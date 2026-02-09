Силы обороны зачистили от рашистов Придорожное в Запорожской области, - DeepState
Украинские воины провели зачистку села Придорожное в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"В населенный пункт проникла группа кацапов для "флаговтика". Бойцы 33 ОШП провели контрдиверсионные действия и на данный момент в селе ни одного под*ра", - говорится в сообщении.
Мабуть, там були і лийтИнанти баканов і єрмак з агентом абдристовичем та наумовим???
Але ж, як за звичай з 2019 року, зеленський заклопотаний спасінням кабміндічів та будівництвом у Козині, свого бункеру «династія», для сидільців на заслуховуваннях Ставки?????
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.