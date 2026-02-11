Рашисти ударили дронами по Вільнянську: поранено дві жінки

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, уночі ворог ударив по місту безпілотниками, зруйнувавши та пошкодивши приватні будинки.

Поранені дві жінки - 19 та 77 років. Їм надається уся необхідна допомога.

Що передувало?

