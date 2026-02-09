Сили оборони зачистили від рашистів Придорожнє на Запоріжжі, - DeepState
Українські воїни провели зачистку села Придорожнє на Запоріжжі.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В населений пункт інфільтрувалася група кацапів для "флаговтику". Бійці 33 ОШП провели контрдиверсійні дії і станом на зараз в селі ні одного під*ра", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Мабуть, там були і лийтИнанти баканов і єрмак з агентом абдристовичем та наумовим???
Але ж, як за звичай з 2019 року, зеленський заклопотаний спасінням кабміндічів та будівництвом у Козині, свого бункеру «династія», для сидільців на заслуховуваннях Ставки?????
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.