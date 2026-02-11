ЗСУ зачистили село Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, - 33-й ОШП

Воїни 33-го ОШП зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції с. Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів.



Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

