Россияне ударили по автомобилю на Запорожье: пострадала семья из четырех человек

Сегодня, 6 февраля, российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Пологовском районе Запорожской области, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, в Преображенской громаде россияне fpv-дроном атаковали легковой автомобиль, в котором ехала семья.

Автомобиль поврежден. Пострадавшим - мужчинам 77 и 46 лет, а также 75-летней и 37-летней женщинам - оказана необходимая медицинская помощь.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов в Запорожской области: трое погибших, 11 раненых. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Вольнянск.

Кроме того, российский беспилотник ударил по хозяйственным помещениям в Беленьком в Запорожском районе. Ранены 67-летний, 44- и 49-летние мужчины.

Читайте также: Враг атаковал Запорожскую область: без света 12 тысяч абонентов, повреждены дома