Уражено ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр підготовки пілотів БпЛА, пункти управління та місця зосередження військ РФ, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по ремонтному підрозділу

Як зазначається, у ніч на 10 лютого 2026 року на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ.

Удар по навчальному центру

На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника.

Інші успішні операції

Вчора, на території Курської області РФ, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.

Крім того, в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - наголошують у Генштабі.

