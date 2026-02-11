ВСУ зачистили село Косовцево на Запорожье от российских оккупантов, - 33-й ОШП. ВИДЕО
Воины 33-го ОШП зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.
Об этом воины сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"33-й ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия в определенном направлении. В рамках операции с. Косовцево, Запорожская область очищено от российских оккупантов.
Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"новоросія" (Україна ).18-19 ст. Тоді частка слов'ян українців в Херсонській
та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців
а не цих смердючих замаскованих під «великоросів» личакових москалів в
Херсонській губернії (включаючи Одещину ) їх було тільки жалюгідних 3%
(офіційна статистика) того часу. Так і зараз і це навіть після знищення
катом сталіним мільйонів українців. Та все одно у національному складі
населення Запорізькій області переважна більшість Українців, чисельність
яких становить 1364,1 тис, або 70,8 % загальної кількості, а росіян 476 748
-24,74%. Так але кількість Українців в Херсонській 961 584 - 82,00 %, а росіян
тільки 165 211 - 14,09 %. А ось якщо відбудеться повна окупація злочинний
мир- капітуляція України цих областей. А тут Українці будуть поголовно
знищені. І ці території вже точно будуть заселені москалями (кацапами).
То тільки тоді і з'явиться кацапська новоросія на наших рідних історичних
козацьких землях та з нашої вини розтерзаної знищеної України.