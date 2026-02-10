Росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ: четверо людей поранені, серед них - дитина

РФ атакувала Вільнянськ: серед поранених — дворічна дитина

Вночі 10 лютого російські загарбники вкотре атакували Вільнянськ Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару російськими безпілотниками пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

"Поранень дістали дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років", - зазначив Федоров.

Удари по області за добу

Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області:

  • Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Запоріжжю, Веселянці, Степному, Любицькому, Залізничному, Тернівці, Барвінівці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Зеленій Діброві, Зеленому, Самійлівці, Чарівному, Верхній Терсі, Новоселівці, Гіркому, Копанях.
  • 365 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Комишуваху, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Прилуки.
  • 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Зелене.
  • 265 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Прилуках.

Варвари не припиняють терор проти мирного населення ,з ким рашиські чорти можуть воювати як не з дітьми та жінками ?
10.02.2026 09:12
 
 