Враг продвинулся в Закитном и возле Гуляйполя, - DeepState

В Закитном в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области зафиксировано продвижение оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Закитном (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Гуляйполя (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

