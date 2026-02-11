Никифорівка та Бондарне на Донеччині - під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"
Населені пункти Никифорівка та Бондарне на Донеччині перебувають під контролем Сил оборони України.
Про це повідомило Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, воїни на Краматорському напрямку тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне.
"Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу.
Никифорівка та Бондарне під нашим контролем. Прохання вірити офіційним джерелам!" - наголосили там.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська окупували село Бондарне та просунулись у Никифорівці в Донецькій області.
