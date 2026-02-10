Уражено ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр підготовки пілотів БпЛА, пункти управління та місця зосередження військ РФ, - Генштаб

уражено склад рф

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по ремонтному підрозділу

Як зазначається, у ніч на 10 лютого 2026 року на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ.

Удар по навчальному центру

На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника.

Інші успішні операції

  • Вчора, на території Курської області РФ, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.
  • Крім того, в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".
  • На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - наголошують у Генштабі.

Генштаб ЗС (8354) Запорізька область (4889) Донецька область (11180) Курськ (1215) Маріупольський район (94) Пологівський район (416) Ялта (2) Комиш-Зоря (1) Удари по РФ (947)
Уражено не означає знищено.
Та,"путін готує весняний наступ на Україну: рф вже накопичує багато сил на Сході і Півдні" - WELT.
Чи хоч готуються до оборони,чи будують свою "лінію суровкіна"?
10.02.2026 14:37 Відповісти
а welt звідки знає, що готує х..ло, він їм доповідає?
10.02.2026 19:54 Відповісти
Це добра новина ,на окупованих територіях перебуває понад 700 тисяч окупантів ,знищувати треба ворога і логістику .
10.02.2026 14:43 Відповісти
Слався слався, король Джуліан великий Зе!
10.02.2026 18:35 Відповісти
хрюзге, я твой голова шатал. ви кацапські свині вже давно в прірву летите.
10.02.2026 19:55 Відповісти
 
 