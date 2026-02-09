Бойові дії на Запорізькому напрямку
4 312 8

Сили оборони зачистили від рашистів Придорожнє на Запоріжжі, - DeepState

Українські воїни провели зачистку села Придорожнє на Запоріжжі.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"В населений пункт інфільтрувалася група кацапів для "флаговтику". Бійці 33 ОШП провели контрдиверсійні дії і станом на зараз в селі ні одного під*ра", - йдеться в повідомленні.

Запорізька область бойові дії Запорізький район Придорожнє DeepState
09.02.2026 14:40 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
09.02.2026 15:02 Відповісти
Всі ненавидять зелене угрупування, але для чого спамити цим під новиною про звілнення українського села від лапотної окупації? Ні, там не було баканова і інших тобою названих, угомонись, якщо ти не бот.
09.02.2026 21:42 Відповісти
@ Повідомляється із посиланням на рашистського мілітари-блогера-мільйонника Подоляку, що ситуація на Запорізькому фронті різко загострилася за останні два дні: українські війська розпочали активні контратаки в районі Гуляйполя.
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.
09.02.2026 15:16 Відповісти
Карта-схема від джерела:

09.02.2026 15:18 Відповісти
в добропідьських вухах теж була"незначна інфільтрація", тільки Азов повідомив про 12 000 тільки УБИТИХ!
09.02.2026 15:16 Відповісти
09.02.2026 21:46 Відповісти
Дякую ЗСУ !
09.02.2026 15:42 Відповісти
 
 