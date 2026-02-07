Россияне сбросили КАБы на село на Запорожье: один человек погиб, двое ранены, разрушены дома

Один человек погиб, два получили ранения вследствие вражеского авиаудара по Желтой Круче вечером 7 февраля. Российские авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Российские КАБы убили 62-летнюю женщину. Еще две женщины - 62 и 65 лет - получили ранения", - говорится в сообщении.

Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.

Возник пожар.

Читайте также: Россияне ударили по автомобилю в Запорожье: пострадала семья из четырех человек

Напомним, утром россияне ранили 7-летнего мальчика и женщину в Запорожье. За сутки в области - десять пострадавших