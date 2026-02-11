УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10553 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
4 745 2

ЗСУ зачистили село Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, - 33-й ОШП

Воїни 33-го ОШП зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції с. Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів.

Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Никифорівка та Бондарне на Донеччині - під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

ЗСУ зачистили Косівцеве на Запоріжжі: що відомо?

Автор: 

Запорізька область (4892) бойові дії (5836) Запорізький район (569) Косівцеве (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❤️❤️❤️
показати весь коментар
11.02.2026 11:41 Відповісти
Історія що повертається? Вигадана москалями загарбниками кацапська
"новоросія" (Україна ).18-19 ст. Тоді частка слов'ян українців в Херсонській
та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців
а не цих смердючих замаскованих під «великоросів» личакових москалів в
Херсонській губернії (включаючи Одещину ) їх було тільки жалюгідних 3%
(офіційна статистика) того часу. Так і зараз і це навіть після знищення
катом сталіним мільйонів українців. Та все одно у національному складі
населення Запорізькій області переважна більшість Українців, чисельність
яких становить 1364,1 тис, або 70,8 % загальної кількості, а росіян 476 748
-24,74%. Так але кількість Українців в Херсонській 961 584 - 82,00 %, а росіян
тільки 165 211 - 14,09 %. А ось якщо відбудеться повна окупація злочинний
мир- капітуляція України цих областей. А тут Українці будуть поголовно
знищені. І ці території вже точно будуть заселені москалями (кацапами).
То тільки тоді і з'явиться кацапська новоросія на наших рідних історичних
козацьких землях та з нашої вини розтерзаної знищеної України.
показати весь коментар
11.02.2026 20:41 Відповісти
 
 