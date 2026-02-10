Ворог просунувся в Закітному та біля Гуляйполя, - DeepState

У Закітному на Донеччині та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі зафіксовано просування окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся в Закітному (Краматорський район, Донецька область) та поблизу Гуляйполя (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

