Поражен пункт управления ВДВ РФ на Курщине, склад боеприпасов и контейнеры с 6 тыс. FPV-дронов, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Курщине

В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

На ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

Удар по контейнерам с FPV-дронами в Ростовской области

Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - подчеркнули в Генштабе.

Тепер, тапліше оркам стане, хоть нагріються ********* біля благодатного вогню з України!
Слава Україні!!
09.02.2026 15:23 Ответить
Мерахота китайська говорить про мир й постачає рашистам дрони у той самий час!!!
09.02.2026 15:54 Ответить
 
 