Поражен пункт управления ВДВ РФ на Курщине, склад боеприпасов и контейнеры с 6 тыс. FPV-дронов, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Курщине
В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.
На ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.
Удар по контейнерам с FPV-дронами в Ростовской области
Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - подчеркнули в Генштабе.
