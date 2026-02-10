Рашисты оккупировали село Бондарное на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали село Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке (Донецкая область). Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском (Васильковский район, Запорожская область)", - отметили аналитики.

