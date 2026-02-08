Сили оборони зачистили від росіян Тернувате у Запорізькій області
Селище Тернувате у Запорізькій області перебуває під контролем України. Захисники підняли в населеному пункті український прапор.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.
Тернувате під контролем ЗСУ
"Тернувате - наше! росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані "перемоги на годину" або всім відомі "флаговтики". Як це зробили і в Тернуватому на Запоріжжі. Наші військові спростовують цю інформацію. У Тернуватому перебувають Збройні Сили України, де роблять свою справу", - заявив військовий на опублікованому відео.
Захисники також закликали російських окупантів здаватися в полон.
