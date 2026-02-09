Враг продвинулся в Харьковской области и в четырех населенных пунктах Донецкой области, - DeepState
Российские войска продвигаются в районе Тихого (Харьковская область) и ряда населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Тихого (Чугуевский район, Харьковская область), Приволья (Бахмутский район, Донецкая область), в Васюковке (Бахмутский район, Донецкая область), Никифоровке (Бахмутский район, Донецкая область) и Покровске (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Цікавий тейк Пітера Померанцева на The Financial Times, де автор аналізує наратив Путіна про неминучу перемогу РФ у цій війні, яка має набагато ширший геополітичний вимір, бо не обмежується лише Україною. Відповідно "перемагаючи" Україну, Путін хоче вбити у свідомість вестерна, що він "перемагає" увесь колективний Захід.
Автор показує, як Кремль нав'язує історію про слабкість демократій (зокрема європейських), власну стійкість, попри санкції та успіхи на фронті. Цей наратив підхоплюють деякі західні голоси, включно з Трампом, що посилює тиск на переговори з позиції російської «переваги». Натомість Померанцев аргументує, що наратив Путіна взагалі то вразливий.
https://zn.ua/ukr/europe/ft-putin-naspravdi-ne-peremahaje-jevropi-potribno-tse-chitko-pokazati.html Пітер Померанцев, автор, старший науковий співробітник Інституту SNF Agora при Університеті Джонса Гопкінса, у матеріалі для Financial Times: «***** насправді не перемагає. Європі потрібно це чітко показати»