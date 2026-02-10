РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск: четверо человек ранены, среди них - ребенок

РФ атаковала Вольнянск: среди раненых — двухлетний ребенок

Ночью 10 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Вольнянск Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате удара российскими беспилотниками повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"Ранены две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет", - отметил Федоров.

Удары по области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области:

  • Войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Запорожью, Веселянке, Степному, Любицкому, Зализнычному, Терновке, Барвиновке, Гуляйпольском, Воздвижовке, Зеленой Диброве, Зеленом, Самойловке, Чаривном, Верхней Терсе, Новоселовке, Горком, Копанях.
  • 365 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Камышеваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Прилуки.
  • 4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Малую Токмачку, Зеленое.
  • 265 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком, Доброполье, Прилуках.

 Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли 577 ударов по Запорожской области: один погибший и восемь раненых. ФОТО

обстрел (31819) Запорожская область (4066) Запорожский район (406) Вольнянск (10)
Варвари не припиняють терор проти мирного населення ,з ким рашиські чорти можуть воювати як не з дітьми та жінками ?
10.02.2026 09:12 Ответить
 
 