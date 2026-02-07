Росіяни скинули КАБи на село на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранених, зруйновані будинки

Одна людина загинула, дві поранені внаслідок ворожого авіаудару по Жовтій Кручі увечері 7 лютого. Російські авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські споруди.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські КАБи убили 62-річну жінку. Ще дві жінки - 62 та 65 років - отримали поранення", - ідеться в повідомленні.

Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі.

Виникла пожежа.

