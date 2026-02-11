Рашисты ударили дронами по Вольнянску: ранены две женщины

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Вольнянск в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, ночью враг нанес удар по городу беспилотниками, разрушив и повредив частные дома.

Ранены две женщины - 19 и 77 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

