Сили оборони зачистили від росіян Тернувате у Запорізькій області

Селище Тернувате у Запорізькій області перебуває під контролем України. Захисники підняли в населеному пункті український прапор.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Тернувате під контролем ЗСУ

"Тернувате - наше! росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані "перемоги на годину" або всім відомі "флаговтики". Як це зробили і в Тернуватому на Запоріжжі. Наші військові спростовують цю інформацію. У Тернуватому перебувають Збройні Сили України, де роблять свою справу", - заявив військовий на опублікованому відео.

Захисники також закликали російських окупантів здаватися в полон.

