Враг продвинулся в Закитном и возле Гуляйполя, - DeepState
В Закитном в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области зафиксировано продвижение оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Закитном (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Гуляйполя (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
cavingos cavingos
показать весь комментарий10.02.2026 08:17 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Павел Ппх
показать весь комментарий10.02.2026 09:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Павел Ппх
показать весь комментарий10.02.2026 17:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль