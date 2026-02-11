Рашисты ударили дронами по Вольнянску: ранены две женщины
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Вольнянск в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, ночью враг нанес удар по городу беспилотниками, разрушив и повредив частные дома.
Ранены две женщины - 19 и 77 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.
Что предшествовало?
Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Вольнянску: четыре человека ранены, среди них - ребенок.
