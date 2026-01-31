Россияне лгут об оккупации Терноватого. Уничтожена ДРГ врага, проникшая в поселок, - Силы обороны Юга

Распространяемая россиянами информация о якобы оккупации населенного пункта Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Диверсионная группа проникла в поселок

Как отмечается, этот населенный пункт находится как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.

Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок.

Ликвидация оккупантов

"Оккупанты сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но за час Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому одну вражескую группу ликвидировали, а другую - взяли в плен с помощью НРК", - отмечают в Силах обороны Юга.

