Поражено ремонтное подразделение, учебный центр подготовки пилотов БпЛА, пункты управления и места сосредоточения войск РФ, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по ремонтной части
Как отмечается, в ночь на 10 февраля 2026 года на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта, поражена вражеская ремонтная часть.
Удар по учебному центру
На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БПЛА и производства FPV-дронов. В районе Хлеборобного наши воины били по сосредоточению живой силы противника.
Другие успешные операции
- Вчера, на территории Курской области РФ, в районе н.п. Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БПЛА противника.
- Кроме того, в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) поражен пункт управления БПЛА подразделения из состава центра "Рубикон".
- На ВОТ Донецкой области, в районе Федоровки, поражен полевой склад горюче-смазочных материалов врага.
"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", - отмечают в Генштабе.
