Три человека ранены во время атаки российского беспилотника в Беленьком на Запорожье
Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Российский беспилотник ударил по хозяйственным помещениям в Беленьком", - говорится в сообщении.
Ранены 67-летний, 44-летний и 49-летний мужчины - им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Вольнянск.
