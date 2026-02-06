Три людини поранені під час атаки російського безпілотника у Біленькому на Запоріжжі
Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Російський безпілотник ударив по господарських приміщеннях у Біленькому", - ідеться в повідомленні.
Поранені 67-річний, 44- та 49- річні чоловіки - їм надається необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялося, що протягом ночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізької області. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ.
