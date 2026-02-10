Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск: четверо человек ранены, среди них - ребенок
Ночью 10 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Вольнянск Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате удара российскими беспилотниками повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
"Ранены две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет", - отметил Федоров.
Удары по области за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области:
- Войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Запорожью, Веселянке, Степному, Любицкому, Зализнычному, Терновке, Барвиновке, Гуляйпольском, Воздвижовке, Зеленой Диброве, Зеленом, Самойловке, Чаривном, Верхней Терсе, Новоселовке, Горком, Копанях.
- 365 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Камышеваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Прилуки.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Малую Токмачку, Зеленое.
- 265 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком, Доброполье, Прилуках.
