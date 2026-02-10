РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7426 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 598 6

Поражено ремонтное подразделение, учебный центр подготовки пилотов БпЛА, пункты управления и места сосредоточения войск РФ, - Генштаб

поражен склад РФ

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по ремонтной части

Как отмечается, в ночь на 10 февраля 2026 года на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта, поражена вражеская ремонтная часть.

Удар по учебному центру

На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БПЛА и производства FPV-дронов. В районе Хлеборобного наши воины били по сосредоточению живой силы противника.

Читайте также: Поражен пункт управления ВДВ РФ на Курщине, склад боеприпасов и контейнеры с 6 тыс. FPV-дронов, - Генштаб

Другие успешные операции

  • Вчера, на территории Курской области РФ, в районе н.п. Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БПЛА противника.
  • Кроме того, в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) поражен пункт управления БПЛА подразделения из состава центра "Рубикон".
  • На ВОТ Донецкой области, в районе Федоровки, поражен полевой склад горюче-смазочных материалов врага.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", - отмечают в Генштабе.

Читайте также: Поражена нефтебаза, пункты управления БПЛА, ремонтная часть, РСЗО и сосредоточение живой силы противника, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (7644) Запорожская область (4066) Донецкая область (11923) Курск (1208) Мариупольский район (77) Пологовский район (325) Ялта (1) Камыш-Заря (1) Удары по РФ (768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уражено не означає знищено.
Та,"путін готує весняний наступ на Україну: рф вже накопичує багато сил на Сході і Півдні" - WELT.
Чи хоч готуються до оборони,чи будують свою "лінію суровкіна"?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:37 Ответить
а welt звідки знає, що готує х..ло, він їм доповідає?
показать весь комментарий
10.02.2026 19:54 Ответить
Це добра новина ,на окупованих територіях перебуває понад 700 тисяч окупантів ,знищувати треба ворога і логістику .
показать весь комментарий
10.02.2026 14:43 Ответить
Слався слався, король Джуліан великий Зе!
показать весь комментарий
10.02.2026 18:35 Ответить
хрюзге, я твой голова шатал. ви кацапські свині вже давно в прірву летите.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:55 Ответить
 
 