Росіяни брешуть про окупацію Тернуватого. Знищено ДРГ ворога, що проникла в селище, - Сили оборони Півдня
Розповсюджена росіянами інформація про нібито окупацію населеного пункту Тернувате у Запорізькій області не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Диверсійна група проникла у селище
Як зазначається, цей населений пункт перебуває як мінімум за півтора десятки км від лінії бойового зіткнення.
Противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами приховано проникла в селище.
Ліквідація окупантів
"Окупанти зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали прапори, але за годину Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії у цьому населеному пункті, здійснили зачистку. Тому одну ворожу групу ліквідували, а іншу - взяли у полон за допомогою НРК", - наголошують у Силах оборони Півдня.
Так можно говорити
Що там Українська опозиція зараз? Чи закликає людей евакуюватись ?
Чи знову " не розхитуйте, треба гуртуватись"..