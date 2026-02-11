ЗСУ зачистили село Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, - 33-й ОШП
Воїни 33-го ОШП зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області.
Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції с. Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів.
Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
"новоросія" (Україна ).18-19 ст. Тоді частка слов'ян українців в Херсонській
та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців
а не цих смердючих замаскованих під «великоросів» личакових москалів в
Херсонській губернії (включаючи Одещину ) їх було тільки жалюгідних 3%
(офіційна статистика) того часу. Так і зараз і це навіть після знищення
катом сталіним мільйонів українців. Та все одно у національному складі
населення Запорізькій області переважна більшість Українців, чисельність
яких становить 1364,1 тис, або 70,8 % загальної кількості, а росіян 476 748
-24,74%. Так але кількість Українців в Херсонській 961 584 - 82,00 %, а росіян
тільки 165 211 - 14,09 %. А ось якщо відбудеться повна окупація злочинний
мир- капітуляція України цих областей. А тут Українці будуть поголовно
знищені. І ці території вже точно будуть заселені москалями (кацапами).
То тільки тоді і з'явиться кацапська новоросія на наших рідних історичних
козацьких землях та з нашої вини розтерзаної знищеної України.