УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
4 089 5

Сили оборони зачистили від росіян Тернувате у Запорізькій області

Селище Тернувате у Запорізькій області перебуває під контролем України. Захисники підняли в населеному пункті український прапор.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тернувате під контролем ЗСУ 

"Тернувате - наше! росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані "перемоги на годину" або всім відомі "флаговтики". Як це зробили і в Тернуватому на Запоріжжі. Наші військові спростовують цю інформацію. У Тернуватому перебувають Збройні Сили України, де роблять свою справу", - заявив військовий на опублікованому відео.

Захисники також закликали російських окупантів здаватися в полон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни брешуть про окупацію Тернуватого. Знищено ДРГ ворога, що проникла в селище, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Запорізька область (4885) Сили оборони півдня (585) Запорізький район (564) Тернувате (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цього ніколи не буде, а от від Пуйла Росію треба було давно зачистити. Пуйлу на цвинтарі давно ставлять прогули, а він все ще петляє мимо цвинтаря.
показати весь коментар
09.02.2026 02:00 Відповісти
Подвиг Героїв! Слава нашим ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.02.2026 22:09 Відповісти
 
 