Рашисты оккупировали село Бондарное на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска оккупировали село Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке (Донецкая область). Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском (Васильковский район, Запорожская область)", - отметили аналитики.
Обновленные карты
- Накануне в Закитном в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области зафиксировано продвижение оккупантов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне, що є відео, як якомусь кацапу ноги відірвало.
Просто, коли нема реальних перемог, їх заміняють дрібним хайпом.