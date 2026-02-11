РУС
Поселок Зализнычное - под контролем ВСУ, - Силы обороны юга

Поселок Железнодное не оккупирован: Силы обороны его контролируют

Украинские защитники контролируют поселок Зализнычное в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно

"Что касается Зализнычного, то россияне вообще уже начали распространять информацию, что они взяли под контроль этот населенный пункт. Эта информация не соответствует действительности, потому что наши бойцы удерживают Зализнычное", - рассказал он.

Волошин уточнил, что речь идет о небольшом населенном пункте возле железнодорожной станции.

"Это вообще такая небольшая железнодорожная станция Гуляйполе, и там населенный пункт сам по себе довольно небольшой... но вся территория этого населенного пункта - под контролем Сил обороны Украины", - добавил спикер.

Что предшествовало?

Запорожская область (4069) боевые действия (5598) Силы обороны юга (523) Пологовский район (325) Зализничное (2)
Це вже за Гуляйполем якщо що пряма на Оріхів Зп 🤬
11.02.2026 14:29 Ответить
Обрізають "пісюни" - Тернове - Залізничне.
11.02.2026 14:40 Ответить
Малиновку упустили и полез противник
11.02.2026 14:59 Ответить
 
 