Враг продвинулся в Закитном и возле Гуляйполя, - DeepState

В Закитном в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области зафиксировано продвижение оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Закитном (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Гуляйполя (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны зачистили от рашистов Придорожное в Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО

Автор: 

Потужна
10.02.2026 08:17 Ответить
Бо ситуація з мобілізацією перетворюється на батіг для народу, корупцію, вимагання, катування, тиранію і безсенсову лякалку. Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? В Одесі он знову відео, як по-звірячому лупцюють ні в чому не винну людину ногами, ще й кажуть, що правильно роблять, навіть службового розслідування не обіцяють, нас вже не вважають за людей, на Дніпропетровщині ТЦКшники забили до смерті 55-річного чоловіка, це вже нагадую фольксштурманство 4-го. І це за 2 дні! Це поки не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
10.02.2026 09:46 Ответить
Ментів, нацгвардії, муніципальної охорони повний Київ, на Троєщині більше ніж людей! Що за дурдом, коли вони підуть воювати? Разом з молодими відставниками, офіцерами і т.д. Ми програємо цю війну, якщо так піде і далі і будуть тільки хапати хворих людей і знущатися з них.
10.02.2026 17:42 Ответить
 
 