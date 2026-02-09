Силы обороны зачистили от рашистов Придорожное в Запорожской области, - DeepState

Украинские воины провели зачистку села Придорожное в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"В населенный пункт проникла группа кацапов для "флаговтика". Бойцы 33 ОШП провели контрдиверсионные действия и на данный момент в селе ни одного под*ра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Силы обороны зачистили от россиян Тернуватое в Запорожской области

