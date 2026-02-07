Россияне сбросили КАБы на село на Запорожье: один человек погиб, двое ранены, разрушены дома

Обстрел Запорожской области

Один человек погиб, два получили ранения вследствие вражеского авиаудара по Желтой Круче вечером 7 февраля. Российские авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские КАБы убили 62-летнюю женщину. Еще две женщины - 62 и 65 лет - получили ранения", - говорится в сообщении.

  • Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.
  • Возник пожар.

