Три человека ранены во время атаки российского беспилотника в Беленьком на Запорожье

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Российский беспилотник ударил по хозяйственным помещениям в Беленьком", - говорится в сообщении.

Ранены 67-летний, 44-летний и 49-летний мужчины - им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Вольнянск.