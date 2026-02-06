Новини Обстріли Запорізької області
Росіяни вдарили по авто на Запоріжжі: постраждала родина із чотирьох людей

Сьогодні, 6 лютого, російські війська атакували fpv-дроном автівку у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, у Преображенській громаді росіяни fpv-дроном атакували легковий автомобіль, яким їхала родина.

Автомобіль пошкоджений. Постраждалим - чоловікам 77 та 46 років, а також 75-річній і 37-річній жінкам - надана необхідна медична допомога.

обстріл Запорізька область Преображенка
Це той самий дрон, що без старлінка не літає
06.02.2026 18:31 Відповісти
 
 