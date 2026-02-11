УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Краматорському напрямку
935 5

Никифорівка та Бондарне на Донеччині - під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

У ЗСУ заперечують окупацію села Бондарне на Донеччині

Населені пункти Никифорівка та Бондарне на Донеччині перебувають під контролем Сил оборони України.

Про це повідомило Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, воїни на Краматорському напрямку тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне.

"Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу.

Никифорівка та Бондарне під нашим контролем. Прохання вірити офіційним джерелам!" - наголосили там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог інфільтрувався через замерзлий Сіверський Донець у Закітному: дрони 81-ї ОАеМБр проводять зачистку. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська окупували село Бондарне та просунулись у Никифорівці в Донецькій області.

Читайте: Уражено ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр підготовки пілотів БпЛА, пункти управління та місця зосередження військ РФ, - Генштаб

У ЗСУ заперечують окупацію села Бондарне на Донеччині

Автор: 

Донецька область (11180) бойові дії (5836) Бахмутський район (846) Никифорівка (10) Бондарне (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось нарешті закриє пельку ,,інформ бюро" під назвою deepstate??!!
показати весь коментар
11.02.2026 10:23 Відповісти
Таке враження інколи, що вони з їхніми обсцінтерами служать *********** пропаганді!
показати весь коментар
11.02.2026 10:32 Відповісти
Торецьк повністю знаходиться під окупацією рашистів! Від крайніх вулиць півічного заходу Торецька до передових позицій ЗСУ - вже майже 5 км.! Просто Генштабу ЗСУ про цей прикрий факт повідомляти своє населення якось ну зовсім "не комільфо"!
показати весь коментар
11.02.2026 11:48 Відповісти
Ну, тобі Генштаб особисто ж доповідає.
показати весь коментар
11.02.2026 12:16 Відповісти
 
 