На четырех направлениях фронта штурмов РФ не зафиксировано. Всего - 142 боестолкновения, - Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и осуществил 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвижовка, Барвиновка, Верхняя Терса, Великая Новоселка, Солодководное и Николаевка.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один склад боеприпасов противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.
На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Охримовка, Колодезное, Графское, Прилепка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Среднее и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.
На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Рыбного.
На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.
На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Промзона на північно-західній околиці Покровська перейшла під контроль супротивника, бої йдуть за селище Щербакова.
Також противник робить спроби обійти Родинське та посилити тиск у напрямку міста Білицьке з півдня та півночі."
"Підтверджено обома сторонами:
ЗСУ зачистили малі групи російської піхоти у Залізничному, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Терноватому, Косівцевому."