Росіяни вдарили по авто на Запоріжжі: постраждала родина із чотирьох людей

Сьогодні, 6 лютого, російські війська атакували fpv-дроном автівку у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, у Преображенській громаді росіяни fpv-дроном атакували легковий автомобіль, яким їхала родина.

Автомобіль пошкоджений. Постраждалим - чоловікам 77 та 46 років, а також 75-річній і 37-річній жінкам - надана необхідна медична допомога.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що протягом ночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізької області. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ.

Крім того, російський безпілотник ударив по господарських приміщеннях у Біленькому в Запорізькому районі. Поранені 67-річний, 44- та 49- річні чоловіки.

