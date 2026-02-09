Поражен пункт управления ВДВ РФ на Курщине, склад боеприпасов и контейнеры с 6 тыс. FPV-дронов, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Курщине

В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

На ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена нефтебаза, пункты управления БПЛА, ремонтная часть, РСЗО и сосредоточение живой силы противника, - Генштаб

Удар по контейнерам с FPV-дронами в Ростовской области

Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте: Поражен вражеский "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV-дронов, - Генштаб