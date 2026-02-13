На четырех направлениях фронта штурмов РФ не зафиксировано. Всего - 142 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и осуществил 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвижовка, Барвиновка, Верхняя Терса, Великая Новоселка, Солодководное и Николаевка.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один склад боеприпасов противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Охримовка, Колодезное, Графское, Прилепка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Среднее и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.

На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Рыбного.

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

