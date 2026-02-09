Враг продвинулся в Харьковской области и в четырех населенных пунктах Донецкой области, - DeepState

Российские войска продвигаются в районе Тихого (Харьковская область) и ряда населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Тихого (Чугуевский район, Харьковская область), Приволья (Бахмутский район, Донецкая область), в Васюковке (Бахмутский район, Донецкая область), Никифоровке (Бахмутский район, Донецкая область) и Покровске (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

