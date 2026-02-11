ВСУ зачистили село Косовцево на Запорожье от российских оккупантов, - 33-й ОШП. ВИДЕО

Воины 33-го ОШП зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.

Об этом воины сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"33-й ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия в определенном направлении. В рамках операции с. Косовцево, Запорожская область очищено от российских оккупантов.



Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

