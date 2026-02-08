Силы обороны зачистили от россиян Терноватое в Запорожской области

Поселок Терноватое в Запорожской области находится под контролем Украины. Защитники подняли в населенном пункте украинский флаг.

Об этом сообщают Силы обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.

Терноватое - под контролем ВСУ 

"Терноватое - наше! Россияне иногда выкладывают в сеть свои видеоролики о так называемых "победах на час" или всем известных "флажках". Как это сделали и в Терноватом нп Запорожье. Наши военные опровергают эту информацию. В Терноватом находятся Вооруженные Силы Украины, где делают свое дело", - заявил военный на опубликованном видео.

Защитники также призвали российских оккупантов сдаваться в плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне лгут об оккупации Терноватого. Уничтожена ДРГ врага, проникшая в поселок, - Силы обороны Юга

Цього ніколи не буде, а от від Пуйла Росію треба було давно зачистити. Пуйлу на цвинтарі давно ставлять прогули, а він все ще петляє мимо цвинтаря.
09.02.2026 02:00 Ответить
Подвиг Героїв! Слава нашим ЗСУ!!!
08.02.2026 22:09 Ответить
 
 