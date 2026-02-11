Поселок Зализнычное - под контролем ВСУ, - Силы обороны юга
Украинские защитники контролируют поселок Зализнычное в Запорожской области.
Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно
"Что касается Зализнычного, то россияне вообще уже начали распространять информацию, что они взяли под контроль этот населенный пункт. Эта информация не соответствует действительности, потому что наши бойцы удерживают Зализнычное", - рассказал он.
Волошин уточнил, что речь идет о небольшом населенном пункте возле железнодорожной станции.
"Это вообще такая небольшая железнодорожная станция Гуляйполе, и там населенный пункт сам по себе довольно небольшой... но вся территория этого населенного пункта - под контролем Сил обороны Украины", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ВСУ зачистили село Косовцево в Запорожье от российских оккупантов.
