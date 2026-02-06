Россияне ударили по автомобилю на Запорожье: пострадала семья из четырех человек
Сегодня, 6 февраля, российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Пологовском районе Запорожской области, в результате чего пострадали люди.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, в Преображенской громаде россияне fpv-дроном атаковали легковой автомобиль, в котором ехала семья.
Автомобиль поврежден. Пострадавшим - мужчинам 77 и 46 лет, а также 75-летней и 37-летней женщинам - оказана необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Вольнянск.
- Кроме того, российский беспилотник ударил по хозяйственным помещениям в Беленьком в Запорожском районе. Ранены 67-летний, 44- и 49-летние мужчины.
