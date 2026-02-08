Силы обороны зачистили от россиян Терноватое в Запорожской области
Поселок Терноватое в Запорожской области находится под контролем Украины. Защитники подняли в населенном пункте украинский флаг.
Об этом сообщают Силы обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.
Терноватое - под контролем ВСУ
"Терноватое - наше! Россияне иногда выкладывают в сеть свои видеоролики о так называемых "победах на час" или всем известных "флажках". Как это сделали и в Терноватом нп Запорожье. Наши военные опровергают эту информацию. В Терноватом находятся Вооруженные Силы Украины, где делают свое дело", - заявил военный на опубликованном видео.
Защитники также призвали российских оккупантов сдаваться в плен.
