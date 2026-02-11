РУС
Новости Бои на Краматорском направлении
Никифоровка и Бондарное на Донетчине - под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

В ВСУ отрицают оккупацию села Бондарное в Донецкой области

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщила Группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, воины на Краматорском направлении удерживают рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

"Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляет захватчикам ни единого шанса.

"Никифоровка и Бондарное - под нашим контролем. Просьба верить официальным источникам!" - подчеркнули там.

Что предшествовало?

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

Донецкая область (11923) боевые действия (5598) Бахмутский район (761) Никифоровка (5) Бондарное (4)
Хтось нарешті закриє пельку ,,інформ бюро" під назвою deepstate??!!
11.02.2026 10:23 Ответить
Таке враження інколи, що вони з їхніми обсцінтерами служать *********** пропаганді!
11.02.2026 10:32 Ответить
Торецьк повністю знаходиться під окупацією рашистів! Від крайніх вулиць півічного заходу Торецька до передових позицій ЗСУ - вже майже 5 км.! Просто Генштабу ЗСУ про цей прикрий факт повідомляти своє населення якось ну зовсім "не комільфо"!
11.02.2026 11:48 Ответить
Ну, тобі Генштаб особисто ж доповідає.
11.02.2026 12:16 Ответить
 
 