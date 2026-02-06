Россияне ударили по автомобилю на Запорожье: пострадала семья из четырех человек

Сегодня, 6 февраля, российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Пологовском районе Запорожской области, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, в Преображенской громаде россияне fpv-дроном атаковали легковой автомобиль, в котором ехала семья.

Автомобиль поврежден. Пострадавшим - мужчинам 77 и 46 лет, а также 75-летней и 37-летней женщинам - оказана необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало?

Це той самий дрон, що без старлінка не літає
06.02.2026 18:31 Ответить
 
 