Рашисты оккупировали село Бондарное на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали село Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке (Донецкая область). Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском (Васильковский район, Запорожская область)", - отметили аналитики.

Обновленные карты

Обновленные карты DeepState 10 февраля

Запорожская область (4069) Донецкая область (11923) боевые действия (5598) Бахмутский район (761) Васильевский район (148) Никифоровка (5) Лукьяновское (1) Бондарное (4) Приморское (38)
Це фігня.
Головне, що є відео, як якомусь кацапу ноги відірвало.
11.02.2026 00:06 Ответить
Людей привчають до садизму та крові. І це iм подобається.
11.02.2026 00:14 Ответить
Ні.
Просто, коли нема реальних перемог, їх заміняють дрібним хайпом.
11.02.2026 00:16 Ответить
Нехай русня зробить нам страждання: припинить постачати жертв.
11.02.2026 11:20 Ответить
А ВЫ ОЛИМПИАДУ ДЕЛАЕТЕ ТАК МОЖЕТ ЕЩЁ ПОТАНЦУЕМ !?) УБЕЙТЕ ПУТИНА !!!
11.02.2026 04:07 Ответить
І Євробачення. Мало видовищ
11.02.2026 06:43 Ответить
Ментів, нацгвардії, муніципальної охорони повний Київ, на Троєщині більше ніж людей! Що за дурдом, коли вони підуть воювати? Разом з молодими відставниками, офіцерами і т.д. Ми програємо цю війну, якщо так піде і далі і будуть тільки хапати хворих людей і знущатися з них.
11.02.2026 08:04 Ответить
Це мабуть кацапи випадково туди зайшли, бо рухнув зв'язок на "старлінках" і вони заблукали.
11.02.2026 09:08 Ответить
 
 