Рашисти ударили дронами по Вільнянську: поранено дві жінки
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ у Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уночі ворог ударив по місту безпілотниками, зруйнувавши та пошкодивши приватні будинки.
Поранені дві жінки - 19 та 77 років. Їм надається уся необхідна допомога.
Раніше Цензор НЕТ повідомляв про удар РФ по Вільнянську: четверо людей поранені, серед них - дитина.
