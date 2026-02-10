Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск: четверо человек ранены, среди них - ребенок

Ночью 10 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Вольнянск Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате удара российскими беспилотниками повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"Ранены две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет", - отметил Федоров.

Удары по области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Запорожью, Веселянке, Степному, Любицкому, Зализнычному, Терновке, Барвиновке, Гуляйпольском, Воздвижовке, Зеленой Диброве, Зеленом, Самойловке, Чаривном, Верхней Терсе, Новоселовке, Горком, Копанях.

365 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Камышеваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Прилуки.

4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Малую Токмачку, Зеленое.

265 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком, Доброполье, Прилуках.

