Россияне лгут об оккупации Терноватого. Уничтожена ДРГ врага, проникшая в поселок, - Силы обороны Юга
Распространяемая россиянами информация о якобы оккупации населенного пункта Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Диверсионная группа проникла в поселок
Как отмечается, этот населенный пункт находится как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.
Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок.
Ликвидация оккупантов
"Оккупанты сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но за час Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому одну вражескую группу ликвидировали, а другую - взяли в плен с помощью НРК", - отмечают в Силах обороны Юга.
Що там Українська опозиція зараз? Чи закликає людей евакуюватись ?
Чи знову " не розхитуйте, треба гуртуватись"..