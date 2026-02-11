Никифоровка и Бондарное на Донетчине - под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщила Группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, воины на Краматорском направлении удерживают рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

"Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляет захватчикам ни единого шанса.

"Никифоровка и Бондарное - под нашим контролем. Просьба верить официальным источникам!" - подчеркнули там.

Что предшествовало?

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

