Новости Боевіе действия на Запорожье
Силы обороны зачистили от рашистов Придорожное в Запорожской области, - DeepState

Украинские воины провели зачистку села Придорожное в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В населенный пункт проникла группа кацапов для "флаговтика". Бойцы 33 ОШП провели контрдиверсионные действия и на данный момент в селе ни одного под*ра", - говорится в сообщении.

Силы обороны зачистили Придорожное от рашистов

Что предшествовало?

Автор: 

Запорожская область (4365) боевые действия (6058) Запорожский район (561) Придорожное (1) DeepState (542)
09.02.2026 14:40 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
09.02.2026 15:02 Ответить
Всі ненавидять зелене угрупування, але для чого спамити цим під новиною про звілнення українського села від лапотної окупації? Ні, там не було баканова і інших тобою названих, угомонись, якщо ти не бот.
09.02.2026 21:42 Ответить
@ Повідомляється із посиланням на рашистського мілітари-блогера-мільйонника Подоляку, що ситуація на Запорізькому фронті різко загострилася за останні два дні: українські війська розпочали активні контратаки в районі Гуляйполя.
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.
09.02.2026 15:16 Ответить
Карта-схема від джерела:

09.02.2026 15:18 Ответить
в добропідьських вухах теж була"незначна інфільтрація", тільки Азов повідомив про 12 000 тільки УБИТИХ!
09.02.2026 15:16 Ответить
09.02.2026 21:46 Ответить
Дякую ЗСУ !
09.02.2026 15:42 Ответить
 
 