Россияне сбросили КАБы на село на Запорожье: один человек погиб, двое ранены, разрушены дома
Один человек погиб, два получили ранения вследствие вражеского авиаудара по Желтой Круче вечером 7 февраля. Российские авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Российские КАБы убили 62-летнюю женщину. Еще две женщины - 62 и 65 лет - получили ранения", - говорится в сообщении.
- Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки.
- Возник пожар.
Напомним, утром россияне ранили 7-летнего мальчика и женщину в Запорожье. За сутки в области - десять пострадавших
