Уражено пункт управління ВДВ РФ на Курщині, склад боєприпасів та контейнери з 6 тис. FPV-дронів, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по Курщині

Зокрема, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.

На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.

Удар по контейнерах із FPV-дронами у Ростовській області

Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - наголосили у Генштабі.

