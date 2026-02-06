Росіяни вдарили по авто на Запоріжжі: постраждала родина із чотирьох людей
Сьогодні, 6 лютого, російські війська атакували fpv-дроном автівку у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, у Преображенській громаді росіяни fpv-дроном атакували легковий автомобіль, яким їхала родина.
Автомобіль пошкоджений. Постраждалим - чоловікам 77 та 46 років, а також 75-річній і 37-річній жінкам - надана необхідна медична допомога.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що протягом ночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізької області. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ.
- Крім того, російський безпілотник ударив по господарських приміщеннях у Біленькому в Запорізькому районі. Поранені 67-річний, 44- та 49- річні чоловіки.
Захар Коломбет #475278
